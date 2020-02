Lékař odmítl ženě vyjmout prsní implantáty, aby jí nezohyzdil tělo

Bec z New Yorku byla šokována, když jí několik doktorů sdělilo, že ji operovat nebudou. „Řekli mi, že by to po operaci nevypadalo dobře a nejdou do toho. Jeden lékař mi dokonce sdělil, že mám postavu jako modelky z časopisu Sports Illustrated s plavkami a odmítá mě operovat, protože mi to zohyzdí tělo,“ sdělila v rozhovoru pro server Realself.com.

Tři roky po augmentaci neměla Bec žádné problémy. Jednoho dne se však probudila s horečkou, bolestmi a s jedním oteklým ňadrem.

„Bylo dvakrát větší než původně. Hodně mě to vyděsilo. Šla jsem k lékaři, kde mi bylo sděleno, že jde o bakteriální infekci, kterou spraví antibiotika,“ pokračovala.

Po dobrání léků otok splaskl, bolest lehce ustoupila, ale přidaly se další zdravotní problémy. Měla migrény, cítila se vyčerpaná, padaly jí vlasy, přibírala na hmotnosti, ačkoli držela diety a některé dny neměla ani sílu na to, aby vstala z postele.

„Zpočátku jsem si nepřipouštěla, že by za mými problémy mohly stát právě implantáty. Ani jsem na to nechtěla myslet, protože jsem svá ňadra milovala a nechtěla jsem se implantátů zbavit,“ sdělila.

Pak zašla k lékaři, který jí řekl, že by si měla nechat implantáty vyndat, protože je zřejmě alergická na některou ze složek. „Někteří lékaři mi říkali, že není důvod je vyndat. Že jsou v pořádku, nepoškozené a moje zdravotní problémy způsobuje něco jiného. Pak jsem šla k jinému doktorovi, který mi sdělil, že kdybych byla jeho dcera, donutil by mě jít na operaci hned druhý den,“ pokračovala.

Rozhodla se tedy pro jejich vyjmutí a doufala, že už bude bez zdravotních komplikací. Ačkoli si myslela, že operace bude brzy za ní, musela si na ni ještě nějaký čas počkat, protože ji lékaři odmítali provést. Důvod byl prostý. Nechtěli jí „zohyzdit“ tělo.

„Díky bohu, že se našel lékař, který měl rozum. Je až neuvěřitelné, jak skvěle se nyní cítím. Po fyzické i psychické stránce. Když jsem se poprvé viděla po operaci, byl to šok. Milovala jsem svá ňadra. Moje zdraví je však přednější. Čím dál častěji se objevují ženy, které mají zdravotní problémy kvůli silikonovým implantátům,“ dodala s tím, že by každému doporučila operaci mnohokrát zvážit, než ji podstoupí.