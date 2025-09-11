Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk

Autor:
  8:36
Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si dokonce udělat i nové doklady. „Z Mexika jsem se vrátil jako někdo jiný,“ smál se.

David před čtyřmi lety začal cvičit, zdravě jíst a hodně zhubl. A zůstala mu na těle vytahané kůže. Ta mu vadila při sportu a měl za to, že vypadal ještě starší, než ve skutečnosti je. Proto se nakonec rozhodl odcestovat na kliniku plastické chirurgie do Mexika, kde mu odstranili nejen přebytečnou kůži, ale také udělali facelift. A jeho proměna lidem vyrazila dech.

Změna muže mnohé šokovala.
David Dickson
David Dickson
David Dickson
6 fotografií

„Jsem rád, že jsem mohl plastiky podstoupit. Bylo mi řečeno, že každý člověk na takový zákrok není vhodným kandidátem. Nemuselo by se to povést podle očekávání, ale já jsem neskutečně spokojen. Mohu říct, že jsem opravdu omládl. Ani jsem sám nečekal, že by to mohlo dopadnout tak dobře,“ uvedl muž pro Bored Panda.

Zhruba dva týdny trvalo, než splaskly ty největší otoky. Další asi čtyři měsíce se hojily jizvy. Po půl roce už ale David mohl říct, že vypadá přesně tak, jak si vysnil. Zákrok mu mnoho lidí vymlouvalo, ale sám si byl jistý, že dělá správnou věc. „Té přebytečné kůže bych se jinak nezbavil. Měl jsem ji vytahanou na krku, na tvářích. Nevypadalo to dobře a bylo to nepohodlné,“ doplnil.

Původně chtěl jít na plastiku v Americe, ale zaplatil by za ni zhruba třikrát tolik, než dal na mexické klinice. Celkem ho tedy stály zákroky v přepočtu zhruba sto tisíc korun. K tomu pak ještě připočítával částku za letenky a hotel. I tak to ale bylo výrazně méně, než by býval platil v rodné zemi.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?

Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií

Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...

Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní

V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...

Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk

Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...

11. září 2025  8:36

Jak vybrat pleťový krém? Otestujte se ubrouskem, pátrejte po céčku

Krémů nejrůznějších značek v obchodech neustále přibývá a je opravdu těžké se v nich vyznat a vybrat si ten pravý. Poradíme vám, jak se v tom zorientovat.

11. září 2025

Ananas, banán, jahody? Oblíbené ovoce o vás prozradí mnohé

V teplých dnech jsou šťavnaté plody vítanou svačinkou. Dáte s raději jahody, banán, nebo pomeranč? A jak jejich volba souvisí s vaší povahou?

11. září 2025

Proteiny bez masa? Rostlinná strava má řešení, nahradí ho tyto potraviny

Proteiny vládnou světu – nebo aspoň výživovým trendům. Ale co když jste vegetariáni, vegani, nebo prostě jen nechcete jíst maso každý den? Výzkumy z poslední doby ukazují, že svou denní dávku můžete...

11. září 2025

KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?

Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

vydáno 11. září 2025

Kefírové švestkové koláče

Kefírové švestkové koláče
Recept

Střední

50 min

Kefír vždy dodá koláčům úžasnou vláčnost.

Žena se po letech zbavila vychýlené čelisti. Pomohla jí operace

Šestadvacetiletá Luisa McDermottová měla výrazně vychýlenou čelist zhruba od devíti let. Lékaři už tehdy její rodině oznámili, že se bude muset v budoucnu podrobit operaci. Došlo na ní až v...

10. září 2025  8:29

Pohyb musí být hlavně zábavou. Tlak na výkon sport dětem jen znechutí

Dostat děti od televize, počítačů a tabletů je v dnešní době pro mnoho rodičů velká výzva. Přitom pohyb je pro děti naprosto klíčový pro jejich zdravý vývoj. Jak na to, aby cvičení s dětmi bylo...

10. září 2025

Léky, terapie, pohyb. Co opravdu pomáhá lidem s ADHD

ADHD není jen dětská diagnóza, řada lidí s ní žije i v dospělosti. Projevuje se poruchami soustředění, vnitřním neklidem či impulzivitou, což narušuje práci i vztahy. Nová oxfordská studie ukazuje,...

10. září 2025

Psychedelika jsou lék i cesta k lidskosti, říká Kristína Pomothy

Psycholožka Kristína Pomothy musela v minulosti čelit následkům traumatického poranění mozku. I kvůli této zkušenosti se rozhodla založit organizaci, která integruje metody zaměřené na tělo do...

10. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií

Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...

10. září 2025

Užijte si vůni moře. Tato kosmetika vám vzpomínky udrží

Stýská se vám po líných dnech na pláži, rozevlátých vlasech a sluncem prohřáté pokožce? Vraťte se do těch dnů s kosmetikou, která v sobě ukrývá vůni léta, hebkost mořského vánku a záři zapadajícího...

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.