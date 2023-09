Mirka už měla problém projít uličkou v autobuse. Za rok zhubla 44 kilo

„Můj život nestál za nic. Lékařka mi přidávala léky a mně se vůbec nelíbilo, že jich užívám tolik. Na výletech s přáteli jsem si uvědomila, že jsem jednoduše tlustá.“

„Projít v autobuse uličkou byl docela nadlidský výkon a uvíznutí za autobusovým kávovarem, kde se člověk točí v kruhu a nemůže ven, to už byl absolutní vrchol. Někde tam mi došlo, že pár let před padesátkou mám nejvyšší čas se sebou něco udělat. Později už by to taky nemuselo jít,“ vrací se nazpět do minulosti Miroslava. Pak však potkala svou kamarádku Ivetu, ze které byla úplně paf.

Pár triků Voda a citron

Každé ráno na lačný žaludek vypijte šálek horké vody s citronem. Podpoří trávení a nastartuje metabolismus. Čokoláda

Ani té se nemusíte vzdávat. Dopřejte si ale kvalitní, bez cukru a s vysokým podílem kakaa, minimálně 70 %.

Vše začíná v hlavě

„Zhubla a vypadala báječně. Když mi vyprávěla o výživové poradkyni Ditě Nové, která jí pomohla, celá dychtivá jsem to chtěla zkusit taky. Kamarádka mě ale upozornila, že si musím nejprve všechno srovnat v hlavě. A já to udělala!“

„Než jsem se k ní objednala, pronásledovaly mě hodně smíšené pocity. Kdo to je? Co mi bude říkat? Nebude se mi smát? Zvládnu to? Tyhle otázky se mi pořád dokola honily hlavou. Pohodlný život mě lákal, ne že ne, ale z cesty k lepšímu a štíhlejšímu já se mi už zpátky nechtělo. Všechny si myslíme, že by bylo lepší sníst tabletku a ráno se probudit štíhlá jako proutek. Dobře ale víme, že jediná ‚tabletka‘ je makat na sobě a v úsilí vydržet.“

S těmito smíšenými pocity Mirka zaklepala na Ditiny dveře a vešla. Za stolem prý seděla úžasná ženská, která jí vysvětlila, jak takové hubnutí probíhá, na co si má dávat pozor a co dělá špatně.

„Pak mě postavila na váhu a já jsem se dozvěděla, že v sobě mám moc vnitřního tuku. Na cestu domů jsem dostala spoustu zajímavých a užitečných rad. Zpočátku to bylo docela kruté, s některými potravinami jsem se musela rozloučit. Den začínal kaší, pokračoval teplým jídlem k obědu a končil polévkou. Hlad se ozýval hodně, občas jsem mívala pocit, že si prsty na rukou okoušu až na kost. Dita mi ale poradila, ať si jednotlivá jídla prokládám okurkami a ledovým salátem. A stal se zázrak, fungovalo to!“ vzpomíná Mirka, která v té době neřešila jen změnu jídelníčku. Nemalé trable měla i v soukromí. Manžel jí namísto podpory poslal rozvodové papíry.

Bezstarostné mládí

„Co mám říct? Vrazil mi kudlu do zad, ale já se nedala a bojovala dál. Naštěstí mi spousta lidí nabídla pomocnou ruku – má dcera, kolegyně v práci, kamarádky, bratr a celá moje rodina. Zbavit se stresu z nepříjemné situace a taky kil mi pomohl i pohyb. Od dětství jsem se ráda hýbala. Vždycky se mi v té souvislosti vybaví nádherný čas strávený na vesnici v Malešovicích. Kam jsem s dalšími dětmi vlezla, všude byla nějaká teta, která pro nás měla různé dobroty.“

„Postava mě ale začala zajímat až v dospívání, asi jako každou holku. Každý týden jsme tančili na diskotékách, poslouchali Terezu Pergnerovou a její Čágo bélo, šílenci. Prostě devadesátá léta jak vyšitá. Myslím, že ve srovnání s dnešními teenagery jsme žili velmi bezstarostně,“ konstatuje žena narozená ve znamení Blíženců.

Dnes jí samozřejmě dělá radost její úctyhodný váhový úbytek, ale i skutečnost, že si po dlouhé době zase může obléct své oblíbené šaty, sukně a halenky. A prozradila nám, že má i blízkého kamaráda, který jí moc fandí.

Chce se mi tančit

„Chce se mi najednou skákat, tančit, prostě víc se pohybovat. Dokonce i na zájezdech, které pořádám s kamarádkou, se už v pohodě vejdu do uličky mezi sedadly v autobuse.“

„Nejvíc mě ale těší, že mi lékařka vysadila všechny léky, protože mě přešly dlouhodobé zdravotní potíže. A na koupališti se už nemusím schovávat za ručníkem. Miluju moře, opalování a cestování. I letos chci ještě někam vyrazit. Nejspíš do Chorvatska, kde se mi moc líbí. Vzhledem k tomu, že během roku vedu akční život, hodlám se jen válet na lehátku a hodně plavat,“ těší se Mirka, která má ráda i grilování s partou skvělých přátel.

„Vím, grilování je dost o jídle, ale když si ugriluju kousek masa a kopec zeleniny, nic tím nezkazím,“ dodává.