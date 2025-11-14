Preventivní prohlídky u žen v roce 2026. Co se mění a co je nově zdarma?

Autor:
  4:00
Preventivní prohlídky u lékaře se od začátku roku 2026 změní. Přibude hlavně četnost krevních testů, ale i některá zcela nová vyšetření. Jaké novinky čekají ženy u praktického lékaře a gynekologa od ledna 2026?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Od změn v preventivních prohlídkách si ministerstvo zdravotnictví slibuje hlavně včasnější záchyt vážných onemocněních. Týká se to rakoviny, ale také třeba demence. Nově má být péče praktického doktora o rizikové pacienty intenzivnější, lékař bude například u lidí s vyšším rizikem jaterních chorob provádět častěji jaterní testy, u lidí s hrozbou srdečního selhání zase častěji provede vyšetření na marker, který je pokládaný za indikátor vážnosti onemocnění.

Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma

Novinky v preventivních prohlídkách pro ženy

Jak ženy, tak muži by měli jednou za dva roky chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Ženy kromě toho ale mají docházet jednou ročně i na gynekologii. Jaká nová vyšetření mohou očekávat?

O některých specializovaných vyšetřeních platí, že dříve je praktik mohl nabídnout, od Nového roku je nabídnout musí. Jak říká příslušná vyhláška, součástí preventivní prohlídky je nově „doporučení pacientovi k jeho absolvování a poučení pacienta o rizicích spojených s jeho odmítnutím nebo s jeho neabsolvováním.” Zda na doporučená vyšetření pacient opravdu dojde, je už věc druhé.

Zvyšuje se hlavně tlak na včasný záchyt některých typů rakoviny. Patří mezi ně karcinom konečníku a tlustého střeva. Na preventivní vyšetření má nárok každý člověk nad 50 let, od ledna 2026 to bude 45 let. „Rozhodnutí vychází z doporučení odborné komise ministerstva zdravotnictví a analých Národního screeningového centra, které potvrzují, že právě v této věkové skupině je screening nejefektivnější,“ sdělil redakci mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

Na vyšetření může odeslat nejen praktický lékař, ale ženy i gynekolog. Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku lze provést buď vyšetřením tzv. okultního krvácení ve stolici, nebo kolonoskopicky. Rozhodnutí, kterou variantu provést, závisí na věku pacienta a doporučení lékaře. Kolonoskopie se pak opakuje po 10 letech, test na okultní krvácení po dvou letech. Pro bližší informace doporučuje Jakob využít oficiální stránky programu kolorektum.cz.

Novinky u gynekologa 2026

Na gynekologické prohlídky by měla každá žena chodit od 15 let, a to jednou ročně. Každý rok se provádí cytologie, tedy stěr z děložního čípku, a také kontrola prsou. Gynekolog může ženy nabádat k samovyšetřování, u těch, kde se z rodinné anamnézy riziko rakoviny prsu zvýšené, měl by provést vyšetření sám. Navíc v určitém věku se vyšetření rozšiřuje o mamograf.

Co dělat v případě, pokud vám vyjde špatná cytologie?

Mamografická vyšetření provádějí specializovaná pracoviště, gynekolog na ně pouze vypíše žádanku. Objednací doby se liší podle krajů, zpravidla jsou ale v týdnech až měsících. Na mamograf gynekolog pošle ženu bez zvýšeného rizika v 45 letech. Vyšetření se opakuje každé dva roky. Poslat na něj může pacientky také jejich praktický lékař.

Absolutní novinkou v gynekologické preventivní péči je vyšetření na HPV, tedy lidský papilomavirus. Jde o vysoce nakažlivý a v lidské populaci rozšířený virus, jehož varianty mohou způsobovat problémy od bradavic až po změny sliznic a nádory. Vyšetření na HPV provádí nově gynekolog v 35, 45 a 55 letech věku, a to místo jinak každoroční cytologie.

Co se ještě mění

Změny v preventivních prohlídkách určuje zákon o zdravotních pojišťovnách a vyhláška ministerstva zdravotnictví o preventivních prohlídkách. Z jejího nového znění je vidět velký tlak zejména na praktické lékaře, aby u svých pacientů více hlídali, zda absolvují doporučená vyšetření a screeningy, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nebuďte proto v ordinaci praktika překvapené otázkou, zda chodíte na gynekologii, kdy jste tam byla naposledy a zda vám provedl cytologii.

Příjemnou novinkou z letošního roku je také to, že ministerstvo a pojišťovny začnou více hlídat neoprávněný výběr poplatků za registraci pacientů. Tento nešvar byl nejčastější právě v gynekologických ordinacích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo...

Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....

Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí

Polyamorní rodina si nemůže netradiční vztah vynachválit.

Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě...

KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?

svatý Martin

Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...

Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se...

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd,...

Preventivní prohlídky u žen v roce 2026. Co se mění a co je nově zdarma?

ilustrační snímek

Preventivní prohlídky u lékaře se od začátku roku 2026 změní. Přibude hlavně četnost krevních testů, ale i některá zcela nová vyšetření. Jaké novinky čekají ženy u praktického lékaře a gynekologa od...

14. listopadu 2025

Chlad, který léčí a prospívá pleti. Propadněte kryoterapii

Chlad a led mohou mít na naši pokožku překvapivě příznivé účinky. Pomáhají...

Cítíte se unaveně, připadáte si opuchlá nebo máte podrážděnou pleť? Kryoterapie dokáže rychle zklidnit, zvýraznit kontury a nastartovat regeneraci buněk. A to všechno v podstatě na počkání.

14. listopadu 2025

Roláková sezóna je zpět. Na podzim ozvláštní, na zimu jsou jako dělané

Velkým hitem jsou pletené rolákové límce, které se hodí pod kabát s hlubším...

Jsou nadčasové, příjemně hřejivé a sluší všem ženám. Řeč je o rolácích, které jsou do nevlídného sychravého počasí trefou do černého. S čím je kombinovat a jaký střih zvolit přesně pro vaši postavu?

14. listopadu 2025

Úspěšná umělkyně s vlastními názory. Kdo je žena nového starosty New Yorku

Rama Duwaji, manželka nově zvoleného starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho

Manželka nově zvoleného starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho je uznávanou umělkyní a ilustrátorkou. Přesto jsou manželky politiků, jako je budoucí první dáma New Yorku, dost často veřejností vnímány...

14. listopadu 2025

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

14. listopadu 2025

Vítězové internetových seznamek? Skórují muži s psychopatickými rysy

Ilustrační snímek

Nastavit věk a vzdálenost. Líbí doprava, nelíbí doleva. Rychlé oslovení, pár vtipných zpráv a večer sex na jednu noc. Na internetových seznamkách typu Tinder nejčastěji u žen skórují muži s...

14. listopadu 2025

Pečený králík na paprice s fenyklem

Pečený králík na paprice s fenyklem
Recept

Lehké

150 min

Pečený králík, kterého si oblíbíte díky jednoduché přípravě.

Předsudky stranou. Single život nerovná se osamělost, když změníte zvyky a myšlení

Premium
ilustrační snímek

Lidé bez partnera se setkávají s mnoha předsudky. Být sám či sama však neznamená automaticky být odsouzen k osamělosti. V téhle situaci platí víc než kdy jindy: jaké si to uděláš…

13. listopadu 2025

Ženě se blíží padesát, ale vypadá mladší. Vděčí za to jen několika pravidlům

Vypadá mnohem mladší, ale brzy oslaví padesátku.

Trojnásobná šestačtyřicetiletá maminka Erin Devine z USA vděčí za svůj mladistvý vzhled jen několika jednoduchým trikům, které poctivě a pravidelně roky dodržuje a dala by za ně ruku do ohně....

13. listopadu 2025  8:28

Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn

Ilustrační snímek

Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v...

13. listopadu 2025

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Každý den krásné vlasy. Chraňte je, na podzim přidejte i masky

Dopřejte svým vlasům na jaře pořádnou péči. Zvládnete to i doma, nebojte se...

Možná by bylo hezké střídat denně vlasy stejně jako oblečení nebo kabelky. Pokud si ale nechceme vypomáhat parukami, máme jen ty vlasy, které nám rostou na hlavě. Aby zářily, potřebují péči.

13. listopadu 2025

Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?

Ilustrační snímek

Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.