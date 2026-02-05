Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Vnímám současnou situaci jako – nebojím se říct slovo – neslušnou,“ říká profesor Pafko několik dní po demonstraci, kterou vyvolaly SMS zprávy ministra zahraničí Pera Macinky (Motoristé sobě) adresované prezidentovi republiky. Podle Pafka je třeba respektovat starší lidi, zejména mají-li více zkušeností. „Je to neslušné jednání vůči panu prezidentovi, a navíc od člověka, jehož stranu volila v porovnání s prezidentem jen desetina lidí.“
Politika? Za peníze a jako loutka bych to nedělal
V době, kdy mu bylo kolem sedmdesáti, dostal od jedné z velkých stran nabídku vstoupit do politiky, konkrétně do Senátu. „Doslova mi řekli: Pane profesore, do toho senátu nebudete muset ani chodit a budete mít slušné peníze,“ vzpomíná s úsměvem. Nabídka ho ovšem spíše odradila. „Pak vám totiž můžou říct: Pane profesore, zítra nemusíte chodit, nebo až bude tento bod, tak zvedněte ruku. A být jen někým ovládanou figurkou, to mi přišlo jako určité ponížení.“
Jako hlavní důvod však uvádí, že stát do něj investoval nemalé peníze na vzdělání, aby mohl dělat chirurgii, a v 70 letech by začínal dělat něco, v čem nemá žádné zkušenosti. „Mám jinou profesi, které jsem věnoval celý život.“
Léčení Havla: Ochranka a výhrůžky
S politikou se však setkal i ve své profesi při léčení prezidenta Václava Havla. Přistupoval k němu podle svých slov jako ke každému jinému pacientovi. „V posteli, když ho člověk viděl nebo slyšel, nevěděl, jestli tam je prezident nebo není. A tak to má být.“ Jiné však byly okolnosti.
Kvůli výhružkám fyzickou likvidací musel dostat ochranku. „Doslova přišlo: my vás odděláme. Takže, když jsem pak třeba chodil do Podolí plavat, tak tam seděl pán, který se neustále díval na bazén a jediný měl dlouhé kalhoty a oblečení. A já si v duchu říkal, jak by to asi dopadlo, kdyby tady musel střílet.“
VIP pacient? Morální je podat nejlepší výkon, ne ohled na postavení
Pafko zdůrazňuje, že lékařský výkon musí být stejný, ať operuje bezdomovce, nebo hlavu státu. „Morální je podat nejlepší výkon, jaký umím. A jestli je ten člověk v této funkci nebo v onaké, jestli má miliony nebo je nemá, to není podstatné.“ Na otázku, zda to přece jen není pro lékaře věc prestiže operovat hlavu státu, s úsměvem vypráví, jak se před nedávnem zase přesvědčil, že světská sláva = polní tráva.
V nemocniční jídelně paní dávala každému jednu naběračku fazolí. Když přišel na řadu profesor Pafko, paní se na něj zadívala a řekla: Vy operujete srdce, že? A začala mu nabírat druhou porci. Ve chvíli, kdy jí odpověděl, že dělá chirurgii, řekla: Aha. A vrátila naběračku s fazolemi zpátky do hrnce.
Jestli jsem věděl o korupci v Motole?
V Rozstřelu se s moderátorkou Elen Černou dostali také ke korupčním kauzám velkých nemocnic. V souvislosti s tou motolskou nezastírá profesor Pafko rozčarování. „Přiznávám, že jsem byl velmi zklamán. Miloslav Ludvík působil v této nemocnici téměř čtvrt století, osobně jsem ho znal ještě déle a opravdu jsem tomu nechtěl věřit. Doteď čekám, jak to celé dopadne.
Ale chápu, že tito lidé žijí v úplně jiné rovině než my, pracující.“ Zároveň odmítá, že by o korupčních praktikách vedení nemocnice věděl. Přirovnává to k práci v podpalubí Titaniku. „Přijdou za vámi a zeptají se: Jaké cigarety kouří pan kapitán na můstku nahoře? A vy řeknete: My nevíme, my přikládáme jenom pod kotel. Nemůžeme všichni vědět všechno.“
Slušnost a empatie se nedají nahradit
Na závěr se rozhovor vrací ke svému ústřednímu tématu. „Z mezilidských vztahů by se neměla vytratit slušnost. A to jak v politice, tak v medicíně.“ Pro medicínu pak dodává: „Lékař by měl být humánní, to je náplň jeho zaměstnání. Já si neumím představit zvěrolékaře, který by neměl rád zvířata.“
Klíčová je podle něj empatie. „Vždycky vyučuji mediky a mladší kolegy: Zkuste se vžít do pacientovy situace. On jde teď na operaci, bojí se, neví, jak to dopadne… Důležité je umět vnímat toho druhého.“
Jak moc rozdílní byli Václav Havel a Miloš Zeman jako pacienti? Co je pro něj úplatek? A který okamžik z lékařské kariéry se mu často vrací? I o tom mluví profesor Pavel Pafko v Rozstřelu