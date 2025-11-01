Rakovina prostaty je zrádná hlavně tím, že zpočátku nebolí. Když se příznaky objeví, může být nemoc v pokročilejším stadiu.
„Včasné odhalení rakoviny prostaty ještě před tím, než začne metastazovat, dává pacientovi vysokou šanci na uzdravení, proto je důležitá prevence,“ upozorňuje lékařka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono.
Velkou pomocí je screeningový program, který je zaměřený na muže ve věku od 50 do 69 let. Vyšetření je jednoduché – spočívá v odběru krve a měření hladiny PSA (prostatického specifického antigenu). Pokud se hodnoty zvýší, může to signalizovat změny v prostatě, které je třeba dále vyšetřit.
Nepodceňujte varovné příznaky
Typické projevy rakoviny prostaty se týkají močení – potíže se zahájením močení, slabý nebo přerušovaný proud, časté nutkání (zejména v noci) nebo pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře.
Objevit se může i krev v moči nebo ejakulátu a také otoky dolních končetin.
Varovné příznaky rakoviny prostaty
„Často se stává, že muži tyto projevy přehlížejí nebo je přisuzují věku. To ale může být velmi nebezpečné. Doporučujeme proto vždy navštívit svého praktického lékaře nebo urologa a tyto problémy s ním zkonzultovat,“ radí lékařka Kateřina Šédová.
Operace, ozařování i hormonální léčba
U léčby rakoviny prostaty je důležité, v jakém stádiu se nemoc odhalí. „U mužů, kteří přijdou včas, kdy nádor je lokalizován pouze na žlázu, dokážeme karcinom prostaty vyléčit. Můžeme však úspěšně léčit i pacienty, kde je nález lokálně pokročilý nebo metastazující. Je ovšem rozdíl mezi slovy léčit a vyléčit,“ podotýká urolog Josef Stolz z pražské urologické kliniky UroKlinikum.
V případě lokalizovaného karcinomu se onemocnění obvykle zcela vyléčí chirurgickým zákrokem, který se označuje jako radikální prostektomie, tedy odstranění celé prostaty. U starších pacientů může být alternativou ozáření prostaty.
Jestliže se rakovina rozšířila mimo prostatu a nádorové buňky se dostaly do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, stává se obvykle klíčovou metodou hormonální léčba.
Kdo je nejvíc ohrožen
Riziko rakoviny prostaty stoupá s věkem, zejména po padesátce. Ohroženi jsou i muži, u nichž se nemoc vyskytla v rodině. Na vzniku se může podílet i vysoký příjem živočišných tuků a červeného masa, kouření nebo dlouhodobá expozice pesticidům a těžkým kovům.
Vyšší riziko mají také nositelé mutací genů BRCA1 a BRCA2, známých především z rakoviny prsu. Tyto mutace však zvyšují riziko i u dalších nádorů – například prostaty, slinivky, tlustého střeva či melanomu.
