Dušnost, žízeň, bulka a další příznaky, které nás varují před nemocí

Dlouhodobá únava, ze které se nevyspíte

Únavu zažívá občas každý. Na tom, že po náročném pracovním dni usnete jako špalek, není nic divného. Když se však ráno probudíte a nemáte ani sílu otevřít oči, o běžnou únavu tady asi nepůjde. Pokud navíc stav trvá delší dobu než šest měsíců, může se jednat o chronický únavový syndrom. Přetrvávající únava může také ohlašovat deprese nebo srdeční či nádorové onemocnění.



Tíha na hrudníku u žen nad padesát

Tento varovný signál by neměly přehlížet hlavně ženy v období přechodu, které už nejsou tak chráněné pohlavními hormony (díky estrogenům jsme mnohem odolnější vůči srdečním a cévním onemocněním).

Někdy se také stává, že nám srdce buší jako o závod. Na vině bývá fibrilace síní způsobená srdeční arytmií. Ta by však bez odborné pomoci mohla skončit i srdečním selháním (ještě vyšší riziko hrozí u kuřáků, diabetiků a lidí s nadváhou).

Oboustranné otoky a pigmentové skvrny

Otékají vám nohy? To se často děje v létě, které je pro náš oběhový systém velkou zátěží. Horko totiž zpomaluje průtok krve v žilách, což bývá doprovázeno nepříjemnými pocity, jako je bolest, tíha apod. Ne vždy je ale na vině počasí. Pokud vám otékají obě nohy, může jít o zhoršený krevní oběh či špatné proudění lymfy. Příčinou může být i nedostatečná funkce ledvin či jater a snížená funkce štítné žlázy.

Jaterní choroby se někdy ohlašují také kožními projevy, například žlutým zabarvením kůže, zvýšenou tvorbou puchýřů, větší zranitelností a hyperpigmentací (větší výskyt pigmentových skvrn). Typické jsou i tzv. pavoučkové névy, což jsou vlastně rozšířené drobné cévy v kůži, které se ze středu šíří paprskovitě ven.

Záhadné bulky na koleni nebo lokti

Nahmatali jste si na těle podivnou bulku? Zřejmě půjde o tzv. xantóm – úložiště tuků pod kůží, které se nejčastěji vyskytuje v oblasti šlach (hřbet ruky, prsty, koleno, loket). Xantómy někdy varují před blížícím se infarktem, takže na nic nečekejte a raději vyhledejte lékaře.

Věčná žízeň a časté močení

To jsou typické příznaky cukrovky, o níž mnoho postižených lidí leckdy ani neví. Přesto je tato choroba velmi nebezpečná. Zvyšuje totiž riziko srdečně cévních onemocnění a je častou příčinou ztráty zraku a ledvinového selhání. K dalším příznakům patří i nadměrný pocit hladu, slabost, hubnutí, náchylnost k infekcím, pomalé hojení ran a modřin, sucho v ústech nebo noční pocení. Varovným signálem můžou být červené dlaně, bílé nebo tmavé skvrny na kůži, sladce vonící dech, tlusté nehty, poruchy chuti, pocit strnulosti v končetinách a moč barvy čaje.

Časté závratě a pocit na omdlení

Stává se, že vás přepadne závrať? Občasné pocity na omdlení většinou neznamenají žádný závažný problém. Pokud se ovšem opakují hodně často, nechte se vyšetřit. Možná, že to bude jenom nízkým krevním tlakem, ale může se jednat také o příznak roztroušené sklerózy, epilepsii či hrozící mozkovou příhodu.

Černý pruh pod nehtem

O našem zdravotním stavu vypovídají i nehty. Vysoce varovným signálem, který byste v žádném případě neměli ignorovat, je černý pruh pod nehtem, který může poukazovat na nebezpečný nádor. Pokud víte, že se nejedná o následek úrazu (že jste si třeba nepřiskřípli prst do dveří), na nic nečekejte a uhánějte hned k lékaři. Tmavé pruhy v nehtu totiž způsobuje melanom, který je neblaze proslulý jako nejzákeřnější typ rakoviny kůže.

Splašené srdce a návaly hladu

Dělá vám starosti zrychlený tep, třesou se vám ruce a hodně se potíte? Nechte si vyšetřit štítnou žlázu. Mohlo by se jednat o hypertyreózu neboli zvýšenou funkci štítné žlázy, kdy tělo produkuje příliš mnoho hormonu tyroxinu, který má na starosti látkovou výměnu. Na problém může upozornit také zvýšený pocit žízně, větší chuť k jídlu, úbytek na váze (ačkoli jíte normálně a nedržíte žádné diety), náladovost, nespavost, vypoulené oči (exoftalmus) nebo struma (zvětšená štítná žláza). Nemocní lidé špatně snášejí horko, stěžují si na svalovou slabost a suché oči, ženy nepravidelně menstruují, u mužů dochází ke zvětšení prsou.

Velké břicho a pocit plnosti

Rakovina vaječníků patří mezi nejčastější smrtelné formy rakoviny, která postihuje ženy. Lze ji ovšem úspěšně vyléčit, pokud je objevena včas. Příznakem bývá přemíra ochlupení na tváři a na těle, otok a zvětšený obvod břicha, trávicí potíže (kromě jiného i pocit plnosti, ač jste polkla sotva pár soust), hubnutí, nebo naopak přibírání na váze, bolest břicha a dolní části zad, časté nutkání močit a nevysvětlitelné krvácení z pochvy. Tady se skutečně hraje o čas.

Zimomřivost a neklidné nohy

Padáte únavou a je vám pořád zima, přestože venku nádherně svítí sluníčko? Tyhle příznaky můžou poukazovat na chudokrevnost (anémie). Dalšími projevy jsou snížená schopnost soustředění, nezdravě bledá pokožka, dušnost, časté bolesti hlavy, podrážděnost a sklony k depresivním stavům, zácpa, nadýmání, plynatost, celková slabost, tendence ke mdlobám, vypadávání vlasů, suché lámavé nehty nebo bolavé koutky úst.

Někteří lidé si stěžují na tzv. syndrom neklidných nohou (nepříjemný tlak a pobolívání ve stavu klidu, provázený nutkáním pohybovat nohama), který se zhoršuje především v noci. Tento stav bývá většinou důsledkem nedostatku železa, které však snadno dodáte tělu buď vhodnou stravou (maso, luštěniny, obiloviny, sušené ovoce, ořechy), nebo pomocí potravinových doplňků.





Bolest hlavy, ekzémy a chutě na sladké

Pozorujete na sobě některé z následujících příznaků? Bolesti hlavy a kloubů, různé alergie, chronické záněty, silná únava, podrážděnost, deprese, časté infekce, svědící a zarudlá pokožka, poševní výtoky, lámavé či drolící se nehty a jako „bonus“ mučivá touha po sladkém. To jsou typické příznaky přemnožených kvasinek, které osidlují naše tělo a za normálních okolností nepůsobí žádné problémy. Pokud však dojde k narušení vnitřní rovnováhy (např. při léčbě antibiotiky, zvýšené hladině cukru v krvi, při oslabené imunitě apod.), můžou se přemnožit. Dostat tyhle potvůrky pod kontrolu lze úpravou jídelníčku, ze kterého vyloučíte rafinovaný cukr, výrobky z pšeničné mouky, bílou rýži, těstoviny, slazené mléčné výrobky, kávu, alkohol, balené ovocné džusy a šťávy, ocet, plísňové sýry, uzeniny a konzervované potraviny.

Otoky a kovová pachuť v ústech

Nemoci ledvin přicházejí plíživě a nebolí. Co by vás však mělo varovat? Příznakem číslo jedna jsou otoky (lýtka, kotníky, zápěstí, obličej). Oslabené ledviny se můžou projevovat i permanentní únavou, pocitem vyčerpání a ospalostí. Mnoho pacientů si stěžuje na suchou a svědící pokožku, zejména na zádech, hrudníku a hlavě, a na potíže s močením (včetně častější frekvence močení a zakaleného vzhledu moči). Máte pocit, jako byste neustále cucali kus železa? Kovová pachuť v ústech, jež se objevuje bez ohledu na to, zda a co člověk jedl, je dalším signálem, který vysílají nemocné ledviny.

Dušnost a panika

Stává se vám někdy, že se v polovině věty musíte dlouze a zhluboka nadechnout, abyste vůbec byla schopná ji dokončit? Může to být jeden z příznaků hrozícího infarktu u žen, u kterých celá záležitost probíhá úplně jinak než u mužů. Častým varováním jsou i nevolnost a zažívací problémy (včetně zvracení), náhlý pocit bezdůvodné úzkosti a situace, kdy vás zničehonic zaplaví ledový pot, ale i extrémní únava a dlouhodobá nespavost. Všechny tyhle potíže by vás měly neomylně nasměrovat do lékařské ordinace.