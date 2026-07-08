Podle čeho by měli lidé nebo rodiče dětí vybírat dobrého psychoterapeuta?
Je důležité, aby měl terapeut certifikaci. Hodně důležitý je sebezkušenostní výcvik, aby mohl dobře vykonávat svoji práci. To znamená, že je podle konkrétního zaměření třeba pět let sám na terapii. Pak se účastní skupinové terapie, kde přináší svoje témata a zažívá tam skupinovou dynamiku. Není to proto jen o teorii osobnost a psychopatologie, ale zažívá vše na sobě. Sám psychoterapeut musí investovat do sebe, a to jsou statisíce korun. Proto i ta terapie pro klienty stojí nějaké peníze.
U mnoha lidí je hluboko zakořeněná zkušenost, že mluvit o vnitřní bolesti znamená ukázat slabost, selhání. Psychická bolest pak zůstává skrytá, protože není vnímána jako stejně legitimní jako bolest tělesná.