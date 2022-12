Dušení jídlem může skončit smrtí. Jak poskytnout první pomoc

Kreslíř Kája Saudek i mladý fotbalista Jakub Malina skončili oba v kómatu a následně zemřeli poté, co se dusili jídlem. Bohužel to není nic neobvyklého a potkat to může každého z nás. I proto je dobré vědět, jak v takovém případě poskytnout první pomoc.