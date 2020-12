Zhubla jsem díky lásce a karate. Za rok a půl o dvacet kilo, říká Zdeňka

„Přišlo to jako onen pomyslný blesk z čistého nebe. Jednoho dne se mi v práci začala točit hlava tak zběsile, jako kdybych seděla ve splašené centrifuze. A ta šílená jízda trvala několik dalších dní, kdy jsem vůbec nebyla schopná otevřít oči. Kdykoliv jsem se o to pokusila, okolní svět se rázem proměnil v nečitelnou šmouhu,“ vzpomíná Zdeňka, kterou tehdy z práce odvezla záchranka rovnou na neurologickou JIP do pražského Motola s podezřením na akutní mozkovou příhodu. Ta se ovšem naštěstí nepotvrdila.

Chtěla jsem jediné – necítit

„Ale ani těžké vertigo, diagnóza, kterou mi odborníci stanovili po nespočtu různých vyšetření, nebyla žádná výhra. Dalších šest měsíců jsem se potýkala s vážnou poruchou rovnovážného ústrojí. Nebyla jsem schopná rovně stát, normálně chodit, otáčet hlavou, podívat se nahoru. Několik následujících let jsem pak prožila jako na vodě. Chyběla mi rovnováha, doslova i obrazně. Když se na to dnes dívám s odstupem času, je mi jasné, proč se mi to dělo. Můj život byl silně nevyvážený – přemíra práce, smutek a osamělost pramenící z rozvodu, komplikované vztahy, do nichž jsem vkládala maximum energie a nedostávala nic nazpět, a především tvrdý přístup k vlastnímu tělu, které jsem nesmyslně huntovala sportem, snad abych únavou a bolestí přehlušila bolest ukrytou mnohem hlouběji,“ uvažuje nahlas Zdeňka.

Jako dočasná náplast na rány jí pak většinou posloužila tabulka mléčné čokolády, někdy i dvě. Zpočátku jednou nebo dvakrát týdně, později denně. A než se nadála, váha ukázala bezmála devadesát kilo.

„Tehdy jsem ale postavu nijak zvlášť neřešila. Byla jsem zoufalá a zkoušela všechno možné, abych se dostala z toho bludného kruhu věčných závratí. Fyzioterapii, akupresuru, bylinky, speciální masáže, čínskou medicínu, nic z toho však nezabíralo. Až mi jednoho dne bleskla hlavou myšlenka: začni znovu dělat karate. Před tím kolapsem jsem ho nějakou dobu cvičila, ale nedokázala jsem si představit, že přijdu na trénink s těžkou motolicí. Má intuice mi však říkala, že tahle cesta je ta správná, a já ji poslechla,“ vypravuje Zdeňka, která začala docházet na soukromé lekce.



Zdeňka s rodinou před proměnou

Cesta ke světlu vedla temnotou

„Vzpomínám si, jak jsem šla ulicí a šněrovala chodník ze strany na stranu, jak strašně jsem se motala. Pak ale stačilo zacvičit si první kroky některé z kat (cvičební sestavy v karate – pozn. red.) a já opět pocítila pevnou půdu pod nohama. Energie začala proudit tělem tím správným způsobem a já se v tu chvíli cítila naprosto zdravá. Pochopila jsem, že tohle je má cesta k tělesné rovnováze. K té duševní jsem si musela dojít sama,“ vzpomíná Zdeňka, která nejtvrdší boj sváděla se sebou.

„Často jsem si sáhla až na samé dno, prožila období těžkých depresí a měla chuť všechno skončit, ale ten bojovník ve mně mi pokaždé podal pomocnou ruku a vytáhl mě zpátky na světlo. Stejně jako můj mistr karate, který se stal pro mě učitelem v tom nejlepším slova smyslu. A později také mým životním partnerem,“ usmívá se Zdeňka.

„Našla jsem v něm lásku, v jakou jsem už nedoufala. Nebylo to jednoduché, nedostali jsme ji zadarmo a na stříbrném podnose, ba právě naopak, ale o to je teď pro nás cennější. Máme spoustu společných zájmů, které mě navracejí k mému středu, a to je pro mě velmi důležité. Pravidelně cvičíme, chodíme do přírody, milujeme saunu a celoročně se otužujeme v naší oblíbené Pánovce, rybníčku uprostřed lánských lesů, kde denně běhám pět až deset kilometrů, podle chuti a nálady.“

„A místo velikosti XL si už nějaký čas pořizuju esko. Vlastně ani nevím, jak a kdy k tomu došlo, kila se najednou začala vytrácet sama od sebe. Myslím, že celé tajemství spočívá v tom, aby se člověk srovnal a byl v harmonii se sebou a okolním světem,“ dodává Zdeňka.

Zdeňka po proměna

Pár triků

Kecky namísto činek

Spousta žen se trápí ve fitku ve snaze shodit problematické partie, především bříško. Měla jsem to stejně. Pak stačilo začít běhat v příslušné hubnoucí tepovce a už za pár týdnů ze mě padaly džíny. Ta nejlepší motivace

Sportujte s chutí a pro radost! Ne kvůli linii nebo obdivu svého partnera, nýbrž kvůli sobě a vlastnímu dobrému pocitu. Pak přijde i vše ostatní samo od sebe.