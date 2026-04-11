Prevence se vyplatí. Zjistěte, na co máte nárok

Valerie Sekretová
Dokud se člověk cítí relativně dobře, návštěvu lékaře často odkládá a spoléhá na to, že kdyby se „něco pokazilo“, medicína si s tím poradí. O našem zdravotním stavu však z velké části rozhoduje to, jak se o sebe staráme dlouho předtím, než se vůbec ocitneme v ordinaci s konkrétními problémy.

V praxi není vždy snadné odhadnout, kdy je čas zpozornět. Každý totiž na zdravotní potíže reaguje trochu jinak.

„Vnímání varovných signálů je velmi individuální a nesouvisí často se závažností onemocnění. Zatímco někteří pacienti přicházejí už po pár hodinách běžného nachlazení ze strachu, že by se jejich stav mohl zhoršit, jiní zůstávají doma i několik dní s horečkou, protože nechtějí nikoho obtěžovat,“ potvrzuje praktický lékař Vladimír Marek, krajský garant Společnosti všeobecného lékařství za Jihomoravský kraj.

Samovyšetření může odhalit rakovinu. Jak zkontrolovat prsa, varlata i znaménka

Rozdíl může být i mezi tím, co člověk cítí – a co se v těle skutečně děje: „Někdo vnímá i několik nepravidelných srdečních stahů, takzvaných extrasystol, denně. Dalšího trvalá a nebezpečná arytmie vůbec neomezuje a zjistíme ji až na EKG při preventivní prohlídce.“

Stejně rozdílný je přístup k prevenci. „Někdo chce mít vše v pořádku, případně odhalit počínající onemocnění a zamezit komplikacím. Jiný raději nechce nic vědět, neřeší tlak, cukr ani cholesterol. Razí fatalistický přístup – dokud nic nevím, jsem zdravý, a až to přijde, tak to přijde,“ popisuje lékař.

Tenhle přístup ale často nefunguje tak, jak si lidé představují. Existuje ovšem i opačný extrém, kdy se člověk až příliš soustředí na neustálá měření či opakovaná laboratorní vyšetření bez širšího kontextu. Ideál leží nepřekvapivě někde mezi ignorováním prevence a přehnanými obavami.

Banalita, nebo problém?

„Všechna lékařská doporučení asi dodržovat nelze. Různých rad, diet, fyzioterapií, psychologické podpory a hygienických opatření je dnes tolik, že kdybychom se měli všemi striktně řídit, nestíhali bychom žít,“ připouští Vladimír Marek. Přesto má smysl nepodceňovat aspoň základní prevenci.

„Rozhodně doporučuju zajít na preventivní prohlídku, a to hlavně lidem, kteří jinak k lékaři moc nechodí, především rizikovým osobám – obézním, kuřákům nebo těm, kterým umřel příbuzný v mladém věku.“

Preventivní prohlídky u žen v roce 2026. Co se mění a co je nově zdarma?

Zkuste tedy vnímat své tělo pozorněji a nepřehlížet signály, které můžou naznačovat problém. Neznamená to propadat panice při každém píchnutí, ale ani sázet na to, že všechno „nějak přejde“.

Zvlášť některé symptomy se ignorovat nevyplácí: „Obecně je varovným signálem přítomnost krve v místech, kde by být neměla. Tedy ve stolici, v moči či vykašlávání krve. Dále horečky trvající déle než tři dny a hubnutí u osob, které nedrží dietu. Určitě nikdy nepodceňujte ani bolesti na hrudi a v břiše,“ radí lékař s tím, že stejný příznak může znamenat jak banalitu, tak závažnější stav. Právě proto mají smysl preventivní prohlídky, které můžou odhalit potíže už v době, kdy se výrazně neprojevují.

„Závažnost příčin obecně roste taky s věkem. Když mají dva lidé stejný příznak, u staršího je větší pravděpodobnost, že souvisí s nádorovým nebo kardiovaskulárním onemocněním, obvykle jsme opatrnější u pacientů nad pětačtyřicet let. U mladších naopak vidíme více psychologických aspektů a psychosomatických potíží. Například nespavost může být známkou většího psychického tlaku,“ dodává odborník.

Preventivní prohlídky
Program/vyšetřeníPro kohoJak častoCo odhaluje
Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékařemuži a ženy starší 18 let1krát za 2 rokycelkový zdravotní stav (rizikové faktory chronických onemocnění)
Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorostděti a dospívající do 18 letdle věkového harmonogramurůst, vývoj, vrozené vady, smyslové poruchy
Gynekologická preventivní prohlídkaženy od 15 let1krát ročněgynekologická onemocnění včetně přednádorových změn a rakoviny děložního hrdla
Preventivní prohlídka v těhotenstvítěhotné ženydle harmonogramu prenatální péčeprůběh těhotenství, vývoj plodu, komplikace
Zubní preventivní prohlídkaděti a dospělíděti 2krát ročně, dospělí 1krát ročně,těhotné ženy 2krát ročněkazivost chrupu, onemocnění ústní dutiny
Preventivní vyšetření zraku u praktika / doporučení k očnímu lékařidospělí (zejména ve věku 45–61 let)obvykle 1krát za čtyři roky, nebo dle rizikaporuchy zraku, glaukom (zelený zákal)
EKG v rámci preventivní prohlídkydospělí od 40 letobvykle 1krát za čtyři rokykardiovaskulární onemocnění

Zdraví s bonusem

Český zdravotní sytém přitom nabízí poměrně široké možnosti prevence – od pravidelných prohlídek až po screeningové programy zaměřené na včasné odhalení některých druhů nádorových onemocnění. Vyšetření jsou navíc hrazená z veřejného zdravotního pojištění, což v mnoha jiných zemích rozhodně není samozřejmost. K prevenci se snaží motivovat i samotné zdravotní pojišťovny – třeba tím, že vybízejí k některým screeningovým vyšetřením.

„Pojištěnce od určitého věku, kteří k lékaři příliš nechodí, písemně zvou k provedení například testu ze stolice. Ten dokáže odhalit nádor tlustého střeva,“ uvádí Vladimír Marek. „K tomu, aby na prohlídku opravdu přišli, je často motivuje okolí. Jejich první věta bývá: Posílá mě manželka, jinak mi nic není… Ne vždy je to ale bohužel pravda.“

Vyplatí se taky sledovat, jaké další benefity zdravotní pojišťovny nabízejí. Často jde o příspěvky na očkování, pohybové aktivity, dentální hygienu, ale třeba i příspěvek na psychoterapii, bezlepkové potraviny či ozdravné pobyty. Nabídka se v čase mění. Při výběru pojišťovny je zároveň dobré myslet i na praktické věci: „Důležitá je stabilita instituce a fakt, zda lékař, ke kterému chcete chodit, má s danou pojišťovnou smlouvu. U některých menších pojišťoven můžou být v dostupnosti smluvních specialistů taky regionální rozdíly,“ upozorňuje Vladimír Marek.

Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma

Malé návyky, velký efekt

Pokud bychom tedy prevenci měli shrnout jednou větou, základ by zůstal stejný: Největší dopad má zdravý životní styl. „V praxi to znamená kombinovat zdravé stravování, pohyb, dostatek spánku a psychickou vyrovnanost. Někdo to zvládne sám, jinému pomůže odborná rada nebo spolupráce s fyzioterapeutem, psychologem či nutričním terapeutem. A u někoho jsou zapotřebí léky,“ říká Vladimír Marek.

„Některé rizikové faktory jako lehká nadváha, mírně zvýšený krevní tlak nebo vyšší věk samy o sobě nemusejí znamenat závažný problém, ale pokud se kombinují, jejich riziko se násobí a je potřeba být v léčbě přísnější,“ dodává.

Screeningové programy a programy časného záchytu
Program/vyšetřeníPro koho je určen/oJak často se provádíCo sleduje
Mamografie (screening karcinomu prsu)ženy od 45 let1krát za dva rokyčasný záchyt karcinomu prsu
Cervikální cytologie / HPV test (screening karcinomu děložního hrdla)ženy od 15 let1krát ročně při preventivní gynekologické prohlídceprekancerózy (přednádorový stav) a karcinom děložního hrdla
Test na okultní(skryté) krvácení ve stolicimuži a ženy 45–74 let1krát za dva rokyčasný záchyt kolorektálního karcinomu (rakovina tlustého střeva a konečníku)
Screeningová kolonoskopie (alternativa k testu na okultní krvácení ve stolici)muži a ženy 45–74 let1krát za 10 letčasný záchyt kolorektálního karcinomu a adenomatózních polypů v tlustém střevě a konečníku
Low-dose CT plic (screening karcinomu plic)kuřáci a bývalí kuřáci 55–74 let, s kuřáckou zátěží více než 20 cigaret denně po dobu 20 let nebo i více cigaret za kratší dobu1krát za jeden až dva rokyčasný záchyt karcinomu plic
PSA test(program časného záchytu karcinomu prostaty)muži 50–69 let1krát za dva až čtyři roky dle výsledkučasný záchyt karcinomu prostaty
Screening osteoporózy (dotazník FRAX, denzitometrie)ženy do roku po menopauze do 59 let, muži 65–69 let na doporučení lékaře / u žen od 60 let a mužů od 70 let součást preventivní prohlídky 1krát za dva roky1krát za dva až pět let, podle stupně rizikačasný záchyt osteoporózy a rizika zlomenin
Screening aneurysmatu břišní aortymuži 65–67 let1krát za životčasný záchyt aneurysmatu (výduť) břišní aorty
Kognitivní screeningmuži i ženy 65–80 letv rámci preventivní prohlídky 1krát za dva rokyčasný záchyt demence a Alzheimerovy choroby
Slavné ženy bez make-upu i s líčením: dva pohledy na jednu tvář

Slavné ženy bez make-upu a s ním

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se na veřejnosti ukázaly bez make-upu. Jak vypadají v soukromí a jak na červeném koberci, je zpravidla velký rozdíl. Přesto i tak vypadají k světu....

Vibrující prsteny i nositelné erotické hračky. Móda začíná být zase sexy

Erotické pomůcky a latexová móda v kolekci španělské značky MadRubb pro podzim...

Konzervativní estetika je sice na vzestupu, ale má i svůj protipól. Na týdnech módy se objevují erotické a fetišistické prvky, velký boom zažívají „nositelné“ hračky pro dospělé. Nejde přitom už jen...

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

Ženě nepřestávají růst prsa, udělala z nich svou přednost

Influencerka dříve své poprsí nenáviděla, dnes je za něj vděčná.

Summer Robertová z Velké Británie má jen sto padesát centimetrů a k tomu obří ňadra velikosti 19. Navíc poprsí stále roste a podle lékařů se růst zřejmě nikdy nezastaví. Zatímco dřív prsa zakrývala a...

Olympijská vítězka Bilesová ukazuje postavu snů

Simone je zapálenou sportovkyní a má díky tomu dokonalou postavu.

Měří jen 142 centimetrů, ale rozhodně vše sportovní gymnastka Simone Bilesová dohání svým zapálením pro sport. Její úspěchy jsou jasným důkazem, že tato drobná olympionička tvrdě trénuje. A dřina se...

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

Nevěra slavných: Tyto hvězdy chybovaly, ale dostaly druhou šanci

Tito slavní byli nevěrní, ale nakonec se vrátili zpět k původním partnerům.

Podívejte se do naší galerie na celebrity, na které praskla nevěra nebo ji samy přiznaly a následně se vrátily zpět ke svým partnerům či partnerkám. Všechny tyto hvězdy se shodly na tom, že šlo o...

11. dubna 2026

Horoskop pro každé znamení na 16. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Duben se rozjel a konečně nám přinesl krásné jarní dny. Co nás čeká v rozpuku? Raci, potřebujete ticho. Když vyloučíte ze svého života všechen šum, nápady se pohrnou. Kozorozi, pokud se vám životem...

11. dubna 2026

KVÍZ: Výzva pro každého, kdo si troufne: 20 otázek prověří, jaký máte přehled

ilustrační snímek

V tomhle kvízu si vyzkoušíte, jestli dokážete odpovědět na otázky z různých odvětví. Zvládnete nahrát plný počet? O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 20. 4. do 18:00. Vyhrát může každý, kdo...

vydáno 11. dubna 2026

Který slavný partner byl při tanci nervózní a který klidný? Mašková nejen o StarDance

Premium
Adriana Mašková. Tanci se na vrcholové úrovni věnovala od čtrnácti let. Stala...

Adriana Mašková má vztyčenou hlavu v popisu práce, za špatné držení by jí dříve strhli body. „Trénovala jsem každé odpoledne, víkendy jsme trávili na závodech,“ vzpomíná profesionální tanečnice a...

10. dubna 2026

Exotická kráska Aya Nakamura září na pódiu i v bikinách. Fanoušci ji milují

Aya je nádherná žena

Francouzsko-malijská třicetiletá zpěvačka a skladatelka Aya Nakamura oslňuje nejen hlasem. Má dokonalou postavu, na které tvrdě pracuje. Chce být fit na pódiu i dovolených, kde hrdě vystavuje své...

10. dubna 2026  8:24

Narušená kožní bariéra? Chyby ve skincare pleti častěji škodí než pomáhají

Ve spolupráci
Kvalitní korejská kosmetika pro péči o pleť

V kosmetickém světě se v posledních letech setkáváme s novým fenoménem. Ačkoliv máme k dispozici nejmodernější produkty a pokročilé aktivní látky, naše pleť je často citlivější, než bychom si přáli....

10. dubna 2026

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

10. dubna 2026

Správná péče o oči předejde vráskám. Jak si poradit s jemnou pokožkou

Obočí je stále středem pozornosti. Pozor však, abyste to s jeho intenzitou...

Rádi říkáme, že oči jsou zrcadlem duše. A zrcadlem čeho je oční okolí? Odpověď se nabízí: toho, jak dobře, pravidelně a úspěšně se o ně staráme.

10. dubna 2026

Emoce jsou nástrojem spojení, ale i zdrojem nedorozumění, říká terapeutka

Ilustrační snímek

Emoce nás provázejí odjakživa – někdy nás potrápí, jindy podpoří. Neustále ovlivňují náš život i vše, co s ním souvisí. Stojí tedy za to poznat je lépe.

10. dubna 2026

Jíte je běžně, ale mohou škodit. 30 rizikových potravin nejen pro alergiky

Ilustrační fotografie

Alergie na potraviny a různé intolerance jsou stále častější. Některé složky stravy patří mezi silné alergeny, jiné mohou zhoršovat trávení nebo vyvolávat histaminové či pseudoalergické reakce. Tady...

10. dubna 2026

