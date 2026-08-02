Pane profesore, mění se během léta nějak skladba duševních nemocí?
Mohlo by se zdát, že jich je méně, ale že bychom si teď v horkých dnech my psychiatři mohli oddychnout, to ani náhodou. Naše nemocnice má svou polohou na starosti střed Prahy s vysokým podílem cizinců, k tomu různí bezdomovci, drogově závislí… Hodně k nám teď také přivážejí seniory, kteří málo pijí a vlivem dehydratace se u nich relativně snadno rozvine delirium.
Veřejnost má spojené elektrošoky s Formanovým filmem Přelet nad kukaččím hnízdem, kde se prezentují jako forma trestu. Ve skutečnosti mohou pacientovi zachránit život.