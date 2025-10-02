5 tipů, jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení u dětí i celé rodiny

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy – ideální prostředí pro viry a jejich šíření. Podzim a zima tak tradičně bývají ve znamení nachlazení a kašle. Jak rozpoznat první příznaky, co může pomoci při prevenci a jak si ulevit, když se kašel objeví?
Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení

Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení | foto: MagnaPharmShutterstock

Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení
Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení
Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení
Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení
5 fotografií

První podzimní týdny jsou pro rodiče i děti zkouškou odolnosti. Nachlazení se často projeví únavou, rýmou a kašlem, který dokáže potrápit celou rodinu. Zatímco suchý kašel bývá dráždivý a narušuje spánek, ten vlhký souvisí s tvorbou hlenu, který je potřeba uvolnit, aby dýchací cesty zůstaly průchodné.

Aby podzimní nachlazení nenarušilo běžný rytmus rodiny, existuje několik osvědčených způsobů, jak podpořit imunitu, ulevit od kašle a zkrátit dobu rekonvalescence. Následujících pět tipů může pomoci dětem i dospělým zvládnout kašel a nachlazení nenásilně, přirozeně a bezpečně – kombinují odpočinek, péči o dýchací cesty, čerstvý vzduch a tradiční domácí prostředky.

1. Odpočinek místo hrdinství

Kolikrát jsme už slyšeli větu „to přejde, musím do práce“? Tělo má vlastní limity. Když dítě po škole padne do postele a dospělý bojuje s únavou, jsou to jasné signály – je potřeba zpomalit. Krátký odpolední spánek nebo den volna můžou znamenat, že se nachlazení nerozvine do plné síly. Přetěžování organismu naopak vede k vleklému kašli, který se pak táhne týdny.

2. Pitný režim a tradiční recepty

Ráno horký čaj s medem, odpoledne kuřecí vývar. Teplé tekutiny zvlhčují podrážděné sliznice, pomáhají rozpouštět hlen a uklidňují dráždivý kašel. U dětí, které často odmítají pít obyčejnou vodu, může být řešením domácí ovocný čaj. Pravidelné doplňování tekutin dokáže rozhodnout, jak rychle se tělo s nachlazením vypořádá.

Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení

3. Větrat, i když venku mrholí

Otevřené okno v sychravém počasí není právě lákavé, ale čerstvý vzduch doma je základ. V uzavřených prostorách se hromadí viry, které pak kolují mezi členy domácnosti. Pár minut větrání několikrát denně, ideálně průvanem, může udělat hodně. Pokud se přidá zvlhčovač vzduchu nebo miska s vodou na topení, uleví to podrážděným dýchacím cestám a kašel bývá méně úporný.

4. Přírodní pomoc, když kašel zůstává

Prospan®

  • sirup se suchým extraktem z listů břečťanu (EA 575®)
  • uvolňuje hlen a usnadňuje odkašlávání
  • bez cukru, alkoholu a barviv
  • vhodný i pro malé děti od narození, dostupný pro celou rodinu
  • volně prodejný v lékárnách
Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení

Když se kašel rozvine a nechce odejít, rodiče hledají tipy na podzimní nachlazení u dětí a způsoby, jak ulevit od kašle bezpečně a nenásilně. Při kašli lze použít volně prodejné přípravky, které pomáhají uvolnit hlen a usnadňují odkašlávání, například Prospan®.

„Sirup Prospan® obsahuje patentovaný suchý extrakt z listů břečťanu EA 575®. Je rostlinného původu a vhodný i pro malé děti od narození, protože neobsahuje cukr, alkohol ani barviva. Má příjemnou třešňovou příchuť,“ říká Petra Najmanová, zástupce firmy MagnaPharm, distributora Prospan®.

5. Kdy je čas zajít
k lékaři

Domácí rady a volně prodejné prostředky někdy nestačí. Pokud se ke kašli přidá horečka, dušnost, případně pokud potíže přetrvávají déle než dva týdny, je důležité vyhledat lékaře. Včasná konzultace předejde komplikacím a zbytečnému stresu celé rodiny.

Léčivý přípravek Prospan® obsahuje léčivo suchý extrakt z břečťanového listu a je určen k vnitřnímu použití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci nebo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5. Datum přípravy: 25.9.2025, PRO_25_15_CZ

Nejčtenější

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

5 tipů, jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení u dětí i celé rodiny

Advertorial

Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy – ideální prostředí pro viry a jejich šíření. Podzim a zima tak tradičně bývají ve znamení nachlazení a kašle. Jak rozpoznat první příznaky, co může pomoci...

2. října 2025

Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí

To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.

2. října 2025

Nejen šunka a sýr. Dopřejte si k večeři (ne)obyčejný obložený chléb

Výborný chleba obložený spoustou bílkovin, navrch geniální tukožroutské oblohy: našimi recepty zakončíte každý den dokonalou večeří! Navíc to nebude nuda, každý den si můžete dopřát jiné chutě.

2. října 2025

Hrušky jako most mezi tradicí a inovací. Podzimní recepty podle foodblogerů

Zatímco jablka na podzim strhávají veškerou pozornost, hrušky tiše dozrávají. A právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadné, ale s nečekaně pestrým charakterem. V kuchyni zvládnou všechno od...

2. října 2025

Zlomená žebra, únava a šokující diagnóza. Marie bojuje s mnohočetným myelomem

Před lety jsem si prošla těžkým životním obdobím. Pak jsem onemocněla chřipkou. Po nemoci jsem byla stále unavená, měla jsem zlomená tři žebra a objevily se i další zdravotní potíže. Lékaři nakonec...

2. října 2025

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

2. října 2025

Briošky s ricottou a ovocem

Briošky s ricottou a ovocem
Recept

Střední

60 min

Nevíte, co sladkého upéct? Ricotta a čerstvé ovoce si skvěle rozumí.

Když úspěch a peníze nejsou dost. Proč ženy dobrovolně opouštějí vedoucí pozice

Premium

Spousta žen dnes opouští vedoucí pozice, mění obor nebo rozjíždí vlastní projekty. Hledají víc než pracovní úspěch: prostor pro rodinu, pro péči o své zdraví i plnění snů. Zjišťují, že krok stranou...

1. října 2025

Těhotenství jako zázrak. Údajně neplodná žena v sedmačtyřiceti porodila

Američanka Michelle Cisco-Pinheiro celý život žila s tím, že je neplodná. Už jako náctileté jí totiž řekli, že má polycystické vaječníky, a později měla i rakovinu děložního čípku. Nikdy se...

1. října 2025  11:27

Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte

Téměř jeden a půl milionu mrtvých. Tolik obětí si každý rok vyžádají po celém světě virové hepatitidy, tedy záněty jater. Ale není žloutenka jako žloutenka, celkem je známo pět typů. Nejznámější je...

1. října 2025  11:12

Lori Harvey umí potěšit fanoušky, její selfie v plavkách bodují

Osmadvacetiletá americká modelka Lori Harvey má smlouvy s předními agenturami jak v USA tak v Evropě a díky své kráse je mezi návrháři opravdu žádaná. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší v...

1. října 2025  8:26

Kojení jako antikoncepce, rozkojí se každá. Mýty, které matkám pletou hlavu

Nastávající maminky mají přístup k mnoha různorodým informacím, procházejí předporodními kurzy a sledují internetová fóra, málokdy jsou však připravené na realitu a skutečné nástrahy kojení. Toto...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.