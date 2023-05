Problém s pitím mívají mladé ženy. Může za to frustrace a vztahy, říká terapeut

Skoro milion Čechů konzumuje alkohol tak, že to poškozuje jejich zdraví. Vyplývá to ze Souhrnné zprávy o závislostech v Česku. Ve spotřebě alkoholu na počet obyvatel nás předběhla jen Litva, v pití piva je Česko první dlouhodobě. „Statistky jsou šílené už roky, ale nikdo to bohužel neřeší. S pivem se dokonce tak trochu chlubíme – podívejte, jaká jsme pivařská velmoc,“ říká psychiatr a terapeut Juraj Tkáč, který v ordinaci v Jihlavě léčí závislé klienty a alkohol jednoznačně vede.

Alkohol je společensky tolerovaná droga. Bylo to tak vždy?

Provází lidstvo odjakživa, už ve starověku se alkohol vyráběl a konzumoval.