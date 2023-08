Nebuďte otrokem své mysli. Naučte se být pozitivní a dopředu se nestresovat

Ruku na srdce, jak často myslíte na různé nepříjemnosti, a to nejen ty, které jste zažili v minulosti nebo které se vám právě dějí, ale dokonce i na takové, jež se ještě nestaly? Ale mohly by, že? Lidé si neuvědomují, jak se tímto negativním předjímáním věcí příštích připravují o radost z přítomné chvíle, energii a chuť do života.

Kvůli čemu vlastně? Kvůli chiméře uměle vykonstruované budoucnosti, která ještě nenastala? Nakonec se však možná vyplní právě proto, že jste si ji vytvořili neustálým přemítáním o tom, co všechno by se mohlo pokazit. Co s tím? Nenechte se lapit do negativních mentálních schémat. Začněte vědomě kontrolovat své myšlenky. Nebude to zpočátku jednoduché, ale věřte, že to jde, zvlášť máte-li zdroj, odkud můžete čerpat.

Je to věc volby

Lidé, kteří jsou ve svém životě spokojení, to v tomto ohledu mají samozřejmě o dost lehčí, protože se nedají jen tak snadno vtáhnout do emočních schémat, která je stahují ke dnu. Možná teď namítnete, že je to věc nátury, někdo holt přijde na svět jako rozený optimista a jiný naopak. To je sice pravda, ale ani lidé, kteří mají sklony ke strachům a úzkostem, nemusí tak prožít celý život. Je to věc volby. A také chuti se sebou něco dělat. V daném případě postarat se o to, abychom měli dostatek energie. Kde ji ale vzít a nekrást?

Začněte od základu. Zodpovězte si otázky typu: Jak se aktuálně cítím? Mám dost čerstvého vzduchu, dobrého jídla, kvalitního spánku? Vnímám svou práci jako smysluplnou? A co mé vztahy? Jsou harmonické, nebo problematické a neuspořádané? A až si na to všechno odpovíte, začněte to řešit, pěkně jedno po druhém, postupně. Některé věci můžete změnit hned a poměrně snadno. Díky tomu pak získáte energii (a odvahu) k dalším změnám.

Zpátky na neutrál

Existují i různé fígle, jak vyzrát na černé představy. Zkuste třeba na jednu negativní myšlenku najít aspoň tři takové, které představují nepopiratelný fakt. Tím se dostanete aspoň na emoční neutrál.

Skolila vás chřipka? Pokud své mysli necháte volnou ruku, už to jede: šéf bude naštvaný, nestihnu obstarat nákupy, rodina bude týden bez teplého jídla atd. Zkuste to jinak: můžu si dovolit pár dní odpočívat, kolegové v práci to pochopí, vždyť taky občas marodí, nakoupit můžeme později nebo to zařídí někdo z rodiny a studená večeře ještě nikoho nezabila…

Přiložte ruku k dílu

V životě mohou nastat situace, kdy se člověku zbortí všechny jistoty a on má pak tendenci upadnout do apatie. Na všechno se vykašlat a nedělat vůbec nic. Je to pochopitelná reakce, to „nic“ by však nemělo trvat příliš dlouho. V takových případech paradoxně pomůže, když se zvednete a jdete něco dělat.

Vyhodili vás z práce? Aktualizujte si svůj životopis, projděte si vzory motivačních dopisů a přihlaste se do výběrového řízení. Trápí vás, že jste se s partnerem v poslední době odcizili? Neduste to v sobě, ale otevřete téma, o kterém je třeba mluvit. Jakákoli aktivita se ve finále vyplatí tisíckrát víc než jen odevzdanost a rezignace. Jakmile se uvelebíte v pozici oběti, nezmůžete nic, v roli aktivního tvůrce však máte možnost zařídit si život podle svých představ.