Ačkoli odborníci zkoumají průjmy podle příčin a původce, pro dítě i dospělého je největším stresem průjem samotný, který navíc často provázejí i křeče v břiše, horečka, zvracení či únava. V takovém stavu jsme schopni zapomenout i na důrazná varování odborníků, abychom při průjmu dbali na dostatečný přísun tekutin a minerálů.

Proč je to nutné? Protože řídká až vodnatá stolice s frekvencí třikrát či víckrát denně způsobuje dehydrataci organismu a ztrátu pro tělo tak důležitých minerálů, jako je třeba draslík. Přestože se průjmy nevyhýbají nikomu, rychlým odvodněním nejvíc ohrožují děti, těhotné ženy a seniory. S dítětem do tří let běžte raději k lékaři.

Prevence? Znáte ji ze školky!

Před jídlem, po návštěvě toalety a po příchodu zvenku se myjí ruce. Špinavýma rukama si nesaháme na obličej. Nejíme a neolizujeme nemyté či neloupané ovoce a zeleninu. Platí to bez výjimky – tedy i pro meloun, když ho vykusujeme ze zelené slupky, nebo pro plátek citronu ve sklenici s pitnou vodou.

Připomeňte nejen svým dětem, ale i sobě, že mazlíčci na ulici se nehladí. Také neznámé kočky a psi totiž mohou být zdrojem střevní nákazy, ale i jiných zdravotních potíží.

Jídlo si pečlivě vybírejte

Vyhýbejte se především takovým jídlům, u kterých nemáte jistotu, že jsou čerstvá a nezávadná. Častou příčinou prázdninových průjmů bývá třeba zkažené nebo nedostatečně tepelně zpracované maso. Průjem z jídla může klidně přijít i po grilování na zahradě u sousedů.

V létě také raději nekonzumujte syrové či polosyrové pokrmy z masa a vajec. Opatrní buďte také v používání mléčných výrobků, které v létě snadno kvasí.

Zapomeňte na fast food

Odpusťte si jídla připravovaná v rychlých občerstveních na ulici, zejména v těch, s nimiž nemáte zkušenost. Neriskujte kebaby, hamburgery, bagety s majonézou a pro jistotu ani omelety.

V létě samozřejmě není zcela bezpečný ani krvavý biftek z nejluxusnější restaurace. Při letních teplotách se totiž potraviny rychleji kazí a množí se v nich bakterie, které produkují pro organismus nebezpečné toxiny. A pozor! Jednou z epidemiologicky nejrizikovějších potravin je zmrzlina, proto vsaďte spíše na balený nanuk.

Problém může být i voda

Zejména v letním období se ve větší míře objevují problémy s hygienicky závadnou pitnou vodou. Pokud tedy nechcete ani na dovolené v Česku riskovat zažívací potíže, raději nepijte kohoutkovou vodu z nevyzkoušeného zdroje a kupujte vodu balenou, v zahraničí pak v každém případě.

Tam se navíc doporučuje kupovat pouze nápoje celosvětově známých značek. Zapomeňte i na kostky ledu v nápojích, i ty mohou být zdrojem střevní nákazy.

Jak zklidnit rozbouřená střeva

Průjmové ataky obvykle netrvají déle než dva až tři dny. Je to ale velmi vyčerpávající, takže je nutné být připraven a hned problém začít řešit. Zvláště u malých dětí a seniorů hrozí dehydratace. Co je tedy vhodné udělat, pokud vás trápí průjem?

Hodně pijte, ideální je černý čaj s cukrem. Čaj obsahuje stahující látky (taniny), které zmírňují střevní zánět a brání průniku toxinů. Cukr zase dodá energii a usnadní vstřebávání vody. Osvědčeným babským lékem proti průjmu je ostružinový čaj (ostružiny mají hodně taninů) – pijte tři šálky denně.

Při vyšší ztrátě tekutin je pak ideální použít rehydratační roztok (koupíte v lékárně), iontové nápoje nebo minerálky (v tomto případě ochucené, protože cukr je důležitý pro zachování funkce střevní sliznice).

Nasaďte vhodné léky, které byste s sebou měli mít zabalené. Pokud ne, v lékárně se musíte zeptat nebo se poradit s hotelovým lékařem. V cestovní lékárničce byste měli mít: živočišné uhlí, Smectu, Enterol, Imodium, probiotika. Pečlivě si přečtěte příbalový leták, každý z těchto léků je určen pro jiný problém.

Okamžitě nasaďte dietu. Jezte jen suchary, bílé pečivo (celozrnné není při průjmu vhodné), vařenou rýži, z ovoce je vhodný banán či strouhaná jablka. Banány a jablka obsahují pektin, což je rozpustná vláknina, která dokáže vstřebávat nadbytečnou tekutinu ve střevech a zpomalit tak průchod stolice. Pozor, neplatí to ale o jablečné šťávě, ta by průjem zhoršila!

Pět tipů navíc 1. Vybírejte dovolenkovou destinaci s menším rizikem onemocnění cestovním průjmem, pokud jste citlivější. 2. Vybavte si cestovní lékárničku léky, které vám v případě nouze pomohou. 3. Nepoužívejte do nápojů ledové kostky, a to ani v případě, že nápoj je alkoholický. 4. K čištění zubů používejte také balenou vodu. 5. Pozor si dávejte i na nedostatečně tepelně upravené mořské plody, a to i tehdy, pokud jsou konzervované citronovou šťávou nebo octem.

Článek vyšel v červencovém vydání časopisu Zdraví.