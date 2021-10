Prsty prozradí, která nemoc vám hrozí. Na co si dát pozor?

Každý prst navíc odráží podle čínské medicíny zdravotní stav člověka v určité životní fázi. Palec je spojený s obdobím dětství, ukazováček s léty dospívání, prostředník souvisí s dospělostí, prsteníček zas s časem zralosti a malíčku je přisouzeno stáří.



Tenké prsty svědčí o špatném zažívání

Hranaté prsty jsou většinou důkazem dobrého zdraví, s občasným sklonem k neurózám nebo žlučníkovým kamenům. Lžičkovité prsty, jejichž konečky opravdu tvarem připomínají lžičku, prozrazují náchylnost k srdečním chorobám, cukrovce a mozkové mrtvici.

Kónické prsty jsou dlouhé a kulaté se zašpičatělými konečky. Lidé s tímto tvarem prstů mají sklony k hrudním onemocněním (plicní a srdeční potíže, záněty průdušek aj).

Člověk s dlouhými a tenkými prsty častěji trpí zažívacími problémy a mohou se u něj projevit deprese. Někteří lidé mají prsty jako „paličky na buben“, s většími a silnějšími konečky.

Tento typ prstů poukazuje na chronická plicní onemocnění (tuberkulóza, plicní edém apod.), vrozenou srdeční chorobu či oběhové potíže. Existují i lidé se smíšeným tvarem prstů. Ti bývají většinou velmi odolní a onemocní jen vzácně.

Dlouhý malíček varuje před infarktem

V ideálním případě jsou prsty rovné a dlouhé, s výrazným a silným palcem. Prostředníček by měl být asi o půl článku delší než ukazováček a prsteníček, u kterých se předpokládá zhruba stejná délka. Je-li ukazováček výrazně delší či kratší, poukazuje to na častá onemocnění nebo špatnou výživu během mládí.

Disproporce prsteníčku znamená, že dotyčný v dospělosti trpěl chorobami vnitřních orgánů (hlavně střev). Atypická délka prostředníčku odráží nějaký vážný zdravotní problém či abnormalitu. Pokud je malíček výrazně delší nebo kratší, bude člověk ve stáří nejspíš náchylný k nemocem srdce, sleziny a ledvin.

Bledé konečky prozrazují únavu

Konečky prstů by ideálně měly mít zdravě červenou barvu, která svědčí o dobrém proudění krve a čchi (životní energie).

Bledý odstín signalizuje horší prokrvení a nedostatek energie (což se kromě nemocí může projevit také celkovou slabostí a únavou).

Tmavé zabarvení až dofialova obvykle varuje před nebezpečím vytvoření krevních sraženin.

U zdravého člověka lze pozorovat světle modré žilky pod kůží na vnitřní straně prstů, v místě záhybů mezi jednotlivými články. Neměly by být ovšem příliš zřetelné. V opačném případě, nebo pokud je jich příliš mnoho, varuje tento stav před nějakou abnormalitou.

Rýhy na nehtech jako varování

O našem aktuálním zdravotním stavu toho hodně vypovídají i nehty.

Máte na nich rýhy? Je zřejmé, že tělu chybí důležité živiny, což obvykle spraví doplňky stravy. Mohou se tak ovšem projevovat i různé kožní choroby nebo špatně fungující trávení. Nedostatek některých živin (hlavně vitaminu A) vede často k tomu, že se nehty lámou, tento příznak se však může objevit i při snížené funkci štítné žlázy.

Jsou vaše nehty zahnuté do tvaru lžíce? Pak je jasné, že vám chybí železo, vitamin C a bílkoviny. To jde ovšem snadno napravit. Vitamin A najdete v listové zelenině, brokolici, mrkvi, kapii, dýni nebo meruňkách.

Vitamin C se v přirozené podobě obě vyskytuje zejména v šípkách, rakytníku, černém rybízu, citrusovém ovoci, kysaném zelí, růžičkové kapustě, červené paprice, brokolici, kiwi nebo papáje (velké množství „céčka“ obsahují například i brambory, které je však vhodné uvařit ve slupce, případně ještě využít vodu, v níž se vařily, jako základ pro polévku).

Bohatým zdrojem železa jsou především potraviny živočišného původu (hlavně maso), dále také luštěniny, obiloviny, sušené ovoce či ořechy, avšak v podobě, která je pro náš organismus trochu obtížně stravitelná.



Mezi potraviny s vysokým obsahem bílkovin patří vejce, kuřecí a krůtí prsa, mandle, jogurty, mléko, hovězí maso, tuňák, losos, krevety, arašídy, čočka, černé fazole, quinoa, ovesné vločky, spirulina, tofu, chia semínka a další.