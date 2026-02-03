Pokud hovoříme o přerušovaném půstu, vlastně nepředstavujeme žádnou novinku. Tento způsob stravování sahá hluboko do historie, kdy lidé jedli podle toho, jestli něco ulovili. Těmto časům sice odzvonilo, ale princip zůstává stejný.
Konec chutí na sladké, ale málo energie. Přerušovaný půst na vlastní kůži
„Takovýto způsob stravování se snažíme na moderní dobu aplikovat v podobě časově omezeného příjmu jídla, kdy střídáme období jídla a lačnění ve snaze vytvořit metabolickou pauzu,“ vysvětluje Kristýna Kubíková, nutriční terapeutka značky Blendea. Výzkumy ukazují, že přerušovaný půst může krátkodobě zlepšit zdraví – cholesterol, tlak, chronický zánět a pomoci redukovat váhu.
Vyberte si vhodnou formu půstu
Přerušovaný půst má několik forem a záleží jen na nás, jakou z nich zvolíme. Nejběžnější je 16:8, tedy že 16 hodin nejíme a 8 hodin můžeme konzumovat – například v 10:00 začneme snídaní a v 18:00 skončíme večeří.
„Mírnější forma, kterou bych doporučila ženám a citlivějším jedincům, je 14:10. Po dobu 14 hodin lačníme a po dobu deseti hodin konzumuje. Tato forma patří mezi ty udržitelné, vhodné i pro začátečníky,“ doporučuje odbornice. Co naopak není vhodné pro nezkušené, je forma 18:6. „V tomto případě je nutné, aby měl člověk potřebné zkušenosti, protože v šesti hodinách musí zvládnout pojmout všechny živiny,“ vysvětluje Kubíková.
Nejde ani tak o to, kdy jíte, ale co jíte
Zásadní je mít na vědomí, že přerušovaný půst není dieta, ale životní styl. Nemusíte se obávat „jojo efektu“, pokud se začnete stravovat střídmě a zachováte si tyto návyky i poté, co si přestanete hlídat čas, kdy jídlo konzumujete.
„Přerušovaný půst nefunguje tak, že půl dne nejím a trápím se hlady a poté můžu zajídat větrníky svíčkovou. Kaloriím je jedno, kolik je hodin. Vždy záleží na celkovém příjmu energie během dne,“ tvrdí terapeutka.
Kromě toho není nutné držet přerušovaný půst každý den. Lze ho zařadit pouze tři nebo čtyři dny v týdnu a zbytek času se stravovat běžným režimem. V praxi má větší význam konzistence než striktní disciplína. A schopnost režim dlouhodobě dodržet bez nadměrného stresu nebo pocitu omezení je neméně důležitá.
Dbejte na pitný režim
Důležitou složkou přerušovaného půstu je pitný režim, a to i v době, během níž bychom neměli jíst. Ovšem pozor na to, co pijete! Slazené limonády, energy drinky a džusy dokážou proces hubnutí zastavit. Dodají totiž tělu nežádoucí prázdné kalorie, a tak to vyjde vlastně nastejno, jako kdybychom zkonzumovali chléb s lučinou nebo kousek ovoce. Dejte proto přednost čisté vodě s mátou a kapkou citronu nebo neslazeným bylinkovým nebo ovocným čajům.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.