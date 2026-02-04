Rané příznaky rakoviny se často tváří nevinně. Těchto 8 signálů lidé přehlížejí

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. I proto Světový den boje proti rakovině upozorňuje na rané příznaky, které by lidé neměli ignorovat.

Bolest břicha může signalizovat zánět slepeného střeva, ale také rakovinu. | foto: Profimedia.cz

Příznaky rakoviny se liší podle jejích druhů. U některých nádorových onemocněních se symptomy projeví až v pozdějším stadiu nemoci, u některých se dokonce nemusí ukázat vůbec. Obvykle závisí na typu rakoviny a místě a velikosti nádoru. Příznaky jsou nejzřetelnější, když se rakovinové bujení rozšiřuje. Mnoho lidí první příznaky rakoviny bohužel ignoruje, někdy proto, že je prostě nerozpozná, jindy z obavy, že by je rakovina opravdu mohla postihnout.

Je nutné si uvědomit, že výskyt některých příznaků nemusí vždy ukazovat na rakovinu, řada příznaků je společná také jiným chorobám a zdravotním potížím. Své zdraví by měli však sledovat i ti, kteří se domnívají, že se jich rakovina dosud netýká. Jedná se především o mladší jedince nebo osoby, které se snaží dodržovat všechny zásady zdravého životního stylu. Zdaleka ne všechny rizikové faktory vzniku rakoviny totiž můžete ovlivnit.

Pět nádorů, na které v Česku nejčastěji umíráme. Poznejte včas příznaky

„Odborníci se shodují na tom, že rakovina má mnoho původců, jako je dědičnost, stres, kouření, životní prostředí a další vnější vlivy. A až ze třetiny příčin považují nesprávné stravování. Lidské tělo se skládá přibližně z 60 bilionů buněk a v nich se nachází okolo 200 000 rakovinných buněk. Všichni v sobě tedy nosíme rakovinné zárodky, je to naprosto přirozený stav, organizmus automaticky degenerované buňky ničí. Nebezpečí vzniká, když zablokujete (stresem, duševní zátěží, dlouhodobým špatným životným stylem, tedy i stravováním) svůj ochranný systém,“ uvedla praktická lékařka Irena Sobotková.

Všem doporučuje zařadit do jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém. „Zkuste vyloučit nebo minimalizovat potraviny rizikové, jako je smažené a tučné jídlo, polotovary nebo sladkosti. Strava působící preventivně proti rakovině obsahuje vysoké množství vlákniny, každodenní porce ovoce a zeleniny a poměrně nízké množství živočišných tuků.“

Prevence je účinnou zbraní proti rakovině. Na co a kdy máte nárok

Jak už jsme zmínili výše, mnohé z následujících příznaků zdaleka nemusí ukazovat na nádorové onemocnění. Přesto byste je neměli přehlížet, zvláště pokud trvají delší dobu. Nezapomínejte také na pravidelné preventivní prohlídky a všechny dostupné screeningové programy.

Ilustrační fotografie

Dýchavičnost, nedostatek vzduchu nebo stálý kašel

Pokud se často potýkáte s tím, že nemůžete popadnout dech, zpozorněte. Tento problém bývá často spojován s rakovinou plic. Dýchavičnost nebo také dušnost však může ukazovat i na chronické obstrukční plicní nemoci, astma či zápal plic.

Rakovina plic patří mezi největší zabijáky. Když kašlete, už bývá pozdě

Mnoho pacientů tento příznak přehlíží, což bohužel může vést k rozšíření diagnózy. Jestliže trpíte pocitem nedostatku vzduchu, sípáním, stálým kašlem nebo bolestí na hrudi, která vystřeluje do ramen a paže, je načase navštívit lékaře.

Ilustrační fotografie

Časté infekce a slabé horečky

Rakovina dovede výrazně oslabit imunitní systém. Výsledkem je častější výskyt nejrůznějších infekcí a nevysvětlitelné zvýšení teploty. 

Při trvale zvýšené teplotě je nutné zjistit její příčinu a vyloučit vážný zdravotní problém.

Samovyšetření může odhalit rakovinu. Jak zkontrolovat prsa, varlata i znaménka

Podezřelý útvar

Rakoviny měkkých tkání těla se mohou často projevit skrze kůži. To se týká například nádorových onemocnění prsu, varlat, lymfatických uzlin i dalších druhů rakovin. 

Pokud se kdekoli na vašem těle objeví nějaké bulky nebo zahuštění tkáně, neváhejte a informujte o tom svého lékaře. Toto doporučení platí zejména v případě, že se velikost bulky změnila.

Ilustrační fotografie

Nevysvětlená ztráta hmotnosti a nechutenství

Ztráta hmotnosti, která není výsledkem zpřísněného stravovacího plánu, by vás měla přinutit k obezřetnosti. Tento příznak může ukazovat na rakovinu jater, slinivky, leukémie či prostaty.

„Důvodem úbytku váhy při rakovině je většinou nevolnost a nechutenství. Nejčastěji je tento příznak projevem u rakoviny plic, slinivky, tlustého střeva nebo u leukémie. Ale není to dogma. Rychlý úbytek váhy se může projevit u jakéhokoli typu rakoviny,“ vysvětluje lékařka.

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

„Dalšími viníky rychlého hubnutí může být stres, deprese či jiné psychické onemocnění, onemocnění zažívacího traktu (jako třeba Crohnova choroba), hypertyreóza, alergie nebo potravinová intolerance. Vždy je lepší nechtěný a rychlý úbytek váhy konzultovat s ošetřujícím lékařem,“ radí Sobotková.

Ilustrační snímek

Změny ve vyprazdňovacích návycích

Alarmujícím příznakem, který byste měli nahlásit svému lékaři, je i radikální změna ve vyprazdňování střev a močového měchýře. Dlouhodobá zácpa, průjem, nadýmání, potíže s vyprazdňováním, krev ve stolici nebo změna objemu stolice mohou být symptomem rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Přítomnost krve v moči, bolest při močení nebo jakékoli potíže s močením, jako je častý nutkavý pocit na močení, noční močení nebo zadržování moči mohou souviset s rakovinou prostaty nebo močového měchýře. Tyto symptomy jsou však příznačné i pro zánět močového měchýře.

Bezpříznakové období rakoviny tlustého střeva může trvat roky, varuje lékař

Neobvyklé krvácení

Krvácení může být příznakem rakoviny. U žen může krvácení mimo periodu znamenat příznak rakoviny děložního čípku.

Dále by vás měla varovat krev v moči, ta může poukazovat na nádor ledvin. Krev ve stolici zase může  někdy varovat před rakovinou tlustého střeva. 

Silné bolesti hlavy, nevolnost a vysoké teploty mohou signalizovat nebezpečná...

Poruchy trávení nebo potíže s polykáním

Nadýmání a pocity plnosti si jen málokdo spojí s rizikem rakoviny, ale pokud se objevují často a bez návaznosti na jídlo, může se jednat o příznak například zhoubného onemocnění vaječníků. Nezvyklé poruchy trávení spojené s obtížným polykáním zase mohou někdy ukazovat na nádorové onemocnění žaludku, jícnu nebo hltanu.

Deset věcí, které byste měli vědět o rakovině vaječníků

Samotné potíže s polykáním pak mohou být známkou rakoviny plic. Neschopnost polykat je také společným znakem rakoviny zažívacího traktu, především jícnu a krku. Pokud delší dobu trpíte těmito příznaky, měli byste o nich informovat svého lékaře.

Trvalá bolest hlavy, únava, nevolnost nebo zvracení

Extrémní chronická únava, která přetrvává i po důkladném odpočinku a dostatečném počtu prospaných hodin, může naznačovat něco vážnějšího. Prakticky všechny druhy rakoviny se projevují nadměrnou únavou, ale často se vyskytuje u leukémie, nebo u rakoviny tlustého střeva, která způsobuje ztrátu krve.

Ztráta zubů, vřed, těžký jazyk. Co může signalizovat rakovinu dutiny ústní

Dlouhodobá a nemizící bolest hlavy může zase někdy prozrazovat rostoucí nádor na mozku. Opět platí, že pokud tyto příznaky trvají delší dobu, je čas na důkladnou lékařskou prohlídku.

Dalibor Špok (ve výřezu) se věnuje psychologickému poradenství.

Zdánlivě banální otázky mívají nejzajímavější odpovědi. Zvlášť když se bavíte s psychologem Daliborem Špokem. Jak to tedy máme my lidé se zvířaty vysvětluje v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

