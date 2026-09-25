Rozdíly ve výskytu rakoviny mezi muži a ženami přitahují pozornost vědců už dlouhá léta. Netýkají se přitom jen nádorů spojených s pohlavními orgány, ale také řady dalších, které mohou postihnout obě pohlaví.
Část rozdílu se přirozeně nabízí připsat životnímu stylu. Kouření, alkohol, obezita, strava nebo nedostatek pohybu patří mezi známé faktory, které mohou riziko některých nádorů zvyšovat. A jejich výskyt se mezi muži a ženami často liší.
Výraznější rozdíly vědci také pozorovali u mužů žijících bez partnera či partnerky.