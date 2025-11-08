Preventivní prohlídky, které vám lékař musí dělat v pravidelných intervalech, jsou dané vyhláškou ministerstva zdravotnictví a příslušným zákonem o zdravotním pojištění. A právě ten se letos změnil a s ním i vyhláška o preventivních prohlídkách. Změny začnou od ledna 2026 a díky nim budete mít nárok na více vyšetřeních placených pojišťovnou. A proč je důležité změny znát? Na preventivní prohlídky si musíte myslet sami, váš lékař nemá povinnost vás na ně zvát. Přečtete si, na co máte nárok.
Novinky v preventivních prohlídkách 2026
Preventivní prohlídky budou nově zahrnovat více laboratorních vyšetření, zejména jaterní testy, vyšetření funkce ledvin, hladinu glykémie a takzvaný lipidový profil, který lidé znají spíš jako test cholesterolu. Novinky mají snáze a dříve odhalit počínající onemocnění ledvin, osteoporózu, ale také podchytit projevy demence v samém začátku.
Novinky jsou i v prevenci u dětí, která se bude více zaměřovat zejména na prevenci očních vad a kontrolu očkování. „Hlavními principy změn preventivních prohlídek jsou jejich větší individualizace, důslednější podpora prevence skrze očkování a screeningy a rozšíření laboratorních vyšetření i anamnézy pacienta. Smysl všech těchto změn je jednoduchý: zachytit onemocnění dříve, než způsobí vážné komplikace,“ uvedl na konci září ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
|EKG
|Nově se dělá při první prohlídce a potom od 40 let každé 4 roky. U rizikových pacientů od 30 let každé 4 roky, po 40. roce života každé 2 roky.
|Laboratorní vyšetření krve a moči
|Provádí se při vstupní prohlídce a nově zahrnuje více testů. Obsahuje mj. jaterní testy, glykémii, albumin a kreatinin v moči, cholesterol a vyšetření triacylglycerolů (tzv. lipidogram). U rizikových pacientů se vyšetření opakuje ve frekvenci podle aktuálních odborných doporučení.
|Lipidogram
|Ve 25 letech, ve 30 letech a poté po 4 letech. Dále ve 40 letech a poté po dvou letech.
|Lipoprotein
|Kromě vstupní prohlídky se znovu vyšetřuje u žen po menopauze.
|Jaterní testy
|U rizikových pacientů se vyšetření funkce jater (ALT, AST, GMT, bilirubin) provádí po 45. roce pravidelně každé 2 roky.
|Riziko srdečního selhání
|U lidí s rizikem srdečního selhání se provádí vyšetření markeru NT-pro BNP, a to jednou za dva roky počínaje 50. nebo 60. rokem života (podle míry ohrožení). Neprovádí se u lidí, kteří již jsou v péči kardiologa.
Prevence u praktického lékaře
To základní, na co si musíte myslet, zůstává stejné: jednou za dva roky pravidelná preventivní prohlídka. Co zahrnuje? Pokaždé něco trochu jiného, vyšetření se řídí harmonogramem.
Nejpodrobnější prohlídkou by měla být ta první, kdy čerstvě dospělý člověk zamíří od dětského lékaře poprvé k lékaři pro dospělé. Obsahuje mimo jiné zmíněné EKG a laboratorní testy včetně jaterních a cholesterolu. A také by se měl lékař zajímat o vaši rodinou anamnézu, tedy o onemocnění, kterými trpí či trpěli členové vaší rodiny. Právě na základě těchto údajů pak stanoví, co je potřeba u vás hlídat i na dalších prohlídkách, nebo vás poslat na další, speciálnější vyšetření.
Kdy chodit na preventivní prohlídky
K praktickému lékaři: jednou za 2 roky
K zubaři: 1× ročně na preventivní prohlídku, příp. podruhé v roce na pravidelnou prohlídku
Ke gynekologovi: 1× ročně
Například EKG se běžně bude dělat od 40 let věku vždy po čtyřech letech, ale u rizikových pacientů se s ním začne už ve 30 a po čtyřicítce se pak interval zkrátí na polovinu, tedy na dva roky. Při riziku jaterních onemocnění se zase od 45 let budou dělat jaterní testy každé dva roky.
Na preventivní prohlídku byste s sebou měli nosit moč, kterou přímo v ordinaci vyšetří orientačním testem. V případě neobvyklých hodnot vás pak lékař pravděpodobně pošle na další vyšetření. Součástí prohlídky by mělo být vždy měření tlaku, výpočet BMI (čili indexu tělesné hmotnosti), případně orientační vyšetření sluchu a zraku, pokud v těchto oblastech nejste již v péči odborníka. Praktický lékař by měl také na základě zpráv zhodnotit výsledky odborných vyšetření, která jste mezi prohlídkami absolvovali.
Další vyšetření, která jsou součástí prevence u praktika:
- Od 45. roku věku může praktik mužům nabídnout provedení testu PSA (vyšetřuje se z krve) k podchycení rakoviny prostaty. Při zvýšené hodnotě pak vypíše žádanku na urologii.
- Po padesátce je na místě screening karcinomu tlustého střeva a konečníku. To lze provést buď testem okultního krvácení ze stolice nebo preventivním kolonoskopickým vyšetřením, které se u lidí bez rizikové anamnézy provází jednou za 10 let. Tento screening musí nově praktik nabídnout svým pacientům i pacientkám. U žen může odeslat na vyšetření i gynekolog.
- Od 60 let každé dva roky: krátký anemnestický rozhovor, při kterém praktický lékař zjišťuje případné náznaky počínající demence.
- Po 65. roce lékař vyšetří hustotu kostí, kvůli včasnému záchytu osteoporózy, a funkci ledvin.
- V 70 letech lékař v rámci preventivní prohlídky provede i geriatrické zhodnocení – jak jste na tom s pohybem, rovnováhou, zda padáte, jak jste orientovaní a schopní se o sebe sami postarat.
Kam vás praktik pošle:
Některá vyšetření praktický lékař nedělá sám, ale od určitého věku vám na ně v rámci preventivní prohlídky vydá žádanku ke specialistovi.
- Od 54 let každoročně je navíc u silných kuřáků na místě provést CT hrudníku pro odhalení karcinomu plic. Na toto vyšetření vám vystaví žádanku praktický lékař, případně i plicní, pokud jste v jeho péči.
- Po 45. roce života máte nárok také na komplexní oční vyšetření, a to až do 61 let jednou za 4 roky. Oftalmolog by měl provést screening zeleného zákalu (glaukomu) a další vyšetření.
Zubař: Jednou, nebo dvakrát za rok?
O tom, jak často vám pojišťovna zaplatí prohlídku u zubaře, se v minulých letech hodně diskutovalo. Původní pravidlo dvě prohlídky za rok se totiž změnilo poté, co pojišťovny začaly standardním způsobem proplácet pouze jednu prohlídku ročně, proplacení druhé si stomatologové museli nárokovat jinými kódy. Jak to tedy je?
|
Zubní zdraví se mění s věkem. Co pro svůj chrup dělat ve 30, 40 a 50 letech?
Preventivní prohlídka se má konat jednou ročně, přičemž aby ji pojišťovna proplatila, musí být odstup od té předchozí preventivní prohlídky nejméně 11 měsíců. Kromě toho máte však nárok ještě na takzvanou pravidelnou prohlídku, která může následovat po 5 měsících od té „velké“, preventivní. I tu vám pojišťovna platí.
„Lékař při preventivní prohlídce vyšetřuje stav chrupu a parodontu, sliznice a dalších tkání, zjišťuje anomálie v postavení zubů a čelistí, pátrá také po přednádorových či nádorových změnách a zaměřuje se na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění. Má také pacientovi odstranit zubní kámen a poučit ho o udržování správné ústní a zubní hygieny,“ uvádí k preventivní prohlídce největší zdravotní pojišťovna v Česku.
Kdo může k zubaři častěji, jsou děti (k těm se ještě dostaneme) a těhotné ženy. Ty mají nárok na dvě bezplatné preventivní prohlídky u stomatologa během doby těhotenství. Při nich by jim měl zubař nejen ošetřit jejich zuby, ale také upozornit na nutnost zubních prohlídek u dětí, zpravidla od prvního zoubku, někdy i dříve.
|
O rizikovém sexu a zbytečných úmrtích na rakovinu. Profesor Sláma vypráví
Preventivní prohlídky u žen
Kromě preventivních prohlídek u praktického lékaře a zubaře by ženy měly navíc absolvovat i pravidelné kontroly u gynekologa. Na návštěvu by k němu každá žena měla zavítat nejméně jednou ročně, v těhotenství jsou prohlídky častější.
A co od gynekologické preventivní prohlídky čekat?
Preventivní prohlídka u gynekologa se provádí každý rok a je spojena s cytologií, tedy stěrem z děložního čípku a z kontroly prsou.
Ve věku 35, 45 a 55 let se místo cytologie nově dělá vyšetření na HPV, tedy lidský papilomavirus. Jde o vysoce nakažlivý a v lidské populaci rozšířený virus, jehož varianty mohou způsobovat problémy od bradavic až po změny sliznic a nádory.
Kromě toho je součástí prohlídky vyšetření prsou. Lékař by měl klinické vyšetření provést zejména u pacientek, které mají v rodině rakovinu prsu. Ve 45 letech a dále každé dva roky máte také nárok na mamografické vyšetření. Na to by vás měl poslat gynekolog, ale může to udělat i praktický lékař.
|
Co dělat v případě, pokud vám vyjde špatná cytologie?
A kdy ke gynekologovi poprvé? Doporučuje se před zahájením pohlavního života, kolem 15. roku věku. Součástí první prohlídky je cervikální screening, tedy vyšetření zaměřené na včasné odhalení rakoviny děložního čípku.
Preventivní prohlídky u dětí
Preventivní prohlídky u pediatra jsou mnohem častější než ty, které by měli absolvovat dospělí. Mají však jednu výhodu – pediatr na ně zve, takže na ně u svých dětí nemusíte myslet. Jsou spojené nejen s kontrolou zdraví, růstu a později i dovedností, ale často také s povinným či nepovinným očkováním. Lékař při prohlídkách také rodičům sděluje základní informace o vývoji dětí a o tom, co by měli sami hlídat. Je to například podávání vitamínu D nebo očkovací schéma.
Za první rok života má miminko nárok na 9 preventivních prohlídek včetně kontroly růstu, zakloubení kyčlí a také zraku a sluchu. Screening zraku se nově provádí mezi 6. a 12. měsícem života.
Zpravidla ve stejné době byste měli se svým dítkem také navštívit zubaře. Zpravidla se doporučuje návštěva co nejdřív poté, co se vyklube první zoubek, někteří stomatologové však raději zkontrolují vývoj v této době i v případě, že se zoubky v prořezávání opožďují. Děti mají nárok na preventivní stomatologickou prohlídku dvakrát ročně.
V 18 měsících je součástí prohlídky také tzv. M-CHAT-R test, který má zachytit rizika rozvoje autismu. Samotného testu není třeba se bát, má formu dotazníku, ve kterém rodiče odpovídají na různé otázky o chování svého dítěte. Ani jeho pozitivní výsledek však neznamená autismus, pouze doporučení stav dále sledovat a případně nechat později vyšetřit odborníkem na tuto problematiku.
Jednou z nejdůležitějších preventivních prohlídek u dětí je ta ve třech letech, což často bývá před nástupem do školky. Proto je také spojena s povinným očkováním, které je – alespoň u státních školek – podmínkou k tomu, aby vám dítě přijali. Tentokrát už bude pediatra zajímat i to, jak váš potomek mluví nebo nemluví. Když se mu něco nezdá, může ho odeslat na logopedii.
V pěti letech pak následuje prohlídka v předškolním věku, při níž lékař také orientačně zkoumá dovednosti dítěte pro posouzení školní zralosti. Navíc vystaví žádanku na vyšetření sluchu na ORL.
Od 3 let až do dospělosti následují preventivní prohlídky u lékaře pro děti a dorost každé dva roky. Jejich součástí je kontrola zraku včetně testu barvocitu, vyšetření krevních tuků, zhodnocení vývoje a dovedností. Pacienty starší 13 let by lékař měl také poučit o rizicích sexuálního života a dívkám doporučit návštěvu gynekologa.
A kdy nastává u dětí dospělost, tedy aspoň vzhledem k přechodu od dětského lékaře k doktorovi pro dospělé? Není to úderem 18. narozenin, ale až 364. dnem po nich. Čili nejpozději v den 19. narozenin by už měl být člověk zapsán u lékaře pro dospělé.