Za plastiky dala žena v přepočtu miliony korun, chtěla být krásná

Už jako malá holka toužila být jako princezna. Místo toho nosila vytahané oblečení a prala se s kily navíc až do osmnácti let. Tehdy se rozhodla pro první plastiku, na kterou si našetřila díky nekonečným brigádám v rychlém občerstvení.

Po první plastice se seznámila s výrazně starším mužem, který se do ní zamiloval a nyní je její „sugar daddy“. Platí za ni veškeré výdaje a dává peníze i na další plastiky. Mají prý přátelský vztah a ve všem ji plně podporuje.

„Mohla bych si přát drahou kabelku, ale raději investuji peníze do svého vzhledu, protože vím, že se mi to vyplatí. Kdybych nešla na plastiku a nezměnila se, dál bych pracovala v rychlém občerstvení a nikdo by si mě ani nevšiml. Se změnou vzhledu se mi proměnil život k lepšímu,“ svěřila se žena pro server Mirror.

Dnes žije v luxusním domě, kde má paní na úklid a o nic se nemusí starat. Pracovat nepotřebuje, protože je finančně zajištěna díky svému příteli. „Vím, že pro mnohé je takový styl života nemyslitelný a možná i odporný. Není to pro každého. Ale nestydím se za to. Žiji svůj sen,“ doplnila.