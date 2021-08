Léto přeje střevním infekcím. Při průjmu pijte o hodně víc, než si myslíte

Bakterie salmonelózy a kampylobakteriózy se za teplého počasí snadno množí. Syrové, špatně uvařené či nesprávně skladované potraviny mohou být těmito bakteriemi kontaminovány.

„Léto je sezonou grilování, které může být v tomto ohledu velkým rizikem, zvlášť pro děti,“ říká doktor Filip Prusík z laboratoře SYNLAB. „Pokud je maso místy nedopečené, k přenosu bakterií rodu Salmonella a Campylobacter může dojít velmi snadno.“

Salmonelóza i kampylobakterióza se projevují podobně, a to bolestmi břicha, zvracením a průjmem, mohou je provázet také zvýšené teploty a zimnice. Délka trvání i intenzita obtíží závisí na řadě faktorů, mimo jiné na množství zkonzumovaného závadného jídla, tedy na počtu bakterií v něm, a na imunitě konkrétního člověka.

Předcházet střevním infekcím lze jen vyšší opatrností při přípravě pokrmů. Vejce a maso, zejména drůbeží, je nutné dostatečně tepelně upravit, pokud se jim nechceme raději úplně vyhnout. Určitě bychom neměli skladovat jídlo v teple, a už vůbec ne na přímém slunci, kdy se v něm zvyšuje infekční dávka bakterií.

Dalšími rizikovými pochutinami jsou špatně omytá zelenina a ovoce, majonéza, ale i zmrzlina se smetanovou složkou. Tyto potraviny je v letních měsících vhodné omezit na minimum a nahradit je méně rizikovými. Mražená ovocná dřeň je například bezpečná.

Nejvhodnější tekutinou pro léčbu salmonelózy a kampylobakteriózy jsou iontové a kupodivu i kolové nápoje, které obsahují nejvíce glukózy nezbytné ke vstřebání iontů a vody ze střeva do organismu.

Děti by měl vidět lékař, u dospělých potíže spojené s onemocněním obvykle po několika dnech samy odezní. Pokud příznaky přetrvávají déle než týden nebo jsou velmi intenzivní, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.



Pozor na dehydrataci

Nákaze letními infekčními nemocemi podléhají nejsnáze děti. „Dětem, obzvlášť novorozencům a kojencům, stačí k nákaze mnohem menší množství bakterií než dospělému člověku,“ vysvětluje Filip Prusík.

„Jejich žaludek navíc obsahuje méně kyseliny chlorovodíkové, která pomáhá ničit choroboplodné zárodky.“

Také projevy onemocnění jsou u dětí horší než u dospělých. Vždy je vhodné dodržovat klidový režim a dietu a průběžně doplňovat tekutiny, protože jinak by mohlo dojít k dehydrataci.

„Právě dehydratace je to, co často přivede malé pacienty se salmonelózou či kampylobakteriózou k lékaři. Jejich tělo nese nedostatek vody o poznání hůře, než je tomu u dospělých, a může mít dokonce následky v podobě výrazného poklesu krevního tlaku a v nejhorších případech i selhání některých důležitých orgánů. Základem léčby však není podání antibiotik, ale vhodná rehydratace. Laicky řečeno, salmonelózou či kampylobakteriózou postižený člověk by měl pít víc, než si myslí, že je dostačující,“ radí doktor Prusík.