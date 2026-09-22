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Proč nehubnete? Za plató často stojí skryté kalorie a kortizol

Ivana Vaňkátová
  4:00
Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy.

Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy. | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy.
Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy.
Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy.
Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy.
6 fotografií
Poctivě počítáte každou kalorii, držíte dietu, cvičíte, ale ručička na váze neúprosně stojí na místě? Než podlehnete frustraci a celý režim vzdáte, začtěte se do tohoto článku. Zastavení úbytku hmotnosti má obvykle velmi konkrétní logické vysvětlení – od přirozeného kolísání tekutin přes neviditelné kalorie až po adaptaci metabolismu či hormonální výkyvy. Přečtěte si komplexní přehled nejčastějších příčin, proč nehubnete, a zjistěte, jak tělo konečně bezpečně nasměrovat k odbourávání tuku.

Obsah

Nejdřív si odpovězte – opravdu nehubnete?

Než změníte celý jídelníček nebo zredukujete příjem na minimum, musíte si položit zásadní otázku: Opravdu se spalování tuku zastavilo, nebo řešíte jen číslo na váze?

Tělesná hmotnost představuje součet tuku, svalové hmoty, vody, glykogenu a obsahu trávicího traktu. Číslo na displeji se proto neustále mění. Zkušenosti z praxe i odborná pozorování ukazují, že proces hubnutí může na váze stagnovat i dva až tři týdny, přestože podkožní tuk ve skutečnosti mizí.

Co váha nejčastěji maskuje?

  • Zadržená voda po slaném jídle: Vyšší příjem sodíku způsobí dočasné zadržení tekutin v těle.
  • Glykogen po sacharidech: Dopřejete-li si po delší pauze větší porci sacharidů, tělo je uloží do svalů a jater ve formě glykogenu. Každý gram glykogenu na sebe v organismu váže přibližně tři až čtyři gramy vody. Mírný nárůst sacharidů tak může ze dne na den zvýšit váhu o 1 až 1,5 kg, aniž byste přibrali jediný gram tuku.
  • Otok po tréninku: Náročný silový trénink způsobuje ve svalových vláknech mikrotraumata. Součástí jejich přirozeného hojení je mírný lokální zánět a otok, který dočasně drží vodu.
  • Menstruační cyklus u žen: Vlivem hormonu progesteronu a estrogenových výkyvů dochází v luteální fázi k retenci vody. Výzkumy ukazují, že extracelulární voda u žen během menstruace přirozeně stoupá a váha může krátkodobě vzrůst v průměru o 0,5 kg (u řady žen i podstatně více).

Sledujte proto raději dvoutýdenní klouzavý průměr vážení než každodenní výkyvy. Pokud průměrná hodnota klesá, hubnutí funguje.

Jak správně měřit a vyhodnocovat úbytek tuku
UkazatelJak často měřitJak výsledky správně číst
Tělesná hmotnost3–4× týdně ráno (nalačno, po toaletě)Vyhodnocujte výhradně čtrnáctidenní průměrný trend.
Obvod pasu1× týdněMěřte v nejužším místě, ráno před jídlem (ukazuje úbytek viscerálního tuku).
Obvod boků1× za 2 týdnyDůležitý ukazatel, jak se mění podkožní tuk na hýždích a stehnech.
Fotografie1× měsíčněStejný úhel, stejné světlo, stejné spodní prádlo.
OblečeníPrůběžněKalhoty volnější v pase jsou spolehlivější než displej váhy.
Proč nehubnete?

Deficit není takový, jak si myslíte

Nejčastější příčinou, proč se redukce hmotnosti zastaví, bývá nepřesný odhad vlastního energetického příjmu. Odborné studie využívající metodiku dvojitě značené vody opakovaně ukazují, že lidé mají tendenci podhodnocovat svůj dennodenní kalorický příjem přibližně o 8 až 30 procent. Málokdy jde o úmysl – většinou jde o nenápadné odchylky.

Aby probíhalo hubnutí tuku, musí být kalorický deficit reálný, ne pouze teoretický. Skryté kalorie se nejčastěji schovávají v dochucovadlech, tekutinách a při přípravě jídel.

Nejvíce podceňované položky v jídelníčku
Potravina nebo dochucovadloOrientační množstvíSkrytý kalorický příjem
Olej na pánvi1 polévková lžíce (15 ml)cca 120 kcal
Majonéza, dresink1 vrchovatá lžíce (20 g)cca 130–150 kcal
Ořechy a semínka1 hrst (30 g)cca 170–200 kcal
Káva s mlékem (cappuccino/latté)1 velký šálek s plnotučným mlékemcca 100–200+ kcal
Ochutnávání při vařeníNěkolik soust během dnesnadno 100–150 kcal
Salátové zálivky30 ml běžného dresucca 100–180 kcal

Alkohol jako tekutá energie

Alkohol představuje samostatnou kapitolu. Jeden gram čistého alkoholu obsahuje 7 kcal (téměř stejně jako gram tuku). Navíc organismus při jeho odbourávání upřednostňuje spalování alkoholu před metabolizací tuků a sacharidů. Výzkumy navíc ukazují, že i malé množství alkoholu večer výrazně narušuje REM spánek a stimuluje chuť na vysoce kalorická jídla.

  • Pivo (0,5 l): cca 180–250 kcal (dle stupňovitosti)
  • Suché víno (150 ml): cca 110–130 kcal
  • Destilát 40% (40 ml): cca 90 kcal (bez slazeného nealka)

Praktický krok

Zkuste si jeden týden poctivě zapisovat a vážit absolutně vše, co sníte a vypijete. Cílem není okamžitá dieta, ale zjištění drsné reality. U posledních kilogramů rozhoduje přesnost měření nejvíce, jak popisuje i náš podrobný návod, jak zhubnout 5 kg trvale.

Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením

Když víkend smaže snahu celého pracovního týdne…

Často se stává, že od pondělí do pátku kalorický deficit dodržujete naprosto striktně, ale v sobotu a v neděli si dopřejete volnější režim, rodinný oběd, pár skleniček vína nebo dezert. Na první pohled se nic neděje, ale týdenní energetická bilance hovoří jasně:

Jak víkendový režim dokáže vymazat týdenní deficit
DenNastavení režimuReálná energetická bilance
Pondělí až PátekPoctivý deficit 500 kcal / den–2 500 kcal
SobotaOslava, grilování, alkohol+1 200 kcal
NeděleVydatný rodinný oběd, dezert+1 200 kcal
Výsledek za celý týdenPrůměrný denní deficit činí pouhých 14 kcal–100 kcal (stagnace)

Pět dní námahy tak prakticky vymažou dva dny nepozornosti. Řešením není úplný zákaz společenského života, ale započítávání víkendových jídel do týdenního průměru.

Proč nehubnete?

Metabolismus se přizpůsobil – ale není rozbitý

Při delším trvání kalorické restrikce tělo začne energií přirozeně šetřit. Tento fenomén se nazývá adaptivní termogeneze. Klesá celkový denní energetický výdej (TDEE), mírně klesá bazální metabolický výdej a zásadně se snižuje NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – spontánní pohyb během dne, jako je gestikulace, vrtění se nebo chůze po bytě.

Odborné přehledy ukazují, že adaptivní termogeneze snižuje výdej obvykle o 80 až 120 kcal denně nad rámec úbytku tkáně. Je důležité uvést na pravou míru rozšířenou fámu – váš metabolismus není pokažený ani zničený. Jde o dočasnou, zcela vratnou biologickou adaptaci na nedostatek potravy.

Zároveň platí jednoduchá fyzika: menší tělo spotřebuje méně energie. S každým úbytkem hmotnosti klesá i bazální metabolický výdej a TDEE. Kdo po úbytku hmotnosti přepočítává příjem stále podle výchozí váhy, po čase se dostane z deficitu na vyrovnaný příjem.

Jak se mění potřeba energie při redukci hmotnosti (orientační příklad)
Tělesná hmotnostOrientační TDEE (střední aktivita)Potřebný příjem pro deficit 500 kcal
90 kgcca 2 400 kcal1 900 kcal
85 kgcca 2 280 kcal1 780 kcal
80 kgcca 2 150 kcal1 650 kcal

Přepočítávejte svůj doporučený denní příjem přibližně po každých 5 kg úbytku hmotnosti. U větších cílů představuje metabolická adaptace klíčový faktor, jak ukazujeme ve článku jak zhubnout 20 kg.

Jak zhubnout 20 kg: kalorický deficit, jídelníček a diety, které fungují

Kdy je normální plato a jak nastavit Diet Break?

Plato (stagnace váhy) trvající dva až tři týdny je běžnou součástí procesu a často bývá způsobeno zadržováním vody. Pokud se však ručička váhy ani obvody nehnou čtyři až šest týdnů, je čas na revizi režimu. Podrobnější postup rozebírá náš článek hubnete, ale váha stojí? Objevte váhové plateau a jak ho překonat.

Jedním z plánovaných nástrojů pro zvládnutí dlouhodobého hubnutí je takzvaný Diet Break. Nejde o selhání ani nekontrolované přejídání, ale o cílenou pauzu.

Jak správně nastavit Diet Break?

  • Kdy ho zařadit: Po 8 až 12 týdnech souvislého kalorického deficitu.
  • Délka trvání: 1 až 2 týdny.
  • Nastavení příjmu: Zvětšete kalorický příjem přesně na aktuální udržovací příjem (vyrovnaná bilance).
  • Složení jídelníčku: Zvýšení příjmu pokryjte primárně kvalitními sacharidy. Bílkoviny a silový trénink zachovejte.
  • Cíl: Psychický odpočinek od restrikce, doplnění svalového glykogenu a krátkodobé zmírnění kompenzačních reakcí organismu (pomáhá stabilizovat hormon leptin, který reguluje pocit sytosti).

Hubnete ze svalů, ne z tuku?

Pokud nastavíte drastickou dietu bez silového cvičení a bez dostatečného příjmu bílkovin, tělo bude energii čerpat ze svalové tkáně. Podle takzvaného pravidla Quarter FFM rule může bez správných opatření až čtvrtina zhubnuté hmotnosti pocházet z beztukové tkáně (svalů).

Ztráta svalů znamená nižší metabolický výdej, vyšší riziko sarkopenie a předčasný vznik takzvaného plata.

Bílkoviny a silový trénink jako ochrana

  1. Bílkovina: Při redukční dietě se pro udržení svalové hmoty doporučuje příjem přibližně 1,2–1,6 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně (u fyzicky velmi aktivních či štíhlejších osob až 2 g/kg).
  2. Silový trénink: Posilování 2–3× týdně dává tělu jasný signál, že svalovou hmotu potřebuje, a donutí ho přednostně odbourávat podkožní tuk i viscerální tuk.
Obsah bílkovin v běžných potravinách
PotravinaBěžná porceObsah bílkovin
Kuřecí / Krůtí prsa150 gcca 34 g
Odtučněný tvaroh250 g (1 balení)cca 30 g
Řecký jogurt (0 % tuku)140 gcca 14 g
Vejce2 ks (velikost M)cca 13 g
Tofu100 gcca 12 g
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Nenápadní sabotéři spalování? Spánek a stres

Spánkový dluh a chronický stres přímo ovlivňují neurohormonální regulaci chuti k jídlu.

Doporučení pro hygienu spánku

  • Spěte 7–9 hodin denně v chladné a temné místnosti.
  • Vyhněte se konzumaci alkoholu jako prostředku na usnutí.
  • Omezte kofein v odpoledních hodinách (podle vlastní citlivosti).
  • Nedostatek spánku: Spánek kratší než 7 hodin denně zvyšuje hladinu ghrelinu (hormon hladu) a snižuje hladinu leptinu (hormon sytosti). Studie ukazují, že při identickém kalorickém deficitu ztrácejí lidé se spánkovým deficitem výrazně méně tuku a více svalové hmoty než lidé dopřávající si 8 hodin kvalitního odpočinku.
  • Chronický stres a kortizol: Dlouhodobě zvýšený kortizol stimuluje chuť na vysoce energetická jídla (kombinace tuku a cukru), podporuje ukládání tuku v oblasti trupu a orgánů (viscerální tuk) a napomáhá zadržování vody v tkáních.

Hormonální příčiny: Kdy za to mohou zdravotní potíže?

Hormonální nerovnováha může proces hubnutí zkomplikovat, nicméně sama o sobě neporušuje fyzikální zákony energetické bilance.

Štítná žláza (hypotyreóza)

Snížená funkčnost štítné žlázy (hypotyreóza) zpomaluje metabolismus. Podle American Thyroid Association způsobuje nárůst hmotnosti obvykle o 2,5 až 4,5 kg, přičemž většinu tvoří retenční sůl a voda.

  • Příznaky: Únava, zimomřivost, suchá kůže, padání vlasů, zácpa.
  • Diagnostika: Odběr krve u lékaře – vedle základních hodnot TSH a fT4 je klíčové i vyšetření na protilátky proti štítné žláze (anti-TPO, anti-TG) k odhalení autoimunitního zánětu (Hashimoto-thyroiditida). Správně léčená štítná žláza není překážkou pro úspěšné hubnutí.

Inzulinová rezistence a PCOS

Inzulinová rezistence ztěžuje odbourávání tuku a zvyšuje chuť na sacharidy. V české praxi se často setkáte s vyšetřením inzulinu nalačno a výpočtem indexu HOMA-IR.

Podle nejnovějších mezinárodních odborných doporučení (2023 International PCOS Guideline) však samotný HOMA-IR nestačí a jako hlavní diagnostický standard pro odhalení poruch glukózové toleranční schopnosti se doporučuje orální glukózový toleranční test (OGTT), případně stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c).

PCOS u žen: Syndrom polycystických ovárií se projevuje nepravidelným či chybějícím cyklem, akné, nadměrným ochlupením a potížemi s otěhotněním. Diagnostika a léčba patří výhradně do rukou gynekologa a endokrinologa.

Pokud u slinivky selhává funkce vnitřního vylučování hormonů (především...

Pohlavní hormony a věk

S přibývajícím věkem dochází k poklesu hormonů (v perimenopauze a menopauze kolísá a klesá estrogen, u mužů postupně klesá testosteron). Mění se přirozené rozložení tuku v těle a dochází ke ztrátě svalové hmoty. Podrobnosti o věkových změnách najdete ve článku proč nehubnete po 40: metabolismus, hormony, spánek i léky.

Proč nehubnete po 40? Pomalý metabolismus za to nemůže, příčiny jsou jiné

Některé léky předepsané lékařem mohou zvyšovat chuť k jídlu, zpomalovat výdej nebo způsobovat zadržování vody.

Léky, které mohou ovlivnit hmotnost
Skupina lékůHlavní mechanismus účinku na hmotnost
Glukokortikoidy (kortikoidy)Zvýšení chuti k jídlu, výrazná retence vody a sodíku, ukládání viscerálního tuku.
Antipsychotika a psychofarmakaVýrazný nárůst chuti k jídlu, změna metabolického výdeje a sedativní účinek.
Hormonální antikoncepceU některých typů možná retence vody a mírný nárůst hmotnosti bez přírůstku tuku.
Některá antidepresivaZvýšení chuti na sladké, útlum spontánního pohybu (NEAT).
Některé betablokátoryMírné snížení klidového metabolického výdeje a rychlejší únava při cvičení.
Antihistaminika (1. generace)Zvýšení chuti k jídlu vlivem působení na H1 receptory v mozku.

Zásadní upozornění

Předepsané léky nikdy nevysazujte sami. Pokud pozorujete nežádoucí nárůst hmotnosti, konzultujte s ošetřujícím lékařem možnost výměny za přípravek s jiným profilovým účinkem.

Proč nemizí zrovna ta partie, která vás trápí?

Cílené chudnutí z jednoho konkrétního místa (spot reduction) na základě cviků (např. stovky sklapovaček na břicho) v praxi nefunguje. Tělo odbourává podkožní tuk plošně na základě genetických a hormonálních dispozic. Tématu spot reduction se více věnujeme ve článku proč při hubnutí mizí nejdřív prsa a tuk na stehnech drží.

Proč při hubnutí mizí nejdřív prsa a tuk na břiše a stehnech drží?
  • Gynoidní typ postavy (hruška): Tuk se ukládá primárně na bocích, stehnech a zadku (ovlivněno estrogeny). Z těchto partií mizí obvykle jako poslední.
  • Androidní typ postavy (jablko): Tuk se ukládá v oblasti břicha a trupu (souvisí s kortizolem a inzulinem, hrozí vyšší viscerální tuk).

Lipedém a lymfedém. Aneb když za to nemůže tuk

Pokud se vám nedaří zredukovat objem dolních končetin, může jít o zdravotní stav, kde kalorie nehrají hlavní roli (podrobnou diagnostiku popisujeme ve článku lipedém a zadržená voda. Kdy za neměnným obvodem stehen nestojí kalorie).

Lipedém a zadržená voda. Kdy za neměnným obvodem stehen nestojí kalorie
  • Lipedém: Chronické onemocnění tukové tkáně. Vyznačuje se symetrickým nadbytkem tuku na nohách či pažích. Tkáň bývá bolestivá na dotek, nohy jsou těžké a velmi snadno se na nich tvoří modřiny. Chodidla a dlaně zůstávají zcela nepostižené. Samotná redukční dieta lipedém nevyléčí. Léčba patří do rukou angiologa či lymfologa.
  • Lymfedém: Porucha odtoku mízy, která se projevuje otokem (často asymetrickým na jedné končetině), přičemž otok zasahuje i hřbet nohy či ruky.
  • Žilní nedostatečnost: Otoky dolních končetin zhoršující se k večeru.

Příklad lipedému na nohách

Co na to psychologie? Emoční jedení a nerealistická očekávání

Přísné restrikce a extrémní diety téměř vždy vedou k jojo efektu. Čím tvrdší zákaz si naordinujete, tím vyšší je kognitivní zátěž a pravděpodobnost následného přejedení.

Další překážkou bývají nereálná očekávání. Pokud někdo očekává úbytek pět kilo za měsíc a zhubne „pouhá“ dvě kila tuku, vyhodnotí skvělý zdravotní úspěch jako selhání a celý režim vzdá.

Realistické tempo zdravého hubnutí
Výchozí hmotnost/stavBezpečné a udržitelné tempo hubnutí
Nadváha (BMI 25–29,9)0,5 kg za týden (cca 2 kg za měsíc)
Obezita (BMI 30+)0,5–1 kg za týden (cca 2–4 kg za měsíc)
Doformování postavy (poslední kila)0,25–0,5 kg za týden (cca 1–1,5 kg za měsíc)

Kdy je kalorický deficit naopak příliš velký?

Tělo při extrémně nízkém energetickém příjmu (pod 1 200 kcal/den u dospělého) zapne silné záchranné mechanismy. Spalování tuku se zastaví málokdy – problémem extrémního deficitu je drastický pokles NEAT, ztráta svalů, nekontrolovatelný hlad a následné epizody přejídání.

Varovné signály příliš tvrdé restrikce:

  • Dlouhodobá vyčerpanost, slabost a zimomřivost.
  • Vypadávání vlasů a zhoršení kvality pleti.
  • Vynechání menstruačního cyklu u žen (funkční hypotalamická amenorea).
  • Posedlost počítáním kalorií, úzkost ze společného stravování.

Potřebujete pomoc?

Pokud se jídlo stalo vaším hlavním zdrojem stresu nebo máte podezření na poruchu příjmu potravy, obraťte se na odbornou poradnu.

Linka Anabell (Centrum Anabell)
(Po, St, Čt, Pá 8–16 h, Út 10–18 h)
e-mail: iporadna@anabell.cz
tel. 774 467 293

Co dělat podle vaší aktuální situace
Jaká je vaše situace?Nejpravděpodobnější příčinaPrvní praktický krok
Váha stojí 7–14 dníVoda, glykogen, běžná denní variabilitaSledovat 14denní průměr a obvod pasu.
Váha i pas stojí 4–6 týdnůDeficit je menší, než se zdá / pokles výdejeTýdenní poctivý audit jídla a pohybu.
Po 5–10 kg se hubnutí zpomaliloMenší tělo + nižší TDEE + adaptacePřepočítat denní potřebu kalorií.
Váha klesá, ale ztrácíte síluMožná ztráta svalové hmotyZvýšit bílkoviny + zařadit silový trénink.
Hubnete všude kromě stehen/bokůPřirozená distribuce tuku / genetikaPokračovat v celkové postupné redukci.
Nohy jsou bolestivé, tvoří se modřinyMožný lipedémNavštívit specialistu (angiologie/lymfologie).
Výrazná únava, zima, zácpa, suchá kůžeMožné onemocnění štítné žlázyPraktický lékař, vyšetření TSH, fT4 a protilátek.
Nepravidelná menstruace + ochlupení/aknéMožný syndrom PCOS či inzulinová rezistenceVyšetření u gynekologa / endokrinologa (doporučen test OGTT, případně HOMA-IR).
Váha začala růst po novém lékuMožný vliv medikaceKonzultace s lékařem, lék nikdy sami nevysazovat.
Velmi málo jídla + únava, poruchy cykluPřílišná restrikce / energetická nedostatečnostNavýšit příjem, poradit se s nutričním terapeutem.
Jídlo a váha ovládají celý denRizikový vztah k jídlu / počínající PPPVyhledat odbornou pomoc (např. Linka Anabell).
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Témata: jídlo, Kalorie

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Proč nehubnete? Za plató často stojí skryté kalorie a kortizol

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Týdenní horoskop: Váhy vezmou osud do svých rukou, Berany potrápí výčitky

ilustrační snímek

Nový týden nebude pro všechna znamení poklidný. Někdo se konečně odhodlá k důležitému kroku, jiný bude muset vyřešit problém, který už nejde přehlížet. Ve vztazích se navíc vyplatí dobře vážit slova...

21. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Když životu vládne práce: workoholismus se dá vyléčit, naučte se hranice

Ilustrační snímek

Závislost na práci neboli workoholismus je fenomén moderní společnosti. Práce zaujímá v životech mnoha z nás hlavní místo. Kdy se z pouhé pečlivosti stane posedlost? A jak nebezpečné dopady to může...

21. září 2026

Příběh Lucie: Chce svatbu, ale trvá na předmanželské smlouvě. Mě to uráží

ilustrační snímek

Žádost o ruku u romantické večeře v Benátkách byla jako z filmu. O dva týdny později mi však partner bez mrknutí oka položil na stůl právníkem sepsaný návrh předmanželské smlouvy. Z pohádky se rázem...

21. září 2026

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