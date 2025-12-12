Kvůli obřímu poprsí žena těžce vstává a špatně spí, chce se ho zbavit

  8:23
Třicetiletá Melissa Ashcroftová z Velké Británie má přirozené poprsí, které podle ní není žádnou výhrou. Pokud bychom „přepočítali“ ňadra na naše míry, byla by to velikost 15. „S tak obřím poprsím se vám nejen špatně spí, ale i vstává,“ uvedla. Od puberty navíc trpí velkými bolestmi zad.
„Když mi bylo dvacet let, rozhodla jsem se pro zmenšení poprsí, abych se zbavila nekonečných bolestí zad i hlavy. Kvůli krční páteři jsem měla migrény i několik dní. Lékař mi doporučil, abych počkala až na čas, kdy budu mít po těhotenstvích a porodech. Když jsem se stala po letech dvojnásobnou maminkou a chtěla do operace jít, pro změnu mi bylo řečeno, že musím zhubnout, aby byla operace bezpečná. Už jsem z toho zoufalá,“ sdělila žena v rozhovoru pro The Sun.

Hubnutí je ale nezbytné pouze pro operaci, která je hrazená zdravotní pojišťovnou. Pokud by ňadra chtěla zmenšit na soukromé klinice, může si vše zaplatit sama a operovat ji budou i přes vyšší BMI. „Nezbývá mi než si našetřit a jít na soukromou kliniku. Už nemohu dál. Nevěřím, že se mi podaří zhubnout rychle a ty bolesti už jsou tak nesnesitelné, že nejsem ani sama schopná zvednout svou druhorozenou osmiměsíční dceru. Už takový život nechci. Snažím se opravdu moc,“ pokračovala.

Zatímco mnoho žen sní o bujném poprsí, ona by byla raději, kdyby neměla prsa vůbec. „Zažila jsem si kvůli nim až příliš bolesti a trápení,“ míní. Lehké to neměla ani na základní a střední škole. Prsa jí začala výrazněji růst už v jedenácti letech, kdy většina spolužaček vůbec prsa neměla. Byla tedy terčem posměchů a nějaký čas odmítala do školy chodit. „Nikomu nepřeji tu úzkost, kterou jsem pociťovala, než jsem došla do školy. Soustředila jsem se na učení a přála si být zase rychle doma, kde mě nikdo nebude ponižovat. Byla jsem jiná a nebylo to příjemné,“ podotkla.

Dnes se Melissa za každou cenu snaží co nejvíc hubnout, aby snížila rizika během redukce poprsí. „Vím, že i na soukromé klinice to je problém. Mám dvě děti a jsem zodpovědná,“ uvedla. Pokud jí to bolest dovolí, snaží se cvičit. Především se zaměřuje na stravu a drží diety. „Nemyslím si, že bych to zvládla podle představ lékařů. Doporučují mi injekce na hubnutí. To za mě není ta nejlepší volba. Nechci tělo ještě víc zatěžovat,“ doplnila. Doufá, že do roka už bude mít menší poprsí a konečně začne žít. „Ráda bych se bez bolesti proběhla na zahradě s vlastním synem,“ dodala.

