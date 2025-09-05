Z tlouštíků štíhlí snoubenci. Pár si dopřál společnou plastiku

Ellie a Rhys se rozhodli pro životní změnu poté, co se zasnoubili. Už dál nechtěli řešit svou obezitu a s ní spojené zdravotní neduhy a do manželského života chtěli vstoupit jako noví lidé. A docílili toho díky plastikám, které z nich udělali zcela nové osoby. Z proměny jsou nadšení nejen oni.
Za svou proměnu na klinice plastické chirurgie dali v přepočtu dohromady zhruba šest set tisíc korun. Odcestovali na kliniku v Turecku, aby si celkovou proměnu mohli dovolit. Na zákroky v rodné Velké Británii tolik financí neměli.

Nechali si udělat žaludeční bypass, odstranit přebytečnou kůži a Ellie musela podstoupit i plastiku prsou. „S obezitou jsme oba zápasili už od dětství. Už si ani nepamatujeme na období, kdy jsme byli naposledy štíhlí. Přejídali jsme se, bojovali jsme s poruchou příjmu potravy. Zkoušeli jsme diety a stále jsme se točili v začarovaném kruhu. Nemohli jsme se sami dostat z obezity a jediné řešení pro nás byla operace. Už jsme dál nechtěli žít s tím, že nás obezita možná jednou i zabije,“ uvedl pár.

Operace dlouho konzultovali s lékaři a nakonec usoudili, že právě toto bude v jejich případě nejlepším řešením. „Jsme rádi, že jsme to podstoupili. Byli jsme v tom spolu, podporovali se. Přesně jsme věděli, jak se cítí ten druhý. Šli jsme do toho spolu a bylo to to nejlepší rozhodnutí,“ pokračovali.

Jako manželé už tak nebudou za „tlouštíky“ a věří, že se jim podaří štíhlost udržet. V budoucnu plánují založit rodinu. „Když zemřel můj táta, který byl celý život velmi obézní, už jsme dál nechtěli na nic čekat. Bylo to znamení, že musíme něco udělat. Veškeré úspory původně určené na koupi našeho domu jsme tak nakonec dali na operace a nelitujeme,“ dodal Rhys pro Daily Mail. Celkem zhubli zhruba sto padesát kilogramů díky operativnímu zmenšení žaludku. Investovali také do trenéra a výživového poradce, který je naučil zcela novému zdravému stravování.

