Puchýř jistě není třeba představovat – vzniká nadměrným třením vlhké kůže. I proto se tvoří hlavně v létě a na nohou, kdy se chodidla potí a dřou o boty. Případně na rukách při práci na zahradě.
Vznikající puchýř se mezi vrstvami kůže naplní čirou tekutinou, někdy se dokonce naplní krví. Mezi další příčiny vzniku puchýřů patří spáleniny od slunce, ekzémy nebo jiná kožní onemocnění.
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Propichovat, nebo nechat být?
Po generace se vedou spory o to, zda je lepší puchýře propichovat, nebo je nechat být. Obecně platí, že s malými puchýři nebo takovými, které samy od sebe neprasknou, není třeba nic dělat. Kůže tak zůstane neporušená a neztratí přirozenou ochranu před infekcí. Navíc jí poskytnete čas, aby pod polštářkem naplněným tekutinou sama zregenerovala.
Vhodné je ale místo omýt a namazat vazelínou nebo jinou přírodní mastí, třeba měsíčkovou, která má hojivé účinky.
Pokud se jedná o větší puchýř, zejména v místech, kde se neustále odírá (např. patě), můžete jej propíchnout. Ovšem pozor, před propíchnutím použijte dezinfekci a sterilizujte jehlu. A zapomeňte na odstřihávání nebo odtrhávání kůže. Odpadne časem sama. Mohli byste si do rány přenést infekci a zadělat si na ještě větší zdravotní problémy.
Počítejte také s tím, že se puchýř může znovu naplnit tekutinou. V tu chvíli postup opakujte. Abyste urychlili hojení, puchýř po propíchnutí ošetřete gelem z aloe vera a místo přelepte. Na noc náplast ale vždy sundejte a nechte místo dýchat. Svědění a pálení zmírníte mokrým obkladem.
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S puchýřem k lékaři? Ano!
Ve většině případů není nutné kvůli puchýřům vyhledávat zdravotnickou pomoc, vystačíte si s tím, co máte běžně doma. K lékaři si ovšem raději dojděte ve chvíli, kdy se vám udělá puchýř větší než 5 centimetrů v průměru, který vznikl bez zjevné příčiny, nebo je spojen s příznaky infekce, jako jsou přetrvávající bolest, zvýšená teplota a zarudnutí v okolí oblasti puchýře.
Také pokud vytékající tekutina není vodnatá, ale hustá a nepříjemně zapáchá, vyhledejte lékaře. Pozor by si měli dávat také diabetici.
Prevence proti puchýřům
Abychom se těmto nepříjemnostem vyhnuli, je vhodné si chodidla v létě pravidelně ošetřovat speciálním antiperspirantem. Obzvlášť pokud chodíme na boso. Nohy se navíc nebudou potit. Místa náchylná ke vzniku puchýřů natřete před pobytem venku ochranným přípravkem, např. vazelínou a při práci na zahradě si ruce vždy chraňte rukavicemi. A jeden z nejdůležitějších bodů, na který často zapomínáme? Boty si kupujme zásadně odpoledne, kdy je noha trochu nateklá.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.