Zatímco zbytek rodiny spokojeně pochrupuje, vy jste uprostřed noci čilí, i když byste radši spali. Ticho v bytě je najednou ohlušující a každé lupnutí v podlaze zní jako začátek invaze.
Proč se budím v noci? Na vině je cukr i stres
Hlavním viníkem probuzení uprostřed noci je kortizol. Kolem druhé ráno začíná hladina tohoto stresového hormonu v těle přirozeně stoupat, aby vás připravila na ranní probuzení. Pokud jste ovšem v permanentním stresu, kortizol vystřelí dříve a tělo dostane falešný signál, že už je čas fungovat.
Dalším důvodem je pokles hladiny cukru v krvi. Když mozek zjistí, že mu dochází palivo, spustí alarm, aby vás zachránil před hladověním. Výsledek? Jste vzhůru, máte hlad a mozek jede na 120 %.
Falešný kamarád jménem alkohol
Dali jste si večer skleničku na lepší spánek? Chyba lávky. Alkohol sice pomůže rychleji usnout, ale jakmile ho tělo začne odbourávat, což bývá právě kolem druhé nebo třetí ráno, spánek se stává mělkým a přichází probuzení. Vaše tělo je navíc dehydratované, což ke klidu nepřidá.
Tradiční čínská medicína: Co říkají játra?
Podle orgánových hodin patří čas mezi 1:00 a 3:00 hodinou ranní játrům. Ta v tuto dobu provádějí velký úklid. Pokud jsou přetížená, ať už alkoholem, těžkým jídlem, nebo potlačovaným vztekem, tělo vás v tuto dobu prostě nenechá spát.
|Příčina
|Co se děje v těle
|Řešení
|Stres
|Vysoký kortizol
|Dechová cvičení, večerní offline režim.
|Pokles cukru
|Mozek hlásí hlad
|Lehká bílkovinná svačinka před spaním.
|Alkohol
|Odbourávání toxinů
|Vynechte skleničku na hezké sny.
|Teplota v pokoji
|Tělo se přehřívá
|Vyvětrejte na 18 °C.
Jak zase co nejrychleji usnout?
Když už se to stane, nepanikařte. Nejhorší, co můžete udělat, je vzít do ruky mobil. Modré světlo je pro mozek jako kbelík ledové vody – okamžitě mu řekne, že je den. A druhá nejhorší je dívat se neustále na hodiny.
- Pravidlo 15 minut: Pokud do 15 minut neusnete, vstaňte. Jděte do jiné místnosti, udělejte si bylinkový čaj nebo si čtěte (papírovou!) knihu při slabém světle. Vrátíte se, až se začne ozývat únava.
- Metoda 4-7-8: Nadechujte se nosem 4 sekundy, zadržte dech na 7 sekund a 8 sekund pomalu vydechujte pusou. Tohle cvičení doslova přepne váš nervový systém do klidového režimu. Navíc nebudete mít možnost myslet na to, co jste udělali nebo neudělali a měli udělat.
- Progresivní svalová relaxace: Postupně zatínejte a povolujte svaly od palců u nohou až po obličej.
Hodina mezi psem a vlkem
Staré pověry i moderní psychologie se shodují, že nejhorší je čas mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní, je prý nejtemnější. Tělo má v tuto dobu nejnižší teplotu, metabolismus jede na minimum a naše psychická odolnost je na nule.
V lidové slovesnosti se tomu říká hodina mezi psem a vlkem – doba, kdy je světlo tak šálivé, že nepoznáte přítele (psa) od nepřítele (vlka). Je to čas, kdy se hranice mezi realitou a nočními můrami stírá. Úzkosti, které se ve dne zdají zvládnutelné, v tuto hodinu narůstají do obřích rozměrů. Pokud se vzbudíte teď, vaše myšlenky budou pravděpodobně temnější než jindy. Pamatujte – to nejste vy, to je jen váš utlumený mozek v nejzranitelnější hodině dne.
Kdy už je čas na lékaře?
Pokud se budíte častěji než třikrát týdně a stav trvá déle než měsíc, může jít o chronickou nespavost nebo jiný zdravotní problém, jako je spánková apnoe (zástavy dechu) nebo syndrom neklidných nohou. V takovém případě nepomůže rituál ani čaj, ale konzultace v odborné spánkové laboratoři.
|
Epidemie nespavosti. Trpí jí třetina Čechů, lidé sahají po „zázračných“ produktech
Hlavně se nedívejte na hodiny
Největším nepřítelem nočního buzení je paradoxně strach z toho, že nebudete moct ráno vstát. Tedy: Jsou tři! Za tři hodiny vstávám! Hm, tak už jsou čtyři, za dvě hodiny vstávám...
Neustálé kontrolování času na budíku jen dál bičuje hladinu stresu. Přijměte fakt, že jste se vzbudili, dýchejte a zkuste se na tu chvíli ticha podívat jako na čas, který patří jen vám. Možná zjistíte, že když na spánek přestanete tolik tlačit, přijde sám a mnohem dříve.