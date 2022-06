Michaela shodila 27 kilo. Žila jsem v bublině, hmotnost jsem neřešila, říká

„Ráda se otužuju a jednou mě při tom přátelé vyfotili. Byl to šok. A kdyby šlo jen o fotky! Já měla i problém vyjít schody, aniž bych se u toho nezadýchala. To nemluvím o pocení nebo potížích při pohybu. Manželovi sice moje baculatost nevadila, zato já jsem začínala nenávidět samu sebe, byla jsem uzavřená ve svém korpulentním těle. Žila jsem v takové zvláštní bublině, kterou jsem si kolem sebe vytvořila, a přestala jsem to řešit,“ vypráví Michaela, maminka dvou dětí, Jindřicha a Elišky.

„Vystoupit z té bubliny mě nakonec donutily okolnosti. Moje kamarádka totiž začala běhat a já se rozhodla, že půjdu s ní. Bylo to zrovna na začátku nového roku, šlo to skvěle, ale dopadlo to nevalně. Pochroumala jsem si při tom nohu. Moje hmotnost byla na běhání prostě moc velká. Když jsem šla k ortopedovi na injekci, vysvětlil mi, že takhle si můžu leda ublížit, a pokud chci opravdu běhat, musím zhubnout na nějakých 80 kilo. Pár dní jsem nemohla pořádně chodit, tak se v mé hlavě zrodil plán, že začnu co nejdřív s hubnutím. Jasně, běhání prozatím padlo, ale objevila jsem jiné možnosti,“ popisuje příjemná blondýnka, která si koupila trampolínu a na YouTubu si našla vhodné cvičení. Hned, jak jí to bolavá noha dovolila, pustila se do pravidelných sestav, až se dostala na 45 minut denně.

Figuru jsem ladila na trampolíně

„Bylo to vážně super, protože jsem na sobě viděla změnu k lepšímu a navíc se mi skákáním zpevňovala postava. Když se venku udělalo pěkně, vytáhla jsem kolo, na kterém jsem neseděla dlouhých šest let. Skoro za barákem máme jezero Milada a k tomu úžasnou přírodu, takže jsem denně najezdila 14 kilometrů. A aby toho pohybu nebylo málo, přidala jsem ještě fitness, posilovnu a step aerobik. To mě opravdu chytlo, přemýšlím, že do budoucna bych se chtěla živit jako fitness trenérka. A moc se mi zalíbily kangoo jumps, to jsou takové ty tlumicí skákací boty, ideální pro trénink celého těla a pro lidi každého věku,“ říká Michaela.

Před proměnou měla Michaela 105 kilogramů.

A dodává, že zhubla nejen díky pohybu, ale také změně jídelníčku. „Hlídám si, co jím, podle kalorických tabulek. Hlavně jsem zmenšila porce a vyřadila jsem téměř veškeré sladkosti, které jsem měla ráda. Něco sladkého si samozřejmě dám i teď, ale spíš výjimečně. A přestala jsem úplně pít víno. Zkusila jsem si dát skleničku o Vánocích, ale už mi to ani nechutnalo. Kávu jsem měla ráda vždycky, té se nepustím a ona mě také ne. Bez dobrého kafe by to prostě nešlo,“ usmívá se sympatická žena narozená ve znamení Štíra, které byl po celou dobu oporou manžel a její kamarádka Míša.

„Míša v tom už od začátku jede se mnou. Naštěstí se nenašel v okolí nikdo, kdo by mě od hubnutí zrazoval nebo mi nevěřil, spíš se setkávám s údivem. Lidé mě kolikrát ani nepoznají a diví se, jak jsem to dokázala. A já říkám, že všechno je v hlavě, že to prostě chtělo jen se rozhodnout a pak si za tím jít. Když vidíte, jak se vám ‚zvětšuje oblečení‘ a mizí špeky, je to obrovská motivace,“ usmívá se Míša, která se narodila v Litoměřicích a vyrůstala v Libochovanech.

Pár triků Čajový dýchánek

Zařaďte do pitného režimu bílý, zelený a černý čaj. Obsahují spoustu antioxidantů a podporují hubnutí. Čas na regeneraci

Snažte se po 18. hodině už nic nejíst, organismus bude mít více času na trávení, spalování tuků i celkovou regeneraci. Do snídaně zcela jistě hlady neumřete.

„Ve třetí třídě jsme se ale přestěhovali na Hlinnou a potom ještě jednou do Malhostic. Svoje dětská léta jsem prožívala s partou venku na loukách, pastvinách a v lesích, ale taky na hřišti. Prostě jsem pořád poletovala někde venku. Vidím to jako dnes, jak jsem v zimě chytala do dlaní první sněhové vločky a na jaře zase obdivovala sedmikrásky či sněženky, které se krčily v trávě. A jídlo? Snědla jsem všechno, co mi maminka uvařila,“ vzpomíná Michaela, která se v dospívání chtěla podobat modelkám.

V lásce jsem měla štěstí

„To víte, taky jsem si prošla drastickou dietou. A k tomu všemu jsem po pádu z koně skončila v nemocnici na áru. Rodiče si se mnou užili strachu. S manželem jsme se znali už jako děti a naši rodiče spolu pracovali. A když jsem jela se synem a s mými rodiči k nim na návštěvu, otevřel nám právě Honza. Já se do něj okamžitě zamilovala a on do mě! Zrovna byl červen, o měsíc později mě požádal o ruku a jsme spolu dodneška,“ pochlubila se Michaela, která se teď cítí bezvadně.

Michaela shodila 27 kilogramů.

„Jsem ráda, že už přišlo hezké počasí. Zase můžu každý den jezdit na kole. A jako každý rok budu na naší zahrádce pěstovat květiny, jahody a bylinky, sekat trávu a večer grilovat s přáteli. Prostě krásné období začíná.“