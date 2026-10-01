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Ve zdravotnictví občas není prostor a čas na respekt a naslouchání, říká lékařka

Karolína Lišková
  20:00

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Jana Djakow je zástupkyní primáře oddělení následné intenzivní péče pro děti v Nemocnici Hořovice, kde pečuje o dětské pacienty v kritickém stavu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Cokoli uděláte v rámci první pomoci, je lepší než nedělat nic, upozorňuje dětská lékařka a specialistka na resuscitaci Jana Djakow. Sama si navíc prošla náročnou zkušeností, když její syn utrpěl těžký úraz. Jak ji to ovlivnilo? A které zásady první pomoci by měl znát každý?
Lékaři Česka

Při záchraně dětských životů často rozhodují minuty, někdy i sekundy. Co vám běží hlavou, když vás volají k vážnému případu?
Za ty roky už mám vycvičené určité reflexy. Je to dané i tím, že jsme prošli spoustou školení a také řadou skutečných zásahů. V té první chvíli se snažím rychle zhodnotit, co všechno potřebuji, jaké mám kolem sebe možnosti a koho můžu v dané situaci zapojit. Hned potom se snažím získat co nejvíc základních informací, protože právě ty rozhodují o tom, jak budeme dál postupovat.

Je to pro vás pořád adrenalin?
Ano, pořád. Na naší jednotce se s resuscitací naštěstí nesetkáváme tak často. Je to poměrně vzácné. My se naopak snažíme udělat všechno pro to, aby k tomu vůbec nemuselo dojít. U dětských pacientů bývá zástava oběhu nebo selhávání dýchacího systému většinou důsledkem kritického zhoršování zdravotního stavu. Dítě se postupně zhoršuje, až nakonec dojde k selhání. Proto se jeho stav snažíme stabilizovat dřív, než dojde k zástavě. Sledujeme barvu pokožky, dýchání, chování a snažíme se co nejvíce naslouchat rodičům.

Kdysi jsme na dětské oddělení přijali dítě se sebepoškozováním třeba jednou za rok. Dnes se s podobnými případy setkáváme téměř každý týden.

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