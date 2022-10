Zdravotní potíže donutily Martina zhubnout. Za půl roku shodil 29 kilo

„Ten, kdo mě zná od mládí jako hubeňoura a třeba mě dlouho neviděl, nevěřil svým očím. Neustále jsem musel obnovovat šatník a při chůzi jsem se děsně potil a zadýchával. Proto jsem se objednal k výživovému poradci Aleši Havlíkovi do Mladé Boleslavi, kde se uskutečnilo moje měření a vážení a rozebrali jsme i vliv obezity na mé zdraví. Pan Havlík mi sestavil první 14denní jídelníček a já ho začal poctivě dodržovat. Pak mi po odběru krve stanovil další jídelníček přímo na míru,“ vzpomíná Martin Hrubý, který si jídlo připravuje většinou sám do krabiček.

Martin vážil před proměnou 133 kilogramů.

„Nejdřív mi to trvalo i dvě hodiny, postupně jsem to zvládal i za hodinu. Součástí hubnutí byla také úplná abstinence. Mezi má nejoblíbenější jídla od té doby patří ryby a hovězí steaky. Naučil jsem se jíst drůbeží maso. Dneska už se občas odměním sklenkou dobrého vína. A k hubnutí mi pomohl i pohyb. Minimálně dvakrát týdně si dám svižnější chůzi, abych docílil správné tepové frekvence potřebné pro spalování tuků. Ujdu klidně i 5 až 7 kilometrů a na procházkách mě doprovází naše fenka maďarského ohaře Cheilla. Podporovala mě celá rodina, nejvíc moje žena, která se stravovala společně se mnou a moc jí to chutnalo,“ pochvaluje si sympatický muž, kterému se povedlo shodit ze 133 na 104 kg. Přitom býval vždy hubený.

O dobré jídlo nebyla nouze

„Od narození jsem vyrůstal a dodnes žiju se svou rodinou v obci Svinaře pod brdskými lesy. Moje maminka byla vynikající kuchařka, takže jsem o dobré jídlo a sladkou tečku nikdy neměl nouzi. Vždycky jsem to ale stihnul s kamarády vyběhat. Od dětství můj volný čas vyplňoval sport, a to především fotbal, kterému jsem se věnoval třikrát týdně až do čtyřiceti. Pak jsem se zranil a už jsem se k němu nevrátil. A myslím, že právě tím okamžikem, i když jsem si to ani neuvědomoval, začalo mé postupné nabírání na váze,“ uvažuje nahlas Martin, který se ženil s váhou tak akorát.

„Mám báječné děti, Anetku a Martina. Obě těhotenství mé manželky jsem snášel bez zbytečných kil navíc, protože já byl stejně pořád na fotbale. Vždyť mi v tu dobu bylo krátce po dvacítce. Dneska už jsou děti dospělé a mají rodiny. Silný jsem byl, když jsem vedl svou dceru Anetku k oltáři. Ještě, že pro nás chlapy vymysleli kvádro, v tom se přece jen ledacos schová a vypadáme v něm k světu i s kily navíc. Jinak je pravda, že mi žena ani děti do mého vzhledu a stravování nemluvily. Až v posledním půlroce, než jsem se rozhodl pro hubnutí, jsem občas slyšel drobné popíchnutí a srandičky na můj účet. I to byl jeden z podnětů, proč změnit životní styl. Počkejte, to budete koukat, až zhubnu, říkal jsem si v duchu a je fakt, že když jsem shodil 29 kilo za půlrok, všichni koukali,“ směje se muž narozený ve znamení Býka, který se v současném těle cítí dobře.

„Největším plusem hubnutí je určitě výrazné zlepšení mého zdravotního stavu. A doma už mi nevadí chodit několikrát denně po schodech do přízemí a zpátky. To samé v práci, kde mám funkci stavbyvedoucího a jsem věčně v pohybu. I oblečení už se mi kupuje líp, do práce nosím hlavně džíny a triko nebo košili. Doma si potrpím na pohodlí, vítězí kraťasy a triko,“ předvádí nám domácí oblek Martin, který si léto užíval především se svými vnoučátky.

Pasivní sport u telky? Proč ne?

„Obě se narodila ve znamení Ryb, takže koupání a blbnutí v bazénu u nás bylo v létě na denním pořádku. Taky jsme se s manželkou vypravili po dvou letech na zaslouženou dovolenou do Chorvatska. A k létu samozřejmě patřilo i grilování, posezení s rodinou a přáteli. U našeho domečku máme zahrádku se zeleninou a ovocem a pro vnoučata jahody a maliny, ty už sbírají průběžně od jara, kolikrát ještě ani nejsou zralé. Teď si pochutnáváme na domácích rajčatech, okurkách a paprikách. Domácí je prostě domácí, opravdu to chutná daleko lépe než z obchodu. No, a čas letí a máme tady podzim, takže nás čeká sklízení jablek a příprava zahrady na zimu,“ ukazuje nám ovocné stromy zahrádkář, který si přeje méně sychravý podzim, aby mohl chodit na procházky co nejdéle, a držel si tak váhu. A třeba ještě něco málo shodil.

„Jo, a těším se na pasivní sportování, sledování sportu v televizi, to prostě k podzimu a zimě patří,“ směje se Martin.