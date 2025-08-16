Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly

Tereza Hrabinová
  4:00
Nejste si jistí, který styl jógy je pro vás vhodný, co si vzít s sebou na první lekci a jak často cvičit? Tento článek vám poradí, jak začít, a ukáže hlavní styly, ze kterých si vyberete podle svých potřeb.
„Pracují-li mysl, emoce a tělo harmonicky se skutečným já, pak se teprve jedná...

„Pracují-li mysl, emoce a tělo harmonicky se skutečným já, pak se teprve jedná o jógu.“ Gítánanda | foto: Amila Tennakoon

„Chci začít cvičit jógu. Čím začít?“ To je otázka, na kterou neexistuje jedna správná odpověď. Záleží především na vaší motivaci a na tom, co od jógy očekáváte. Jóga, podobně jako jiné formy pohybu, prospívá tělu i mysli. Oproti většině cvičení ale nabízí hlubší přesah. Propojuje fyzickou praxi s dechem, meditací i životní filozofií.

Osm stupňů jógy

„Jóga je způsob života, jak integrovat celou svou povahu, takže všechny aspekty vašeho života začnou pracovat v harmonii jeden s druhým.“

„Termín jóga pochází ze sanskrtu, jednoho z nejstarších jazyků světa. Kořen judž znamená spojit, spřáhnout, sjednotit, stát se jedním. V pravém slova smyslu jóga znamená naprosté splynutí bez odlišení.“

Zdroj: Jóga krok za krokem, Dr. svámí Gítánanda

Tradičně se jóga dělí na osm stupňů, které se vzájemně prolínají: jama (sebeovládání), nijama (kázeň), ásana (tělesné pozice), pránájáma (dechová cvičení), pratjahára (odvrácení pozornosti od vnějších vjemů), dhárana (koncentrace), dhjána (meditace) a samádhi (duchovní sjednocení).

Každý si může najít svou cestu. Někdo začíná dechovými technikami a teprve časem přidává pohyb, jiný zůstane dlouhé roky u fyzické praxe. Pokud váháte, jak začít s jógou, vyzkoušejte různé styly a lektory. To, co vyhovuje vaší kamarádce, nemusí sedět vám. Mnohá studia nabízejí první lekci zdarma.

Jóga není o výkonu

V józe nejde o výkon. Učí nás respektu, vnímání a jemnosti ke svému tělu. To ale neznamená, že se na lekci nezapotíte. Dobře sestavená hodina tělo posílí i protáhne. Největším přínosem je propojení těla a dechu, který nastolí vnitřní klid a rovnováhu.

Zlepší mozek i spánek. Věda chválí starodávné cvičení, stačí 20 minut denně

Jaký styl jógy je pro začátečníky nejlepší

Ačkoli je ideální začít s lektorem, který vás opraví a pomůže vyhnout se chybám hned na začátku, řada lidí volí i domácí cvičení online podle videí na YouTube. Najdete tam nepřeberné množství lekcí od jemné jógy pro začátečníky až po intenzivní flow. Domácí praxi pak můžete doplnit návštěvou studia, kde si osvojíte správnou techniku.

Níže najdete základní přehled typů jógy, které můžete vyzkoušet při své první lekci. Jde o hlavní směry, na kterých můžete začít stavět.

V posledních letech došlo k velkému rozmachu jógy na západě, s lekcemi jógy se roztrhl pytel a zejména ve větších městech je nabídka lekcí opravdu pestrá. Styly a přístupy se velmi odlišují, některé mají přímou návaznost na indické tradice, další se původní hatha józe podobají jen málo.

Většina studií má hodiny určené přímo pro začátečníky, předem se proto vždy informujte u lektora nebo na recepci, zda je konkrétní lekce pro vás vhodná. Výbornou možností je také kurz v uzavřené skupině, kde vás lektor či lektorka provede všemi základy krok za krokem.

Jóga není jen cvičení. Sedm důvodů, proč je skvělá pro zdraví

Hatha jóga

Jak často cvičit?

  • Začněte 1–2× týdně. Postupně můžete přidávat, ideálně alespoň krátkou domácí praxi mezi lekcemi.

Co si vzít s sebou?

  • Pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat.
  • Většina studií má podložky k zapůjčení, ale pokud chcete, vezměte si vlastní.

Slovo hatha pochází ze sanskrtu a znamená „spojení slunce a měsíce“ (ha je slunce, tha je měsíc), tedy propojení mužské a ženské energie. Cílem je harmonizovat tyto protiklady v těle i mysli a dosáhnout rovnováhy mezi aktivitou a klidem.

Hatha jóga je učená pro všechny bez ohledu na věk, fyzickou kondici nebo předchozí zkušenosti. Často slouží jako vstupní brána k dynamičtějším druhům jógy. Praxe je pomalejší a zaměřuje se na delší výdrže v jednotlivých pozicích (ásanách).

Na lekci se postupně naučíte správné provedení základních pozic, práci s dechem a krátkou relaxaci. Nejde o výkon, ale o vědomé poznávání vlastního těla a dechu. Hatha jóga poskytuje pevné základy, pomáhá budovat sílu, flexibilitu i vnitřní klid.

Vinyasa jóga

Název vinyasa pochází ze sanskrtu a znamená „uspořádat“ nebo „umístit určitým způsobem“. Dech tady slouží jako spojovací most mezi jednotlivými pozicemi (ásanami) a vytváří dojem nepřetržitého „tance“, „flow“. Tento styl zvyšuje tepovou frekvenci, podporuje protažení i posílení celého těla a zároveň rozvíjí soustředění.

Ačkoli může vinyasa působit náročně, mnoho studií nabízí lekce pro začátečníky, kde se sekvence učí postupně a v pomalejším tempu.

Jóga v Aparthotel Svatý Vavřinec

Yin jóga

Yin jóga se vyznačuje pomalým tempem a dlouhými výdržemi v jednotlivých pozicích, obvykle 2 až 5 minut. Takové setrvání v ásanách působí intenzivně na pojivové tkáně, zlepšuje flexibilitu kloubů a páteře, napomáhá uvolnění emocí, nahromaděného napětí i stresu usazeného v těle.

Tento styl je vhodný pro všechny věkové kategorie i úrovně zkušeností. Ocení jej například sportovci, kteří chtějí doplnit svou aktivní praxi pomalejším cvičením, nebo lidé s náročným životním stylem, kteří potřebují především zklidnit mysl i tělo.

