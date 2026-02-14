Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?

O probiotikách i prebiotikách se mluví často, rozdíl mezi nimi ale bývá nejasný. Přitom je jejich role v těle odlišná. K čemu slouží a proč dávají smysl hlavně společně?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Obojí se týká střev. Ta hrají v našem těle mnohem větší roli, než si většina lidí uvědomuje. Nejde jen o trávení, ale i o imunitu, energii a celkovou pohodu. Dokonce se dnes mluví o tom, že stav našich střev (tamní mikroflóry nebo mikrobiomu) má na svědomí zbytek našeho těla a také to, jak se cítíme, jaká je naše psychická kondice, myšlení, paměť. Ve střevech totiž žijí miliardy mikroorganismů, které se navzájem ovlivňují a vytvářejí složitý systém.

Když střeva volají o pomoc. Jak poznat narušený mikrobiom a napravit trávení

Když je v rovnováze, tělo i psychika fungují lépe. Když se naruší – třeba stresem, nemocí, antibiotiky nebo dlouhodobě nevhodnou stravou –, může se to projevit únavou, zažívacími potížemi i častějšími infekcemi. A mluví se o nich také jako o možné příčině depresí a dalších psychických problémů. Pomoci kondici střev a následně celého organismu pak mohou probiotika a prebiotika.

Co jsou probiotika

Probiotika jsou živé bakterie, které tělu prospívají. Nejčastěji se mluví o bakteriích mléčného kvašení, například rodu Lactobacillus nebo Bifidobacterium. Přirozeně se vyskytují ve střevech, ale také v kvašených potravinách, jako je jogurt, kefír, kysané zelí nebo kimchi. Jejich úkolem je pomáhat udržovat rovnováhu střevní mikroflóry a bránit přemnožení nežádoucích bakterií.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Smysl mají zejména v období, kdy je střevní prostředí oslabené. Typicky po užívání antibiotik, při dlouhodobém stresu, změnách jídelníčku nebo ve vyšším věku. Probiotika mohou podpořit trávení, zmírnit nadýmání, průjem nebo zácpu a nepřímo posilovat imunitní systém. Nejde ale o zázračnou pilulku, protože bez vhodných podmínek ve střevech se dlouho neudrží.

Co jsou prebiotika

Prebiotika nejsou bakterie, ale potrava pro ně. Jde o specifické druhy vlákniny, které lidské tělo samo nestráví, ale střevní bakterie je využívají jako zdroj energie. Díky nim se mohou „hodné“ bakterie množit a lépe plnit svou funkci. Prebiotika se přirozeně nacházejí v běžných potravinách, například v cibuli, česneku, pórku, banánech, čekance, luštěninách nebo celozrnných výrobcích.

Bez prebiotik mají probiotika jen omezený účinek. Je to podobné, jako kdybychom zasadili rostliny do půdy bez živin a nedali jim vodu. Prebiotika podporují dlouhodobou rovnováhu střevního prostředí, pravidelné vyprazdňování a stabilnější trávení. Navíc pomáhají vytvářet látky, které mají pozitivní vliv i na metabolismus a imunitní reakce organismu.

Šest tipů, jak se správně starat o svá střeva a zlepšit si zdraví

Vzájemná spolupráce

Rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky je tedy jasný: probiotika jsou bakterie, prebiotika jejich výživa. Nejlepší výsledky přináší jejich kombinace, někdy označovaná jako synbiotika. Samotná probiotika bez vhodné stravy často fungují jen krátkodobě. A naopak samotná prebiotika nemají koho „krmit“, pokud je střevní mikroflóra výrazně oslabená.

V praxi to znamená, že nestačí jen sáhnout po doplňku stravy, ale podstatné je podívat se na svůj jídelníček, a to celkově. Pomůže konzumace jogurtů, zakysaných a kvašených potravin, stejně tak stravy bohaté na vlákninu. To umožní probiotikům skutečně pracovat. A právě spolupráce probiotik a prebiotik rozhoduje o tom, jestli naše střeva budou spolehlivě fungovat a jak dlouho.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné.

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala

Od narození žena nemůže mrkat.

Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...

A teď šup do pelechu! Na spaní potřebujete především pohodlí

Hnědé pyžamo, info o ceně v obchodě

Praktický a pohodlný: přesně tak by měl vypadat noční úbor určený na toto roční období. Usínejte s dobrým pocitem a v absolutním pohodlí, o teple ani nemluvě, zkrátka v tom nejlepším úboru na spaní.

14. února 2026

Horoskop pro každé znamení na 8. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Únor zdatně pádí! Jak se nám bude dařit v dalším pracovním týdnu podle hvězd? Býci, jestli pracujete na postupu v zaměstnání, budete úspěšní. Nezanedbávejte ale ani koníčky. Štíři, vy budete mít na...

14. února 2026

Herečky, influenceři, kolegové. Tito slavní drží palce své lásce na olympiádě

Slavné sportovní páry, které jsou spolu na olympijských hrách

Na zimní olympiádu se letos společně vydalo nejméně šestnáct sportovních párů. Někteří soutěžili jako partneři, a někteří dokonce jako soupeři. Kromě toho tam jsou i tací, co mají za partnera VIP...

14. února 2026

Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?

Ilustrační fotografie

O probiotikách i prebiotikách se mluví často, rozdíl mezi nimi ale bývá nejasný. Přitom je jejich role v těle odlišná. K čemu slouží a proč dávají smysl hlavně společně?

14. února 2026

KVÍZ: Znáte romantické dvojice z knížek, filmů a seriálů? Vyhrajte jednu z 20 valentýnských cen

Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová ve filmu Titanic (1997)

Zakázané, dramatické, s tragickým koncem, ale i dojemné, humorné nebo plné naděje. Takové jsou lásky fiktivních párů z literatury a popkultury, na které jsme si posvítili ve valentýnském kvízu. Znáte...

vydáno 14. února 2026

U konce s dechem. Plicní hypertenze bývá zaměňována s horší kondicí, varuje lékař

Premium
Pavel Jansa

Špatně se vám dýchá i při běžném pohybu, trápí vás suchý kašel a býváte unavení? Na vině může být vysoký tlak v plicích. Takzvanou plicní hypertenzí trpí v Česku tisíce lidí. Každý pacient, který má...

13. února 2026

Manželé mají dvanáct dětí a chtějí další. Čtyřikrát přirozeně počali dvojčata

Dvanáct dětí? A několik párů dvojčat? Této rodině bylo co se miminek týče...

Mít dvanáct dětí není žádná legrace, rodina z USA má ale vše tak skvěle zorganizované, že nenaráží na žádné problémy. Starší děti pomáhají mladším sourozencům a všichni dohromady dokonce pracují na...

13. února 2026  12:08

Žena poráží muže v páce, tělo má samý sval. Za jejím úspěchem je hlavně dřina

Žena má tolik síly, že přemůže i muže, co vypadají jako hora svalů.

Američanka Sarah Bäckmanová má skvělou fyzičku a svaly, které by jí mohl závidět leckterý kulturista. Její síla je ohromující a s přehledem porazí v páce i ty největší přeborníky. Nic ale není jen...

13. února 2026  8:19

Víkendové pečení se SweetBurg: Recepty na masopustní koblihy a koblížky

Masopustní koblihy s vanilkovým krémem + stepy

Druhý díl mého seriálu věnuji masopustu a všemu, co k němu patří – hlavně smaženým koblihám. A tak vám servíruji dva recepty: poctivé koblihy plněné vanilkovým pudinkem a super rychlé koblížky hotové...

13. února 2026  4:40

Přání k Valentýnu bez klišé. Věty a citáty, které řeknou víc než dárky

ilustrační snímek

Říct „mám tě rád“ nic nestojí. Přesto na to lidé často zapomínají. I když by vyznání lásky nemělo být na povel, svátek sv. Valentýna je výjimka. Připomíná nám, že je v našem životě možná člověk,...

13. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Na hory jedině stylově. Vládne černobílá, v čem vyrazíte na svah vy?

Ačkoli se do módního světa vrací bokové kalhoty, v případě oteplováků nebo...

Asi není třeba připomínat, že oblečení na hory by mělo být hlavně funkční a teplé. Na druhou stranu ani v horském outfitu nemusíte ztrácet glanc a eleganci. Černá letos vede na celé čáře!

13. února 2026

Bolí vás celé tělo a nikdo vám nevěří? Možná trpíte fibromyalgií

Ilustrační fotografie

Bolí vás svaly i klouby, jste neustále unavení a ani v noci si neodpočinete? Přidává se k tomu zapomínání, problém se soustředěním, citlivost na chlad, hluk nebo dotek? Možná trpíte fibromyalgií.

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.