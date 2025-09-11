David před čtyřmi lety začal cvičit, zdravě jíst a hodně zhubl. A zůstala mu na těle vytahané kůže. Ta mu vadila při sportu a měl za to, že vypadal ještě starší, než ve skutečnosti je. Proto se nakonec rozhodl odcestovat na kliniku plastické chirurgie do Mexika, kde mu odstranili nejen přebytečnou kůži, ale také udělali facelift. A jeho proměna lidem vyrazila dech.
„Jsem rád, že jsem mohl plastiky podstoupit. Bylo mi řečeno, že každý člověk na takový zákrok není vhodným kandidátem. Nemuselo by se to povést podle očekávání, ale já jsem neskutečně spokojen. Mohu říct, že jsem opravdu omládl. Ani jsem sám nečekal, že by to mohlo dopadnout tak dobře,“ uvedl muž pro Bored Panda.
Zhruba dva týdny trvalo, než splaskly ty největší otoky. Další asi čtyři měsíce se hojily jizvy. Po půl roce už ale David mohl říct, že vypadá přesně tak, jak si vysnil. Zákrok mu mnoho lidí vymlouvalo, ale sám si byl jistý, že dělá správnou věc. „Té přebytečné kůže bych se jinak nezbavil. Měl jsem ji vytahanou na krku, na tvářích. Nevypadalo to dobře a bylo to nepohodlné,“ doplnil.
Původně chtěl jít na plastiku v Americe, ale zaplatil by za ni zhruba třikrát tolik, než dal na mexické klinice. Celkem ho tedy stály zákroky v přepočtu zhruba sto tisíc korun. K tomu pak ještě připočítával částku za letenky a hotel. I tak to ale bylo výrazně méně, než by býval platil v rodné zemi.