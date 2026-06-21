Za ten specifický zvuk, který je okolí často nepříjemný, může skutečnost, že u každého kloubu je malý uzavřený prostor vyplněný tzv. synoviální tekutinou. Funguje jako mazivo a zároveň vyživuje chrupavku, aby se kloub pohyboval hladce.
|
Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty
V tekutině jsou rozpuštěné plyny, především dusík, oxid uhličitý a kyslík. Když prst natáhnete nebo lehce vytáhnete, kloub se na okamžik zvětší a tlak uvnitř klesne. Tím se z tekutiny uvolní plyn a vytvoří dutina, která vznikne během zlomku sekundy. Právě tato rychlá změna tlaku a objemu vydá typické lupnutí.
Nejde tedy o tření kostí ani jejich narážení, kloubní plochy se naopak na okamžik od sebe mírně vzdálí. Po jednom křupnutí trvá zhruba několik minut, než se plyny znovu rozpustí, takže stejný kloub hned znovu „nekřupe“.
Jeden může, druhý ne
To, jestli člověk dokáže klouby „rozkřupnout“, není otázka šikovnosti, ale stavby těla. Každý má jinak pružné vazy, pevné kloubní pouzdro a jiný rozsah pohybu kloubů.
U lidí s větší volností vazů se kloub při tahu snáz dostane do krajní polohy, kde tlak poklesne natolik, že se dutina vytvoří. Naopak pevnější struktury pohyb omezí dřív a žádný zvuk nevznikne. Roli hraje i velikost kloubní štěrbiny a množství synoviální tekutiny.
Svůj vliv má i návyk. Při opakovaném křupání si člověk osvojí přesný směr a sílu pohybu, které efekt vyvolají. Zároveň existuje přirozený limit daný právě rozpouštěním plynů, proto nelze klouby „křupat“ nepřetržitě bez pauzy.
S praskáním kloubů se dlouhodobě spojuje varování, že vede k artritidě. Studie žádnou souvislost nenašly, neprokázalo se ani výraznější opotřebení chrupavky jen kvůli tomuto jevu. To ovšem neznamená, že způsob zacházení s klouby nehraje žádnou roli.
|
Zlozvyky mohou být nechutné i škodit zdraví. Tipy, jak se jich zbavit
Opakované silové tahání, zvlášť do krajních poloh, může zatěžovat vazy a kloubní pouzdro a vést k jejich podráždění, někdy i k přechodnému otoku nebo snížení síly stisku. Pokud se k lupnutí přidává bolest, ztuhlost nebo omezení pohybu, je to signál k vyšetření. Samotné prasknutí bez dalších příznaků ale podle současných poznatků nepředstavuje riziko.
Zlozvyky, které skutečně škodí
Kousání nehtů: Kromě nevzhledných rukou si tím soustavně ničíte zubní sklovinu o tvrdý nehet a zároveň si pod nehtová lůžka zanášíte agresivní sliny, což vede k bolestivým zánětům.
Trhání kůže u nehtů: Mechanické odtrhávání živé kůže kolem nehtu vytváří vstupní bránu pro stafylokokové infekce, které mohou vyústit v hnisavé váčky vyžadující lékařský zákrok.
Skřípání zuby: Extrémní tlak, který při skřípání čelisti vyvíjejí, způsobuje mikropraskliny v zubech, chronické bolesti hlavy a může vést až k nevratnému poškození čelistního kloubu.
Škrábání strupů: Tělo pod strupem buduje novou tkáň, a když ho strhnete, celý proces se vrací na začátek, čímž se drasticky zvyšuje šance na vznik tmavých skvrn a hlubokých jizev.
Mnutí očí: Agresivní tření víček zvyšuje nitrooční tlak a přenáší na sliznici nečistoty, což u citlivějších jedinců může časem vést k deformaci rohovky zvané keratokonus.
Hraní si s vlasy: Neustálé tahání a namotávání pramenů oslabuje vlasové cibulky natolik, že vlasy začnou v daném místě vypadávat a nové rostou mnohem slabší nebo vůbec.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.