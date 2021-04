Proti borelióze můžete bojovat i přírodní cestou. Zkuste gemmoterapii

Lymeskou boreliózu způsobují bakterie rodu Borrelia, které se řadí mezi tzv. spirochety. Do dvou hodin po přisátí klíštěte dochází k proniknutí virů do těla. Parazit se s oblibou přisává v místech, kde je teplo a vlhko a kde není tolik na očích, například v oblastech kožních záhybů, v podpaží, tříslech, podkolenních jamkách nebo za ušima. Mnoho nakažených o něm proto často vůbec nevědělo.

Nejčastějším přenašečem je klíště obecné. Zdrojem nákazy ovšem může být i hmyz, který saje krev (komáři, muchničky). Počet případů boreliózy se pohybuje kolem čtyř tisíc hlášených onemocnění ročně, přičemž každý rok se toto číslo stále zvyšuje. Účinná očkovací vakcína dosud neexistuje.

Nepleťte si ji s běžnou chřipkou

Inkubační doba boreliózy se pohybuje v řádu dnů či týdnů, kdy na sobě člověk začíná pociťovat první příznaky. Jediným typickým a nezaměnitelným projevem tohoto onemocnění je červená skvrna (erythema migrans), která se objevuje v časovém odstupu několika dnů až týdnů od přisátí parazita.

Dosahuje poměrně značných rozměrů (velmi často nad 5 cm) a může směrem od středu blednout. Někdy lehce svědí, ale nebolí. V tomto stadiu je nemoc velmi dobře léčitelná antibiotiky. K velké smůle asi poloviny nakažených se však tento příznak vůbec neobjeví, a infekce se tak od počátku šíří skrytě.

Druhá fáze svými příznaky velmi věrně připomíná chřipku: výrazná únava, malátnost, zvýšená teplota, třesavka, bolesti svalů a kloubů, bolest v krku, nepříjemný tlak v zátylku a podobně. Že nejde o běžnou virózu, poznáte podle absence rýmy a kašle. Pokud se v této době vydáte k lékaři, máte stále velkou šanci na uzdravení, neboť borelióza dosud nenapadla imunitní systém.

Časem zaútočí na mozek a klouby

Mnoho lidí však tyto příznaky zamění s obyčejnou chřipkou a mávne nad nimi rukou. Necháte-li druhou fázi onemocnění projít bez povšimnutí, potíže postupně odezní a vy se můžete cítit naprosto zdraví. U části nakažených však nemoc později propukne v plné síle.

Neléčená borelióza časem přechází v chronickou infekci, ke které se postupně přidávají další velmi závažná onemocnění, jako jsou různé autoimunitní choroby, chronický zánět mozku nebo problémy s páteří a klouby.

O borelióze se rovněž mluví v souvislosti s chronickým únavovým syndromem a roztroušenou sklerózou. Podezřelé příznaky proto nepodceňujte a poraďte se včas se svým lékařem.

Terapie pomocí extraktů z pupenů

Léčbu boreliózy je nutné zahájit co nejdřív, než přejde do své chronické formy. Jak už bylo zmíněno v úvodu, klasická terapie spočívá v podávání antibiotik. To však není jediná možnost, jak s touto nemocí bojovat.

Jako podpůrnou léčbu lze využít také bylinnou terapii – přesněji řečeno gemmoterapii neboli tinktury vyráběné z pupenů. Zárodečné části rostlin totiž obsahují mimořádně cenné látky, které se v žádné další části rostliny nevyskytují (hormony, enzymy, stopové prvky, minerály, vitaminy a jiné).

Na úvod je třeba důkladná očista

S ohledem na infekční původ boreliózy je třeba nejprve očistit tělo od toxinů, virů a bakterií. K tomu výborně poslouží topol černý, který urychluje rekonvalescenci, tlumí svalové křeče, brzdí degenerativní procesy v tkáních a harmonizuje činnost vegetativních nervů.

Nezbytnou součástí léčby je i posílení a regenerace oslabeného organizmu, kterou lze podpořit extraktem z břízy a jalovce. Bříza je známá svými očistnými účinky a pupeny jalovce obnovují jaterní tkáň napadenou boreliemi.

Při léčbě boreliózy se rovněž často doporučuje podávání směsi z pupenů borovice, černého rybízu a vinné révy, která dodává tělu důležité stopové prvky, stimuluje nadledvinky a působí protizánětlivě.

Jak se léčit šetrně

Tato přírodní léčebná metoda má jasný záměr – posílit organizmus tak, aby byl schopen sám se uzdravit. Gemmoterapeutika lze navíc bez problémů kombinovat s ostatními léky či terapeutickými metodami. Šetrná léčba s jasným záměrem gemmoterapie (často přezdívaná „medicína pupenů“) má obrovskou výhodu v tom, že při ní nehrozí žádné vedlejší účinky, což rozhodně nelze tvrdit o klasických lécích. To je i důvod, proč je vhodná nejen z hlediska dlouhodobého užívání, ale také prevence.

Klíšťata jsou dnes skoro všude

Sezona výskytu klíšťat se v posledních letech stále prodlužuje (narazíte na ně od časného jara do podzimu) a rozšiřuje se také jejich „pole působnosti“ – žijí dnes běžně i ve vyšších polohách, kde se dříve nevyskytovala.

Těmto parazitům se tradičně nejlépe daří na zarostlých okrajích lesů, na vlhkých nesečených loukách s vysokou trávou a v zanedbaných zahradách. Není ovšem žádnou výjimkou, že si je přinesete i z udržovaného městského parku.