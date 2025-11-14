Od změn v preventivních prohlídkách si ministerstvo zdravotnictví slibuje hlavně včasnější záchyt vážných onemocněních. Týká se to rakoviny, ale také třeba demence. Nově má být péče praktického doktora o rizikové pacienty intenzivnější, lékař bude například u lidí s vyšším rizikem jaterních chorob provádět častěji jaterní testy, u lidí s hrozbou srdečního selhání zase častěji provede vyšetření na marker, který je pokládaný za indikátor vážnosti onemocnění.
Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma
Novinky v preventivních prohlídkách pro ženy
Jak ženy, tak muži by měli jednou za dva roky chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Ženy kromě toho ale mají docházet jednou ročně i na gynekologii. Jaká nová vyšetření mohou očekávat?
O některých specializovaných vyšetřeních platí, že dříve je praktik mohl nabídnout, od Nového roku je nabídnout musí. Jak říká příslušná vyhláška, součástí preventivní prohlídky je nově „doporučení pacientovi k jeho absolvování a poučení pacienta o rizicích spojených s jeho odmítnutím nebo s jeho neabsolvováním.” Zda na doporučená vyšetření pacient opravdu dojde, je už věc druhé.
Zvyšuje se hlavně tlak na včasný záchyt některých typů rakoviny. Patří mezi ně karcinom konečníku a tlustého střeva. Na preventivní vyšetření má nárok každý člověk nad 50 let, od ledna 2026 to bude 45 let. „Rozhodnutí vychází z doporučení odborné komise ministerstva zdravotnictví a analých Národního screeningového centra, které potvrzují, že právě v této věkové skupině je screening nejefektivnější,“ sdělil redakci mluvčí rezortu Ondřej Jakob.
Na vyšetření může odeslat nejen praktický lékař, ale ženy i gynekolog. Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku lze provést buď vyšetřením tzv. okultního krvácení ve stolici, nebo kolonoskopicky. Rozhodnutí, kterou variantu provést, závisí na věku pacienta a doporučení lékaře. Kolonoskopie se pak opakuje po 10 letech, test na okultní krvácení po dvou letech. Pro bližší informace doporučuje Jakob využít oficiální stránky programu kolorektum.cz.
Novinky u gynekologa 2026
Na gynekologické prohlídky by měla každá žena chodit od 15 let, a to jednou ročně. Každý rok se provádí cytologie, tedy stěr z děložního čípku, a také kontrola prsou. Gynekolog může ženy nabádat k samovyšetřování, u těch, kde se z rodinné anamnézy riziko rakoviny prsu zvýšené, měl by provést vyšetření sám. Navíc v určitém věku se vyšetření rozšiřuje o mamograf.
Co dělat v případě, pokud vám vyjde špatná cytologie?
Mamografická vyšetření provádějí specializovaná pracoviště, gynekolog na ně pouze vypíše žádanku. Objednací doby se liší podle krajů, zpravidla jsou ale v týdnech až měsících. Na mamograf gynekolog pošle ženu bez zvýšeného rizika v 45 letech. Vyšetření se opakuje každé dva roky. Poslat na něj může pacientky také jejich praktický lékař.
Absolutní novinkou v gynekologické preventivní péči je vyšetření na HPV, tedy lidský papilomavirus. Jde o vysoce nakažlivý a v lidské populaci rozšířený virus, jehož varianty mohou způsobovat problémy od bradavic až po změny sliznic a nádory. Vyšetření na HPV provádí nově gynekolog v 35, 45 a 55 letech věku, a to místo jinak každoroční cytologie.
Co se ještě mění
Změny v preventivních prohlídkách určuje zákon o zdravotních pojišťovnách a vyhláška ministerstva zdravotnictví o preventivních prohlídkách. Z jejího nového znění je vidět velký tlak zejména na praktické lékaře, aby u svých pacientů více hlídali, zda absolvují doporučená vyšetření a screeningy, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nebuďte proto v ordinaci praktika překvapené otázkou, zda chodíte na gynekologii, kdy jste tam byla naposledy a zda vám provedl cytologii.
Příjemnou novinkou z letošního roku je také to, že ministerstvo a pojišťovny začnou více hlídat neoprávněný výběr poplatků za registraci pacientů. Tento nešvar byl nejčastější právě v gynekologických ordinacích.