Takže za prvé: síla vůle není vlastnost, kterou buď máme, nebo ne. A za druhé: důležité je, že vůli můžeme cvičit, trénovat a posilovat, takže její sílu sami ovlivňujeme.
Víte, že...
... centrem vyšších mentálních funkcí, které zodpovídá i za sebekontrolu, vůli, plánování, rozhodování, sociální chování, představivost a podobně, je prefrontální kůra mozková? Její vývoj a posilování vyžaduje kombinaci aktivní stimulace a dostatečné regenerace (včetně spánku) a výživy. Prospívá i správná životospráva, pozitivní vliv má také pravidelná fyzická aktivita.
V čem selháváme?
Reálný zážitek: V dámském debatním kroužku jedna žena vypráví, že se každé ráno sprchuje studenou vodou. Ne vždy se jí chce, ale přemůže se. Druhá reaguje slovy: „Obdivuji tvoji silnou vůli. Já vím, že bych neměla jíst dorty, mám vysoký cukr, ale prostě si to nedokážu odříct...“
Právě neschopnost odříct si jídlo je jedním z nejčastějších projevů slabé vůle, podobně jako impulzivní nerozumné nakupování, neochota podřídit se nutnosti vstávat a v poslední době stále více i neschopnost odolat nadužívání sociálních sítí, telefonu, internetu, televize, videoher a podobně.
Ovládejme se
Co to vlastně je – silná vůle? Je to schopnost ovládat své chování, sebekontrola, mentální síla a energie, které nám pomáhají překonávat vlastní pohodlnost, neochotu, únavu i reálné překážky a posunovat se dál.
|
Vlčí hlad není selháním vůle. Co se děje ve vašem těle doopravdy
Odolat krátkodobým příjemným činnostem a věcem (jídlo, zábava, spánek, nakupování) ve prospěch významnějších dlouhodobých cílů a potřeb (zdraví, fyzická kondice, úspory, splnění úkolu...).
Co dokáže?
Nejde ale jen o to, něco neudělat (nebo naopak udělat), ale také o schopnost a odhodlání, že to, co začneme, také dokončíme. I když právě to může být to nejtěžší. Silná vůle nám pomáhá překonávat i složité překážky a plnit naše záměry a cíle.
Je důležitým spojencem a posilou při zvládání náročných situací a emocí, ovládání našeho chování i při rozhodování. A co slabá vůle? Ta nám nakládá na záda pravý opak. Může způsobit neúspěchy a problémy v mnoha oblastech života. Ti, kdo nechtějí, neumějí, nebo nevědí, jak posilovat svou vůli, mají sklony ustrnout a dál se nevyvíjet.
Máme své limity
Ovšem „kyblík“ silné vůle není nevyčerpatelný, má své limity, a tak je potřeba o ni pečovat. Nenechávejte důležitá rozhodnutí nebo náročné činnosti a úkoly, při kterých potřebujete svou vůli, na dobu, kdy jste unavení, vyčerpaní, nevyspalí, ve stresu a podobně.
Vůle sílí pravidelným používáním, ale nehromaďte příliš mnoho důležitých rozhodnutí či náročných činností najednou, protože s každou další bude vaše vůle pravděpodobně slabší.
|
Síla vůle není bezedná. Psycholog Špok radí, jak pěstovat sebekontrolu
Soustřeďte se na záležitosti, které můžete ovlivnit. Vyplýtváte–li vůli a sebekontrolu na malichernosti, mohly by vám později chybět na věci mnohem důležitější.
Jak trénovat
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.