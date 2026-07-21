Siarra říká, že se necítí jako transgender osoba ani jako muž. Říká, že se cítí být ženou, ale nechtěla mít ňadra. „Nosila jsem stahovací pásky, několik sportovních podprsenek na sobě. Nosila jsem vytahané oblečení a za každou cenu se snažila nějak ňadra schovávat. Nelíbila jsem se sama sobě nahá ani v podprsence. A pak jsem si uvědomila, že pokud se mi na mém těle něco nelíbí, nejjednodušší bude se toho zbavit,“ uvedla.
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Ženě nepřestávají růst prsa, udělala z nich svou přednost
Ačkoli ji okolí odrazovalo a málokdo ji dokázal pochopit, přesto se rozhodla pro chirurgické odstranění ňader a nyní si stojí za tím, že nikdy nebyla šťastnější. „Nemusíte být transgender, aby vám lékaři vykouzlili plochý hrudník. Ne každá žena automaticky chce mít velká prsa. A nejsem rozhodně jediná žena na světě, která dokázala veřejně přiznat, že jí poprsí obtěžovalo,“ pokračovala.
Největší dík prý patří její mamince, která ji od začátku podporovala a stála při ní. Starala se o ni po operaci a kupodivu měla velkou podporu i ve svých bratrech. „Ta nejbližší rodina mi nic nerozmlouvala. Nikdo se na mě nedíval skrz prsty. Všichni mě podporovali a plně respektovali mé rozhodnutí,“ zavzpomínala pro The Sun na dobu před operací.
Jak už to tak v dnešní době bývá, když se po operaci pochlubila s novým hrudníkem, spustila se na její osobu vlna kritiky. Do soukromých zpráv jí chodí urážlivé komentáře a především muži nerozumí tomu, proč se rozhodla prsa nemít. „Takoví lidé mě nerozhodí. Mám to štěstí, že se mám ráda a takové komentáře házím za hlavu,“ dodala.