Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?

Petra Barochová
Rakovina prostaty je nejčastější zhoubné onemocnění mužů. V České republice si tuto diagnózu každoročně vyslechne přibližně 8 tisíc mužů a kolem 1 400 z nich na nemoc zemře. Přesto má včas zachycená rakovina prostaty velmi dobrou prognózu – klíčem je prevence a pravidelné kontroly.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Rakovina prostaty je zrádná hlavně tím, že zpočátku nebolí. Když se příznaky objeví, může být nemoc v pokročilejším stadiu.

„Včasné odhalení rakoviny prostaty ještě před tím, než začne metastazovat, dává pacientovi vysokou šanci na uzdravení, proto je důležitá prevence,“ upozorňuje lékařka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono.

Mýty o rakovině prostaty. Postihuje jen staré a bez příznaků jsem zdráv

Velkou pomocí je screeningový program, který je zaměřený na muže ve věku od 50 do 69 let. Vyšetření je jednoduché – spočívá v odběru krve a měření hladiny PSA (prostatického specifického antigenu). Pokud se hodnoty zvýší, může to signalizovat změny v prostatě, které je třeba dále vyšetřit.

Nepodceňujte varovné příznaky

Typické projevy rakoviny prostaty se týkají močení – potíže se zahájením močení, slabý nebo přerušovaný proud, časté nutkání (zejména v noci) nebo pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře.

Objevit se může i krev v moči nebo ejakulátu a také otoky dolních končetin.

Varovné příznaky rakoviny prostaty

  • Potíže při močení – obtížné zahajování, slabý nebo přerušovaný proud moči
  • Časté močení, zejména v noci
  • Pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
  • Krev v moči nebo ejakulátu
  • Otoky nohou či třísel
  • Bolesti v oblasti pánve nebo zad

„Často se stává, že muži tyto projevy přehlížejí nebo je přisuzují věku. To ale může být velmi nebezpečné. Doporučujeme proto vždy navštívit svého praktického lékaře nebo urologa a tyto problémy s ním zkonzultovat,“ radí lékařka Kateřina Šédová.

Operace, ozařování i hormonální léčba

U léčby rakoviny prostaty je důležité, v jakém stádiu se nemoc odhalí. „U mužů, kteří přijdou včas, kdy nádor je lokalizován pouze na žlázu, dokážeme karcinom prostaty vyléčit. Můžeme však úspěšně léčit i pacienty, kde je nález lokálně pokročilý nebo metastazující. Je ovšem rozdíl mezi slovy léčit a vyléčit,“ podotýká urolog Josef Stolz z pražské urologické kliniky UroKlinikum.

V případě lokalizovaného karcinomu se onemocnění obvykle zcela vyléčí chirurgickým zákrokem, který se označuje jako radikální prostektomie, tedy odstranění celé prostaty. U starších pacientů může být alternativou ozáření prostaty.

Jestliže se rakovina rozšířila mimo prostatu a nádorové buňky se dostaly do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, stává se obvykle klíčovou metodou hormonální léčba.

Samovyšetření může odhalit rakovinu. Jak zkontrolovat prsa, varlata i znaménka

Kdo je nejvíc ohrožen

Riziko rakoviny prostaty stoupá s věkem, zejména po padesátce. Ohroženi jsou i muži, u nichž se nemoc vyskytla v rodině. Na vzniku se může podílet i vysoký příjem živočišných tuků a červeného masa, kouření nebo dlouhodobá expozice pesticidům a těžkým kovům.

Vyšší riziko mají také nositelé mutací genů BRCA1 a BRCA2, známých především z rakoviny prsu. Tyto mutace však zvyšují riziko i u dalších nádorů – například prostaty, slinivky, tlustého střeva či melanomu.

Stadia rakoviny prostaty

Stadium I
Rakovina je pouze v prostatě, není hmatná ani viditelná ultrazvukem, nebo je hmatná, ale zasahuje méně než polovinu jednoho laloku prostaty. Lymfatické uzliny nejsou postiženy a nejsou přítomny metastázy. Nízce rizikový nádor, často bez příznaků.

Stadium II
Nádor je větší, ale stále omezený na prostatu. Může zasahovat více než polovinu jednoho laloku nebo oba laloky. Lymfatické uzliny ani vzdálené orgány nejsou postiženy. Obvykle středně rizikový, ale stále lokalizovaný.

Stadium III
Rakovina prorůstá přes pouzdro prostaty (např. do semenných váčků), ale ještě se nerozšířila do vzdálených míst. Lymfatické uzliny a vzdálené metastázy nejsou postiženy. Vyšší riziko progrese a návratu choroby.

Stadium IV
Rakovina prorůstá do okolních struktur (močového měchýře, konečníku, pánevní stěny). Postižení regionálních lymfatických uzlin a přítomnost metastáz (např. v kostech, plicích).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání

Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje

Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...

1. listopadu 2025

Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?

Rakovina prostaty je nejčastější zhoubné onemocnění mužů. V České republice si tuto diagnózu každoročně vyslechne přibližně 8 tisíc mužů a kolem 1 400 z nich na nemoc zemře. Přesto má včas zachycená...

1. listopadu 2025

Blíženci budou pod tlakem, Vodnáři ve víru lásky. Co slibuje horoskop na listopad

Premium

Je tady předposlední měsíc roku, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co listopad přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit,...

1. listopadu 2025

Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2025

Jak se nám bude dařit v podzimních listopadových dnech podle hvězd? Lvi, vy si zažijete spoustu překvapení. Ve středu při úplňku si ale dejte klid. Vodnáři, vás následující týden obdaruje, ovšem...

1. listopadu 2025

Pochutnejte si zdravě a eticky. Tipy, jak oslavit světový den veganství

Právě teď, když podzim hraje všemi barvami a slavíme Dušičky nebo Halloween, můžeme si v kuchyni připomenout další významný den. Věděli jste, že první listopad je už skoro třicet let světovým dnem...

1. listopadu 2025

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Fazolový salát s tuňákem a rukolou
Recept

Střední

20 min

Tento salát můžete podávat k obědu i k večeři a vždy si na něm pochutnáte.

Modelka chce ukázat světu, že plus size je sexy. Nosí upnuté oblečení

Třiatřicetiletá influencerka Julia Sena váží bez mála sto padesát kilogramů. Ačkoli si je vědoma, že už se řadí mezi obézní, stále propaguje kila navíc a říká, že být boubelka je správné. „Nosím sexy...

31. října 2025  11:48

Akutní jaterní poškození může vyvolat jedna jediná tableta, říká profesor Brůha

Premium

To, že játrům neprospívá alkohol, už většinou všichni vědí. Jenže stejně je dokáže ničit také nadměrné množství tuků a cukrů ve stravě. Vede totiž k jejich ztučnění, odborně steatóze. „Tito lidé...

31. října 2025  11:12

Nevíte, co na sebe na Halloween? Inspirujte se u slavných

Halloweenské párty jsou každým rokem propracovanější a slavné hvězdy volí lepší a lepší kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr z těch nejnovějších. Nechybí krev ani děsivé líčení. V...

31. října 2025  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Holistická péče: když pečujete o krásné tělo, ale i mysl

Péče o krásu už dávno nestojí jen na krémech a make-upu. Stále více žen i mužů hledá cestu, jak vypadat dobře a zároveň se tak i cítit. Celostní přístup vychází z myšlenky, že zdravá, zářivá pleť je...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.