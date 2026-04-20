Když je silná vůle slabá. Jak ji posílit a konečně vydržet

Máte pocit, že vám příroda nadělila slabou vůli? A tak nic nenaděláte s tím, že znovu a znovu ztroskotáváte v situacích, kdy byste naopak měli prokázat, že máte vůli přímo železnou? Zjistěte, proč sebekontrola někdy selhává a co se s tím dá dělat.
foto: Shutterstock

Takže za prvé: síla vůle není vlastnost, kterou buď máme, nebo ne. A za druhé: důležité je, že vůli můžeme cvičit, trénovat a posilovat, takže její sílu sami ovlivňujeme.

Víte, že...

... centrem vyšších mentálních funkcí, které zodpovídá i za sebekontrolu, vůli, plánování, rozhodování, sociální chování, představivost a podobně, je prefrontální kůra mozková? Její vývoj a posilování vyžaduje kombinaci aktivní stimulace a dostatečné regenerace (včetně spánku) a výživy. Prospívá i správná životospráva, pozitivní vliv má také pravidelná fyzická aktivita.

V čem selháváme?

Reálný zážitek: V dámském debatním kroužku jedna žena vypráví, že se každé ráno sprchuje studenou vodou. Ne vždy se jí chce, ale přemůže se. Druhá reaguje slovy: „Obdivuji tvoji silnou vůli. Já vím, že bych neměla jíst dorty, mám vysoký cukr, ale prostě si to nedokážu odříct...“

Právě neschopnost odříct si jídlo je jedním z nejčastějších projevů slabé vůle, podobně jako impulzivní nerozumné nakupování, neochota podřídit se nutnosti vstávat a v poslední době stále více i neschopnost odolat nadužívání sociálních sítí, telefonu, internetu, televize, videoher a podobně.

Ovládejme se

Co to vlastně je – silná vůle? Je to schopnost ovládat své chování, sebekontrola, mentální síla a energie, které nám pomáhají překonávat vlastní pohodlnost, neochotu, únavu i reálné překážky a posunovat se dál.

Odolat krátkodobým příjemným činnostem a věcem (jídlo, zábava, spánek, nakupování) ve prospěch významnějších dlouhodobých cílů a potřeb (zdraví, fyzická kondice, úspory, splnění úkolu...).

Co dokáže?

Nejde ale jen o to, něco neudělat (nebo naopak udělat), ale také o schopnost a odhodlání, že to, co začneme, také dokončíme. I když právě to může být to nejtěžší. Silná vůle nám pomáhá překonávat i složité překážky a plnit naše záměry a cíle.

Je důležitým spojencem a posilou při zvládání náročných situací a emocí, ovládání našeho chování i při rozhodování. A co slabá vůle? Ta nám nakládá na záda pravý opak. Může způsobit neúspěchy a problémy v mnoha oblastech života. Ti, kdo nechtějí, neumějí, nebo nevědí, jak posilovat svou vůli, mají sklony ustrnout a dál se nevyvíjet.

Máme své limity

Ovšem „kyblík“ silné vůle není nevyčerpatelný, má své limity, a tak je potřeba o ni pečovat. Nenechávejte důležitá rozhodnutí nebo náročné činnosti a úkoly, při kterých potřebujete svou vůli, na dobu, kdy jste unavení, vyčerpaní, nevyspalí, ve stresu a podobně.

Vůle sílí pravidelným používáním, ale nehromaďte příliš mnoho důležitých rozhodnutí či náročných činností najednou, protože s každou další bude vaše vůle pravděpodobně slabší.

Soustřeďte se na záležitosti, které můžete ovlivnit. Vyplýtváte–li vůli a sebekontrolu na malichernosti, mohly by vám později chybět na věci mnohem důležitější.

Jak trénovat

  • Stanovte si konkrétní cíl, kterého chcete dosáhnout. Jasné vymezení vám pomůže líp se soustředit a držet správný směr.
  • Pro začátek vyberte cíl menší, reálně dosažitelný a krátkodobější. Jeho splnění podpoří vaši chuť a ochotu pustit se do něčeho dalšího. Proto si větší cíle a záměry rozdělte na několik menších. Cesta ke splnění tak bude dlážděna více (byť menšími) úspěchy, což vůli posílí a vás potěší.
  • Smiřte se s tím, že každý cíl – splnění vašeho záměru – s sebou může nést (a většinou i nese) určité odříkání, obětování i ztrátu něčeho jinak příjemného.
  • Pomozte si tím, že ze svého okolí odstraníte podněty, které by vás mohly od plnění cíle odvádět. Chcete omezit sladkosti? Žádné doma nemějte. Chcete přestat kouřit? Vyhýbejte se „cigaretové“ společnosti. Chcete omezit impulzivní nakupování? Jděte do obchodu jen s konkrétní představou, co je třeba nakoupit, a držte se jí.
  • Za každý úspěšný krok se odměňujte, ať víte, že případná „oběť“ má smysl ve prospěch „většího zisku“. Posiluje to motivaci i vůli.
  • Odpočívejte, relaxujte, dobře spěte, pečujte o sebe. Unavuje se nejen tělo, ale i mysl. Vůle pak slábne, což může zbytečně vést k selhání a zklamání, že vaše námaha je zbytečná.
  • Nebojte se neúspěchu a chyb, drobné selhání není konec světa, pokud se pak znovu naplno pustíte do plnění svého záměru. Pokud byste ale selhávali co chvíli, je vaše vůle opravdu slabá nebo jste si nestanovili správný cíl. Začněte pak raději znovu s něčím jiným, pro vás dosažitelnějším.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

