Péče o zdraví se vyplatí v každém věku, s přibývajícími roky si to ale začínáme více uvědomovat. Preventivní prohlídky u lékaře by měl absolvovat každý dospělý člověk jednou za dva roky, ženy by navíc měly jednou ročně navštívit gynekologa. Ruku na srdce, kdo to poctivě dodržuje?
Změny v preventivních prohlídkách a screeningových programech od 1. ledna 2026 zavedlo ministerstvo zdravotnictví hlavně proto, aby lékaři včas zachytili počínající zdravotní problémy svých pacientů. Přinášíme přehled novinek pro lidi starší 50 let a pro seniory.
|Od 54 let
|Od 54 let každoročně je navíc u silných kuřáků na místě provést CT hrudníku pro odhalení karcinomu plic. Na toto vyšetření vám vystaví žádanku praktický lékař, případně i plicní, pokud jste v jeho péči.
|Od 65 let
|Od 65 let každé dva roky: krátký anamnestický rozhovor, při kterém praktický lékař zjišťuje případné náznaky počínající demence.
|V 65 letech
|Po 65. roce lékař vyšetří hustotu kostí, kvůli včasnému záchytu osteoporózy, a funkci ledvin.
|V 70 letech
|V 70 letech lékař v rámci preventivní prohlídky provede i geriatrické zhodnocení - jak jste na tom s pohybem, rovnováhou, zda padáte, jak jste orientovaní a schopní se o sebe sami postarat.
Preventivní prohlídka: co obsahuje?
Preventivní prohlídka u praktického lékaře má proběhnout každé dva roky, ne vždy je ale stejná. Může obsahovat vyšetření cholesterolu, EKG nebo další testy podle toho, kolik vám je let a zda patříte do rizikové skupiny.
- Lékař by se měl zajímat nejen o vaši aktuální hmotnost, ale i o obvod pasu. „Ten je důležitým ukazatelem zdravotních komplikací i úmrtnosti. Lidé s abdominálním typem obezity – tedy tvarem postavy podobným jablku - mají vyšší zdravotní riziko než lidé s typem hrušky - s gynoidním typem obezity. Čím je mladší jedinec s abdominálním typem obezity, tím jsou zdravotní rizika větší,“ vysvětlila lékařka Petra Šrámková z OB kliniky Praha pro spolek proti obezitě STOB klub.
- Kdo má v rodině srdeční selhání, diabetes či obezitu, bude od 50 let při každé preventivní prohlídce sledovaný pro včasné podchycení srdečního selhání. Test se provádí z krve a jeho cílem je zachytit hladinu NT-proBNP, což je ukazatel tohoto závažného stavu.
- Šedesátníky a sedmdesátníky navíc praktik při každé prohlídce podrobí testu kognitivních funkcí. Jde o sérii otázek, kterými se zjišťuje, zda nepočíná demence. Většinou jde o tzv. Mini-Cog testu, který lékař sám vyhodnotí. V případě pozitivního výsledku pak může poslat na další vyšetření. Některé pojišťovny nabízejí příspěvek na různé kognitivní pomůcky.
- V 70 letech by lékař měl také poprvé zkoumat, jak jste na tom s orientací, pohybem a samoobslužností. Toto tzv. geriatrické zhodnocení následuje od 70 let při každé preventivní prohlídce.
Kam ještě vás může lékař poslat?
Praktický lékař vás může odeslat na další vyšetření. Kromě odběru krve a EKG jsou to také různí specialisté.
Patří mezi ně oční lékař. Mezi 45. a 61. rokem máte nárok každé 4 roky na komplexní oční vyšetření, při kterém se oftalmolog zaměří i na riziko či známky zeleného zákalu.
Ženy by neměly vynechávat gynekologickou prevenci jednou ročně, která obsahuje stěr z děložního čípku pro rozpoznání rizika rakoviny a klinické vyšetření prsou (případně instrukce k samovyšetření) pro včasný záchyt karcinomu prsu. Gynekolog, případně i praktický lékař, také ženy od určitého věku odesílá na mamograf.
Řídnutí kostí: problém hlavně u žen
Dalším specializovaným vyšetřením, které je velmi důležité, je zjištění hustoty kostí. Provádí se u mužů šedesátníků, u žen po menopauze. Řídnutí kostí vede k častějším a závažnějším zlomeninám, které mohou vzniknout i při běžné činnosti. „Každá druhá žena a každý pátý muž nad 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu. Nejčastěji se jedná o zlomeniny krčku stehenní kosti, obratlů nebo zápěstí, které mohou vést k dlouhodobé imobilitě a závislosti na péči druhých,“ uvádí na svém webu VZP.
Riziko se zjišťuje nejprve anamnestickým pohovorem a speciálním dotazníkem, následně pak denzitometrickým vyšetřením. Používá se při něm slabé rentgenové záření a trvá asi 15 minut. Podle výsledku lékař určí, zda je na místě léčba, případně za jak dlouho vyšetření opakovat.
Stav břišní aorty se zjišťuje u mužů
U mužů nad 65 let roste riziko aneurysmatu abdominální aorty. Jde o výduť břišní aorty, která může prasknout, což může mít fatální následky. Odhalit rozšíření či výduť je možné díky ultrazvuku, a tak screening tohoto rizika patří mezi další vyšetření hrazená pojišťovnou. Vyšetření se provádí jednou za život a jen u mužů, kteří k němu mají výraznější dispozice než ženy.
Tento program v Česku probíhal už letos, za první půlrok se nechalo vyšetřit přes 6700 mužů, u 100 zjistili lékaři problém. „Výduť břišní aorty je často nebolestivá, neprovází ji žádné příznaky. Její prasknutí ale znamená život ohrožující krvácení. Úmrtnost se pohybuje až kolem 80 procent. Při včasném záchytu lze přitom problém řešit preventivně, a tím vyloučit riziko prasknutí,“ uvedla tisková zpráva zveřejněná na webu IKEM. Lékaři proto doporučují toto vyšetření rozhodně nevynechat.
Screening rakoviny
Praktický lékař vás také v určitém věku pošle na další specializovaná pracoviště, která se zaměřují na screening nejčastějších a velmi nebezpečných typů rakoviny.
|Typ screeningu
|Jak se provádí
|Kde hledat informace
|Karcinom plic
|CT hrudníku
|prevenceproplice.cz
|Karcinom prsu
|mamograf
|mamo.cz
|Karcinom děložního hrdla
|cytologie, test na HPV
|cervix.cz
|Kolorektální karcinom
|test na okulní krvácení ve stolici, koloskopie
|kolorektum.cz
|Nádor prostaty
|PSA z krve
|prostascreening.cz
|Riziko aneurysmatu břišní aorty
|ultrazvuk
|zachransiaortu.uzis.cz
|Riziko osteoporózy
|denzitometrické vyšetření (slabé RTG záření)
|jednotný web chybí, info např. na stránkách VZP nebo na webech fakultních nemocnic nebo IKEMu zde
Karcinom plic
Roli hraje například to, zda kouříte a jak moc. Po padesátce, konkrétně poprvé ve věku 54 let, by vás praktický lékař měl poslat na CT hrudníku, aby byl včas odhalený počínající karcinom plic. Toto závažné a zhoubné onemocnění se umí docela rychle zhoršit, proto je třeba u rizikových pacientů provádět CT každý rok. Na vyšetření vás může také poslat odborný plicní lékař, pokud už k němu chodíte. Podrobnější informace k vyšetření můžete najít na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu NZIP. Rozhodující pro to, zda na takové vyšetření máte nárok, je počet tzv. balíčkoroků. Přesáhne-li 20, vyšetření určitě neodkládejte. Provádí se nízkodávkovým CT, aby bylo co nejbezpečnější.
Karcinom prsu a děložního hrdla
Tyto zhoubné nádory se týkají pouze žen a prevence tak patří do kompetence gynekologa. U žen po 45. roce věku je na místě i mamograf, na který vás může poslat i obvodní doktor. Dělá se každé dva roky. Přehledné informace můžete najít na oficiálních stránkách věnovaných tomuto preventivnímu programu .
Pak je tu také screening rakoviny děložního hrdla, který se děje především stěrem a cytologických vyšetřením děložního čípku. Kromě toho ale v 55. roce provádí gynekolog také screeningový HPV test, který je v tomto věku (a také v 35 a 45 letech) hrazený pojišťovnou.
Nádor tlustého střeva a konečníku
Karcinom tlustého střeva a konečníku, nazývaný také kolorektální karcinom, se dříve hledal až u lidí nad 50 let. Statistiky ale ukázaly, že je potřeba se na něj zaměřit už dřív, a proto se od ledna 2026 bude dělat screening od 45 let, a to buď testem na okultní krvácení ve stolici jednou za dva roky, nebo koloskopií jednou za 10 let. Toto nepříjemné, ale velmi důležité vyšetření vás tak může potkat v 45, 55 a 65 letech. Co obnáší, kde a jak se na něj objednat, zjistíte se stránek kolorektum.cz.
Karcinom prostaty
Tento strašák pro všechny muže je možné odhalit včas díky testu PSA. Vyšetření se dělá z krve a při hodnotě 3+ lékař automaticky odesílá pacienta na urologii. Rakovina prostaty je při včasném záchytu dobře léčitelná, test PSA ji může odhalit daleko předtím, než lidé začnou pociťovat první problémy. Pro zajímavost – ke konci roku 2023 žilo v Česku 84 tisíc mužů, kteří měli za sebou tuto diagnózu. Dříve se PSA vyšetřovalo v rámci pilotního projektu od 50 let, nyní se s tím začíná ve 45 letech.