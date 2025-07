Jakub Vybíral je mladý muž, který navzdory svému hendikepu žije aktivní život. Narodil se s dětskou mozkovou obrnou, ale i tak vystudoval vysokou školu a je plný energie, vášně pro fotbalové zápasy a touhy po nezávislosti. Jeho každodenní realita je však omezena nedostatkem finančních prostředků na osobní asistenci. Ačkoliv mu byl přiznán nejvyšší, 4. stupeň příspěvku na péči, který má pomoci pokrýt náklady na asistenci, Jakub se potýká s velkým problémem.

Boj za každou hodinu svobody

Plný invalidní důchod Kubovi stěží vystačí na nájem a stravu. Pobírá také příspěvek na péči 4. stupně, ale ten zajistí osobní asistenci pouze na několik hodin denně. Jakub se bez pomoci sám ani nenapije, neumyje…

Pro Jakuba, stejně jako pro tisíce dalších, znamená osobní asistence mnohem víc než jen pomoc s hygienou nebo jídlem. Je to klíč k vzdělání, práci, koníčkům, sociálnímu kontaktu – zkrátka k důstojnému a aktivnímu životu. Bez asistence se stávají vězni vlastního těla a domova.

Jakub Vybíral

Příspěvek na péči nedostačuje

V České republice využívá osobní asistenci kolem 80 000 lidí. Alarmující je, že jen asi 1 % z nich si může dovolit plný rozsah potřebné péče. Zbytek se musí spoléhat na pomoc rodiny, charity, nebo se potýká s výrazným omezením svých životních možností. Příspěvek na péči sice existuje, ale jeho nedostatečná valorizace a nereálné částky vůči skutečným nákladům na péči vedou k tomu, že lidé s hendikepem nejsou schopni žít důstojně a samostatně.

Systém příspěvku na péči (PnP) je v České republice rozdělen do čtyř stupňů podle míry závislosti na pomoci jiné osoby. Ačkoliv částky byly naposledy navýšeny od 1. července 2024, konkrétně pro 4. stupeň závislosti při péči mimo specializované zařízení na 27 000 Kč měsíčně, realita je taková, že ani nejvyšší příspěvek zdaleka nepokrývá skutečné náklady na potřebnou péči. Při ceně za jednu hodinu osobní asistence (120 až 165 Kč) by asistence na 10 hodin denně klienta stála 43 500 Kč měsíčně (při rozsahu péče nad 80 hodin měsíčně je maximální sazba 145 Kč/h). To znamená, že i nejvyšší možný příspěvek od státu pokryje jen polovinu potřebné částky. Navíc lidé s vysokou mírou závislosti potřebují pomoc ve dne v noci.

Potřební jsou odkázáni na pomoc jiných

Příběh Jakuba Vybírala je silnou připomínkou, že státní podpora potřebuje radikální změnu. Dokud se tak nestane, je nezbytná pomoc širší veřejnosti a firem se společenskou odpovědností.

Příkladem společnosti, která se aktivně zapojuje do řešení tohoto problému, je Meyra. Jako leader v oboru kompenzačních pomůcek a zdravotnických potřeb poskytuje nezbytné nástroje pro samostatnější život hendikepovaných, ale zároveň se aktivně podílí i na kampaních, které upozorňují na systémové nedostatky, jako je nedostatečnost osobní asistence. Podporuje například projekt Pátý stupeň.

Pátý stupeň

Obecně prospěšná společnost Asistence navrhuje zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči, jehož výše by se odvíjela od reálných potřeb každého postiženého. „Z našeho ročního pilotního projektu Pátý stupeň vyplynula potřeba průměrně 12 hodin asistence denně. Věříme, že příspěvek na osobní asistenci, který umožní uplatňovat faktury nad 80 hodin osobní asistence u registrovaných poskytovatelů této služby a proplácet dalších až 80 hodin, otevře dveře k individualizovanému pojetí podpory,“ uvádí autor studie, sociolog Jan Paleček.

Je čas, aby se systém změnil. Ale dokud se tak nestane, pojďme pomoci Jakubovi žít důstojně – on i tisíce dalších si to zaslouží!

Jakub o finanční pomoc žádá prostřednictvím sbírky na Donio.cz. Každý dar mu pomůže zajistit si tolik potřebné hodiny asistence a žít život, který si zaslouží. „Děkuji za každý dar, ať malý či velký, nesmírně si vaší solidarity vážím,“ vzkazuje Jakub.