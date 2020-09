Muž si nechal uříznout obě uši. Má je doma naložené ve sklenici

Změny prováděl postupně během třinácti let. Začínal s tetováním a přidával i implantáty pod kůží, nakonec i chirurgické zákroky. Obzvlášť odstranění uší bylo velmi bolestivé.

„Mám i jazyk rozdělený na dvě poloviny, protože se mi to tak líbí. Přátelé mi často rozmlouvají další proměny, ale já jsem člověk, který se nenechá nikým ovlivňovat. Dělám přesně to, co chci dělat. Lidé na mě zírají. Když mi řeknou, že je moje chování zvrácené, jen jim poděkuji za kompliment,“ sdělil muž pro server The Sun.

Negativní komentáře si rád vyslechne, protože podle něj hodně vypovídají o tom, s jakými lidmi se setkává. Jakmile se s danými lidmi rozloučí, nebere si poznámky k tělu. Vděčí za to své vlastní absolutní spokojenosti.

„Moje transformace pochopitelně ovlivnila celý můj život. Nemám partnerku a jsem nezaměstnaný. Lidé jsou stále velmi konzervativní a já do jejich světa moc nezapadám,“ myslí si.

Spoustu lidí děsí, ale jiné inspiruje. Mnohým se líbí, že měl odvahu k tak velké životní změně a nenechal se ovlivňovat okolím. Myslí si, že lidé by neměli podstupovat tak velké změny jako on jen kvůli kamarádům nebo skupině lidí, se kterou se stýkají.

„Já jsem to udělal, protože jsem to tak cítil. Nikdy bych se neměnil kvůli někomu. Ani kvůli partě. To je nesmysl a člověk by toho v budoucnu litoval,“ doplnil s tím, že hlavně dospívajícím doporučuje, aby dobře zvážili všechna tetování a tělesné transformace a nenechávali se ovlivňovat kamarády.