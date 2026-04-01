Proč nejde zhubnout v obličeji? Tři viníci, kteří vám kradou lícní kosti

Ivana Vaňkátová
  4:00
Kulatý obličej trápí i ty, kdo mají kilogramy pod kontrolou. Kůže ztrácí kontury a pevnost, ale tuk ve tváři ignoruje každou uhlídanou kalorii a v obličeji stále nejde zhubnout. Napuchlé tváře jsou často důsledkem maličkostí, které lehká změna životního stylu rychle vyřeší. Podívejte se, jaké jsou nejčastější důvody oteklého obličeje a jejich nejsnazší řešení.
Ranní pohled do zrcadla na oteklý obličej

Než se pustíme do konkrétních viníků, je nutné si uvědomit, že vaše tělesná hmotnost a BMI nejsou jedinými ukazateli toho, jak bude vaše tvář vypadat. I když poctivě hlídáte každou kalorii a každý shozený kilogram vás těší, obličej může s úbytkem objemu paradoxně stávkovat. Často za tím totiž stojí celkové zdraví a schopnost těla efektivně hospodařit s tekutinami, což se do rysů propisuje mnohem rychleji než do pasu.

Napuchlý obličej kvůli vodě? Uberte sůl a alkohol

Ranní pohled do zrcadla na odulý obličej bývá krutý. Pokud vaše tváře během dne splasknou, pravděpodobně nebojujete s tukem, ale s retencí vody. Vaše pokožka pod očima a na lících totiž funguje jako houba, která do sebe nasákne každý večerní alkoholový nápoj nebo slané chipsy u televize.

Řešení: První pomoc je jednoduchá – radikálně omezte sodík a pijte čistou vodu nebo neslazený bylinkový čaj. Správná hydratace paradoxně donutí tělo, aby přestalo tekutiny v obličeji skladovat. Pokud se k tomu přidá kvalitní spánek, vaše tváře splasknou o pár milimetrů už za dva dny.

Povadlá pokožka a ztráta kontur? Zkuste obličejovou jógu

Někdy nejde o to, že by bylo třeba v obličeji zhubnout, ale prostě mu chybí pevnost. S přibývajícím věkem kůže ztrácí elasticitu a svaly v obličeji ochabují, což vede k efektu syslích tváří a povadlých rysů. Tady vám žádné tělesné cvičení nepomůže, pokud se nezaměříte přímo na obličej.

Řešení: Pravidelná obličejová jóga a zpevňující masáž dokážou se svaly pod kůží zázraky. Prokrvená a vycvičená pleť působí opticky štíhleji a zdravěji. Stačí pět minut denně a vaše lícní kosti se opět začnou drát na povrch.

Cviky pro ostřejší rysy
CvikJak na to?Efekt
RybičkaVtáhněte tváře dovnitř a snažte se usmát.Zpevnění středu tváří.
Polibek stropuZakloňte hlavu a špulte rty směrem vzhůru.Proti dvojité bradě.
Nafouknutý balonPřelévejte vzduch v puse z jedné tváře do druhé.Masáž a prokrvení svalů.
Genetika a tvrdohlavé tuky? Pomůže celkový deficit

Pokud je vaše BMI v normě, ale obličej je stále kulatý, může za to genetika. Tělo si tuky ukládá podle vlastního klíče a u někoho je tvář prostě tou poslední baštou, které se odmítá vzdát. Cílené hubnutí jen v jedné partii je bohužel mýtus.

Řešení: Jedinou cestou je celková úprava stravy a sledování, kolik kalorií denně přijmete. Aby šla tělesná hmotnost dolů, zaměřte se na protein a kvalitní bílkoviny. Když vás honí mlsná, sáhněte po něčem, jako je proteinová tyčinka, a vyhněte se rafinovaným cukrům. Vaše hmotnost musí klesnout celkově, aby se to projevilo i v zrcadle.

Zrychlit metabolismus a tím přispět k udržení zdravé váhy mohou i některé běžné...

Když příroda stávkuje: Lékařská řešení

Pokud nepomáhá dieta ani cvičení a vaše zdraví vám to dovolí, existují i radikálnější cesty. Velkým hitem je dnes moderní léčivo na hubnutí, třeba semaglutid. Tato léčiva a injekce sice pomohou shodit nechtěný kilogram, ale pozor na tzv. Ozempic face – příliš rychlé hubnutí může způsobit, že obličej vypadá propadle a staře.

Další možností je plastická operace, jako je odstranění tukových váčků (bichectomie) nebo lipolýza podbradku. Estetické zákroky jsou dnes běžnou součástí péče o vzhled a není důvod se za ně stydět, pokud se pro ně člověk svobodně rozhodne. Přesto by měly být až tou poslední možností. Než se svěříte do rukou chirurga, zkuste nejdříve dát šanci disciplíně v jídelníčku a obličejové gymnastice.

