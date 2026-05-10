Příčina bolesti zad leží většinou jinde než tam, kde to zrovna bolí, říká fyzioterapeut

Současnost výstižně nazýváte dobou ohnutou. Můžete to přídavné jméno blíž vysvětlit?
Lidé z různých důvodů v dnešní době tráví poměrně dost času v takovém „přiohnutí“. To je charakteristické u těch, kdo více sedí, ale také u jedinců, kteří musí stát dlouhé hodiny u výrobních linek. Strnulost v jedné poloze nám vyloženě škodí. Právě hrudní páteř je na těle pomyslnou křižovatkou, která toho hodně snese. Nejčastěji se ozvou místa pod nebo nad ní, tedy krční nebo bederní oblast páteře. A přitom příčina může být v té oblasti, která je nejvíce vystavována ohnutí při delším sezení, stoji nebo stresu. Páteř má ráda napřímení a uvolnění.
Je mi až líto, že jsme ochotni změnit naše přemýšlení a přístup k tělu teprve tehdy, když se něco pokazí. Podobně je to bohužel i v našem životě, vztazích.