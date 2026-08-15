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Proč mizí jako první právě prsa
Prsa jsou tvořena především tukovou tkání a mléčnou žlázou. Prsní sval se nachází až pod nimi, takže samotné prso nemá sval, který by jeho objem při hubnutí „udržel“. Když proto začne tělo při kalorickém deficitu využívat uložený tuk, může být úbytek právě v oblasti prsou poměrně rychle viditelný.
Neznamená to ale, že každá žena zhubne nejdříve na prsou. Každé tělo ukládá tuk trochu jinak a roli hraje genetika, hormony, věk i celkové množství tělesného tuku. U některých žen se jako první zmenší obličej nebo pas, u jiných právě dekolt.
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Proč tuk na břiše a stehnech vzdoruje
Začnete hubnout, váha jde dolů, obličej se zužuje, trička jsou volnější a najednou zjistíte, že potřebujete menší velikost podprsenky. Jenže džíny jsou přes stehna pořád stejně těsné. A není to jen pocit.
Tukové zásoby se totiž v jednotlivých částech těla nechovají úplně stejně. Důležitou roli hrají mimo jiné receptory na povrchu tukových buněk. Zjednodušeně si je můžeme představit jako malé spínače, které ovlivňují, zda tuková buňka uloženou energii uvolní, nebo si ji naopak ponechá. I proto může tuk z některých partií mizet rychleji než z jiných.
Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi těla ukázala také studie, v níž vědci sledovali 57 žen před a po hubnutí vyvolaném dietou. Pomocí magnetické rezonance měřili množství tuku v prsou, trupu, nohách a dalších částech těla. Zjistili mimo jiné, že úbytek tuku v prsou souvisel s úbytkem podkožního tuku na trupu, zatímco vztah k tuku uloženému na nohách byl opačný.
Na vině jsou i alfa a beta receptory
Na tukových buňkách se nacházejí mimo jiné alfa- a beta-adrenergní receptory.
- Beta receptory můžeme velmi zjednodušeně přirovnat k plynu. Když dostanou správný signál, podporují uvolňování tuku z tukových buněk.
- Alfa receptory jsou naopak spíše brzda. Jejich aktivace může uvolňování tuku zpomalovat.
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A právě tady se dostáváme k ženským stehnům a hýždím. Výzkumy ukazují, že podkožní tuk v dolní části těla se u žen mobilizuje obtížněji než tuk v některých oblastech horní poloviny těla. Jedním z důvodů jsou právě rozdíly v zastoupení a aktivitě těchto receptorů.
Proto může tělo během hubnutí postupně ubírat tuk z různých míst různou rychlostí. Neznamená to, že by stehna tuk vůbec nepouštěla. Jen to může trvat déle.
Proč se dělá tuk na břiše
U břicha je potřeba rozlišovat tuk uložený pod kůží a tuk uložený uvnitř břicha kolem orgánů.
Právě viscerální tuk, který obklopuje vnitřní orgány, může při hubnutí ubývat poměrně rychle. Takže i když se člověku zdá, že jeho břicho mizí pomalu, uvnitř může docházet k poměrně výrazným změnám.
To, co vidíme v zrcadle, je ale především podkožní tuk. A jeho úbytek může být pomalejší. Navíc vzhled břicha neovlivňuje pouze množství tuku. Svou roli hraje také množství svalů, držení těla, nafouknutí, věk nebo třeba povolená kůže.
Mýtus zvaný „lokální hubnutí“
A pak je tu jedna zásadní věc: nemůžeme si vybrat, odkud tělo tuk spálí. Stovky sklapovaček proto automaticky neznamenají, že začne mizet tuk právě z břicha. Posílíme břišní svaly, ale o tom, odkud bude tělo čerpat uloženou energii, rozhoduje mnohem víc celkový metabolismus, genetika a hormonální nastavení než samotný cvik.
Stejně tak dřepy neřeknou tělu: „Teď prosím spaluj tuk ze stehen.“ Cvičení konkrétní partie ji může posílit a vytvarovat, ale nedokáže tělu přikázat, aby právě z tohoto místa odstranilo tuk.
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Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím
Kde tuk mizí jako první? U každé ženy jinak
Neexistuje univerzální pořadí, ve kterém tělo tuk shazuje. U jedné ženy se nejdříve změní obličej, u jiné prsa, další si všimne menšího pasu. Někdo má od začátku štíhlé nohy, ale tuk se mu drží na břiše. Jiný člověk může mít přesně opačný problém.
Velkou roli v tom hraje genetika a také to, kam si tělo tuk přirozeně ukládá. U žen je typické ukládání tuku v oblasti boků, hýždí a stehen ovlivňováno také pohlavními hormony. Proto není nic neobvyklého na tom, když při hubnutí nejprve „zmizí“ partie, které jste si přála zachovat, zatímco ta problematická zůstává téměř beze změny.
Jak odstranit tuk z břicha a hýždí
Pořadí, ve kterém tělo tuk odbourává, si bohužel nevybereme. Můžeme ale ovlivnit, jak bude naše postava během hubnutí vypadat.
- Silový trénink pomáhá udržovat a budovat svalovou hmotu. To je při hubnutí důležité, protože nechceme přijít pouze o kilogramy na váze, ale především o přebytečný tuk a co nejvíce zachovat svaly.
- Dostatek bílkovin je další důležitou součástí jídelníčku při redukci. Společně se silovým tréninkem pomáhá chránit svalovou hmotu během kalorického deficitu.
A potom zbývá to, co se poslouchá nejhůř. Při hubnutí je potřeba trpělivost a pravidelnost. Výsledky nepřinese jednorázová změna, ale až dlouhodobě udržitelný životní styl.