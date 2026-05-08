Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak znovu usnout po probuzení mezi 2. a 3. hodinou ráno? Hlavní je nedělat dvě věci

Ivana Vaňkátová
  6:00
Ležíte, zíráte do stropu a přestože za sebou máte jen pár hodin spánku, znovu ne a ne usnout. Proč se vaše tělo zrovna uprostřed noci rozhodlo, že spánek je zbytečný luxus? Za pravidelným buzením mezi druhou a třetí ráno stojí často stres, ale i chemické procesy, které v těle probíhají. Co se s vámi v tuto kritickou hodinu děje a jak účinně přemluvit mozek, aby vás nechal zase v klidu usnout?
V České republice trpí podle expertních odhadů nějakou poruchou spánku přes 50...

V České republice trpí podle expertních odhadů nějakou poruchou spánku přes 50 % populace. V posledních letech evidují lékaři zvýšený počet pacientů, kteří si na špatný spánek stěžují, což je spojováno s moderním životním stylem a stresem. | foto: Shutterstock

Spánek je životně důležitý fyziologický proces, který umožňuje tělu a...
ilustrační snímek
Spánek malých dětí? Nadměrná péče rodičů při usínání a komplikované rituály...
Krásně zrelaxované děti
5 fotografií

Zatímco zbytek rodiny spokojeně pochrupuje, vy jste uprostřed noci čilí, i když byste radši spali. Ticho v bytě je najednou ohlušující a každé lupnutí v podlaze zní jako začátek invaze.

Proč se budím v noci? Na vině je cukr i stres

Hlavním viníkem probuzení uprostřed noci je kortizol. Kolem druhé ráno začíná hladina tohoto stresového hormonu v těle přirozeně stoupat, aby vás připravila na ranní probuzení. Pokud jste ovšem v permanentním stresu, kortizol vystřelí dříve a tělo dostane falešný signál, že už je čas fungovat.

Dalším důvodem je pokles hladiny cukru v krvi. Když mozek zjistí, že mu dochází palivo, spustí alarm, aby vás zachránil před hladověním. Výsledek? Jste vzhůru, máte hlad a mozek jede na 120 %.

Falešný kamarád jménem alkohol

Dali jste si večer skleničku na lepší spánek? Chyba lávky. Alkohol sice pomůže rychleji usnout, ale jakmile ho tělo začne odbourávat, což bývá právě kolem druhé nebo třetí ráno, spánek se stává mělkým a přichází probuzení. Vaše tělo je navíc dehydratované, což ke klidu nepřidá.

ilustrační snímek

Tradiční čínská medicína: Co říkají játra?

Podle orgánových hodin patří čas mezi 1:00 a 3:00 hodinou ranní játrům. Ta v tuto dobu provádějí velký úklid. Pokud jsou přetížená, ať už alkoholem, těžkým jídlem, nebo potlačovaným vztekem, tělo vás v tuto dobu prostě nenechá spát.

Nejčastější příčiny buzení v noci
PříčinaCo se děje v těleŘešení
StresVysoký kortizolDechová cvičení, večerní offline režim.
Pokles cukruMozek hlásí hladLehká bílkovinná svačinka před spaním.
AlkoholOdbourávání toxinůVynechte skleničku na hezké sny.
Teplota v pokojiTělo se přehříváVyvětrejte na 18 °C.

Jak zase co nejrychleji usnout?

Když už se to stane, nepanikařte. Nejhorší, co můžete udělat, je vzít do ruky mobil. Modré světlo je pro mozek jako kbelík ledové vody – okamžitě mu řekne, že je den. A druhá nejhorší je dívat se neustále na hodiny.

  1. Pravidlo 15 minut: Pokud do 15 minut neusnete, vstaňte. Jděte do jiné místnosti, udělejte si bylinkový čaj nebo si čtěte (papírovou!) knihu při slabém světle. Vrátíte se, až se začne ozývat únava.
  2. Metoda 4-7-8: Nadechujte se nosem 4 sekundy, zadržte dech na 7 sekund a 8 sekund pomalu vydechujte pusou. Tohle cvičení doslova přepne váš nervový systém do klidového režimu. Navíc nebudete mít možnost myslet na to, co jste udělali nebo neudělali a měli udělat.
  3. Progresivní svalová relaxace: Postupně zatínejte a povolujte svaly od palců u nohou až po obličej.
Spánek malých dětí? Nadměrná péče rodičů při usínání a komplikované rituály...

Hodina mezi psem a vlkem

Staré pověry i moderní psychologie se shodují, že nejhorší je čas mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní, je prý nejtemnější. Tělo má v tuto dobu nejnižší teplotu, metabolismus jede na minimum a naše psychická odolnost je na nule.

V lidové slovesnosti se tomu říká hodina mezi psem a vlkem – doba, kdy je světlo tak šálivé, že nepoznáte přítele (psa) od nepřítele (vlka). Je to čas, kdy se hranice mezi realitou a nočními můrami stírá. Úzkosti, které se ve dne zdají zvládnutelné, v tuto hodinu narůstají do obřích rozměrů. Pokud se vzbudíte teď, vaše myšlenky budou pravděpodobně temnější než jindy. Pamatujte – to nejste vy, to je jen váš utlumený mozek v nejzranitelnější hodině dne.

Kdy už je čas na lékaře?

Pokud se budíte častěji než třikrát týdně a stav trvá déle než měsíc, může jít o chronickou nespavost nebo jiný zdravotní problém, jako je spánková apnoe (zástavy dechu) nebo syndrom neklidných nohou. V takovém případě nepomůže rituál ani čaj, ale konzultace v odborné spánkové laboratoři.

Epidemie nespavosti. Trpí jí třetina Čechů, lidé sahají po „zázračných“ produktech

Hlavně se nedívejte na hodiny

Největším nepřítelem nočního buzení je paradoxně strach z toho, že nebudete moct ráno vstát. Tedy: Jsou tři! Za tři hodiny vstávám! Hm, tak už jsou čtyři, za dvě hodiny vstávám...

Neustálé kontrolování času na budíku jen dál bičuje hladinu stresu. Přijměte fakt, že jste se vzbudili, dýchejte a zkuste se na tu chvíli ticha podívat jako na čas, který patří jen vám. Možná zjistíte, že když na spánek přestanete tolik tlačit, přijde sám a mnohem dříve.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: stres, Cukr, spánek, Kortizol

Nejčtenější

KVÍZ: Zkouška pro bystré mozky. Zvládnete vědu, sport i češtinu?

ilustrační snímek

Myslíte si, že máte dobrý všeobecný přehled? V tomto kvízu si prověříte, jestli si poradíte nejen s jasnými fakty, ale i se zrádnými detaily. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 14. 5. do...

Vzpomínáte na herecké idoly 90. let? Podívejte se, jak vypadají dnes

Adrien Brody

Zářili v devadesátých letech a září i dnes. Někteří slavní muži se příliš nezměnili, jiní si už moc podobní nejsou a přibylo jim dost vrásek i šedin. Stále to jsou ale charismatičtí muži, kteří...

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve...

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá...

Sexy hasiči a hasičky pózují v kalendářích pro dobrou věc

Hasiči slaví svůj den

Hasiči slaví svůj mezinárodní den. Potěšte se v naší fotogalerii snímky hasičů a hasiček, kteří se v minulosti rozhodli pózovat v kalendářích pro dobrou věc. Roky podporují charitu a s radostí se...

Polonahá Cher i Rihanna jako obří pizza. Připomeňte si to nej z Met Gala

Móda na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)

Přichází nejočekávanější módní událost roku: Met Gala. Celebrity se jako každé první květnové pondělí sejdou na červeném koberci v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. O zajímavé kreace jistě...

Jak znovu usnout po probuzení mezi 2. a 3. hodinou ráno? Hlavní je nedělat dvě věci

V České republice trpí podle expertních odhadů nějakou poruchou spánku přes 50...

Ležíte, zíráte do stropu a přestože za sebou máte jen pár hodin spánku, znovu ne a ne usnout. Proč se vaše tělo zrovna uprostřed noci rozhodlo, že spánek je zbytečný luxus? Za pravidelným buzením...

8. května 2026

Den matek vznikl v USA jako protest proti válkám. Přivezla ho Masaryková

Alice Garrigue Masaryková byla první předsedkyně Československého červeného...

Druhá neděle v květnu je připomínkou péče a obětavosti, kterou maminky věnují svým dětem. Jeho původní význam však odkazoval ke snaze matek zabránit válkám a utrpení. Do českého prostředí pronikl po...

8. května 2026

To se nepovedlo. Když se slavní ztrapní před kamerou

Těmto hvězdám to před kamerou občas také nevyjde.

Každý se někdy ztrapnil, ale zřejmě ho u toho nezachytily kamery. Slavné osobnosti mají smůlu, že si musí dávat extrémní pozor na to, co dělají. Většinou je vedle nich někdo, kdo by je mohl natočit...

8. května 2026

Móda s kapkou luxusu? Prosím, satén se vám nikdy neomrzí

Lesklá saténová košile je skvělým kouskem pro jarní outfity. Nebojte se...

Jen málokterý materiál působí už na první pohled tak luxusním dojmem jako satén. Aktuálně je žhavým trendem a nosí se i na běžné příležitosti. Umíte vynést saténový kousek a víte, jak jej správně...

8. května 2026

Jaro je čas na romantiku. S těmito kosmetickými pomocníky rozkvetete

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Příroda se probouzí a s ní i vaše pleť. Zkuste nové přípravky, které o pleť skutečně pečují, a buďte půvabná jako jarní květy. Odvážíte se letos vyzkoušet nové barvy, nebo vsadíte na přirozený vzhled?

8. května 2026

Rakovina vaječníků. Zákeřná nemoc bez příznaků, kterou lze snadno přehlédnout

Ilustrační fotografie

Tichá hrozba, která se v těle dlouho skrývá. Rakovina vaječníků často nemá jasné příznaky a může uniknout i běžné gynekologické prohlídce. Právě proto je důležité všímat si i nenápadných změn, jako...

8. května 2026

Barre, padel, fasciální jóga. Který z trendy sportů nám zajistí nejdelší život?

Ilustrační snímek

Padel, barre, fasciální jóga, piloxing i hybridní trénink. I sporty mají své trendy. Některé se proměňují přímo v tělocvičnách, jiné zažívají slavné návraty. Který z nich nám ale přinese roky navíc...

8. května 2026

Muži jsou přehnaně žoviální, ženy to uráží. Lektorka radí, jak správně telefonovat

Premium
Claudie Paldusová

„Neruším Vás, Maruško?“ Pokud zahájíte hovor takovými slovy, je vysoká pravděpodobnost, že Marie Nováková zavěsí, i když zrovna chytá lelky. Telefonování má svoje pravidla i zakázaná slova. „Během...

7. května 2026

Léčba hlínou. Bakterie v jarní půdě spouští v mozku reakce jako po antidepresivech

Premium
Hrabat se v zemi je zdravé – a nejvíc právě teď z jara. Práce na zahradě...

Hrabat se v zemi je zdravé – a nejvíc právě teď zjara. Jak práce na zahradě spouští v lidském těle chemické procesy podobné účinkům antidepresiv, píše magazín Víkend DNES.

7. května 2026

Ivana Tykač exkluzivně: Využít každou minutu

Ivana Tykač

Sama o sobě říká, že má spoustu firem a spoustu dětí. Těch je konkrétně šest. Podnikat začala Ivana Tykač hned po revoluci a největší peníze vydělala v realitách. Ale tento rozhovor je i o fotbalové...

7. května 2026  12:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žena si nechala zmenšit ňadra. Po letech je bez bolestí

Žena se zbavila velkého poprsí.

Třicetiletá Cameron Lightová z USA dala v přepočtu téměř tři sta tisíc korun za zmenšení poprsí. Ačkoli měla kvůli ňadrům bolesti, zdravotní pojišťovna ji ovšem operaci neproplatila. Vydaných peněz...

7. května 2026  8:49

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.