Přerušovaný půst: větší radost z jídla, lepší zdraví i kila dolů

Základním principem přerušovaného půstu je rozdělení dne a noci na dvě nestejně velké části, kdy v jedné jíte a ve druhé pouze pijete. U žen se uvádí 14/10, což znamená, že se postíte 14 hodin (vždy se do této doby započítává spánek) a během dalších 10 hodin budete jíst. Mužům se doporučuje zkusit 16/8 hodin. Ale může to být i jinak, třeba 18/6 či dokonce ještě méně. A právě v tom tkví jedna z výhod tohoto stravovacího režimu. Každý si zvolí, co mu vyhovuje.



Zásadní je vydržet určitý počet hodin v kuse bez jakékoli konzumace. V této době je však nezbytně nutné pít. Můžete pít obyčejnou vodu, klidně do ní přidejte citronovou šťávu nebo jablečný ocet, jste-li na to zvyklí, nevadí čaj ani káva, vše samozřejmě bez cukru a káva bez mléka, smetany či šlehačky.

Jak to vidí odborník - PharmDr. Margit Slimáková specialistka na zdravotní prevenci a výživu 1. Jaký je rozdíl mezi hladovkou a půstem? Neexistuje jednoznačně daná definice hladovky ani půstu. Sama bych jako hladovku označila jakékoliv vynechání jídla, třeba i z protestních politických důvodů nebo nedostatku. Půst bych označila jako vědomé rozhodnutí nejíst ze zdravotních důvodů. 2. Komu bude přerušovaný půst svědčit? Ve vyspělých zemích se spíš přejídáme, střídmost v jídle pravděpodobně prospěje naprosté většině z nás. Příliš mnoho jídla znamená nepříznivý nadbytek zásob v těle a s nadváhou a obezitou se spojuje celá řada běžných civilizačních nemocí. Nadměrné jezení také nadstandardně zatěžuje trávicí orgány. Samotné postění může být prevencí a podporou léčby nemocí spojovaných s inzulinovou rezistencí, jako jsou nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, choroby srdce a cév, Alzheimerova demence. 3. Opravdu může přerušovaný půst držet i diabetik? A doporučila byste ho i ženám v menopauze či seniorům? Při cukrovce 2. typu už dávno neplatí, že je nezbytné nebo prospěšné jíst mnohokrát denně. Naopak aktuálně se čím dál více doporučuje omezovat pojídání a svačiny mezi hlavními jídly a přerušovaný půst může být součástí dietoterapie. U diabetiků je však důležitý lékařský dohled. Přerušovaný půst je vhodný také při menopauze. Ale u seniorů bych raději doporučila kvalitní stravu s dostatkem bílkovin, které jim často chybí, přitom jsou nezbytné pro udržení svalové hmoty a vitality. Neměly by ho držet ani těhotné a kojící ženy, děti ve vývoji a lidé s poruchami příjmu potravy. 4. Můžou se v době půstu užívat léky? Pokud je u léků doporučeno, aby se užívaly v době jídla, pak je samozřejmě není vhodné kombinovat s časem půstu. Více nejen o přerušovaném půstu se dozvíte na Margit.cz.

Co ještě je a co už není půst

Řekněme, že se postite 14 hodin. Prakticky to znamená, že s jídlem začnete třeba v 8 hodin ráno a naposledy si vezmete něco do úst v 18 hodin. Anebo vaše první jídlo bude představovat oběd ve 12 hodin a večeři si dáte tak, abyste od 20 hodin už nic nebaštili. Čím kratší je doba určená k jídlu, tím pečlivěji vybírejte, co konzumujete.

Smyslem přerušovaného půstu není nacpat se pár hodin k prasknutí, pak se několik hodin necítit dobře a nakonec mít hlad. Při neúměrném prodlužování etapy hladu vzrůstá stres a s tím se uvolňuje hormon kortizol, který podporuje ukládání tuků. Můžete dokonce i posunovat čas, kdy se postíte. Například standardně chcete jíst od 8 do 16 hodin, ale někdy to zaměníte za dobu od 10 do 18 hodin. Nebo jinou, ještě kratší, či o něco delší. Také je možné nejprve začít s méně přísným režimem, klidně i s 12/12, a postupně se propracovat třeba k 16/8.

Co přerušovaný půst není? Když sčítáte časy mezi jednotlivými jídly. Vtip tohoto stravování spočívá v tom, že během 24 hodin v určitém časovém úseku jíte, a v dalším jen pijete. Nic mezi tím.

Maso, nebo zelenina?

Další opravdu skvělá zpráva zní: jezte, co chcete. Není podstatné, zda jste masožravec, vegetarián, preferujete nízkosacharidovou dietu nebo jedete na paleo stravě. Neexistují zakázané potraviny, nepočítají se kalorie ani se jídlo neváží. Aby to však mělo smysl, jistě se nebudete přejídat a zaměříte se na zdravější potraviny. Těch totiž v důsledku sníte i méně. Pokud jste se dosud nestravovali zrovna ideálně, doporučujeme postupné a malé změny, u kterých je větší šance, že vám přejdou do krve. Ne na měsíc, ale napořád.

Ač se to nezdá, už samotný přerušovaný půst může představovat velkou pomoc, abyste se v jídle ukáznili. Třeba proto, že si pozdě večer nedáte zapomenutý dortík z lednice, ani nezlikvidujete celou čokoládu na posezení. Odoláte, protože dobře víte, že si nějakou dobrotu dopřejete klidně hned další den, v rámci hodin, které jste si stanovili.

Co vám to přinese

Zdraví lidé si zpravidla nastaví přerušovaný půst na jeden až dva dny v týdnu, jako prevenci. A ti, kteří už mají nadváhu, nebo řeší zdravotní problém, by měli vytrvat v tomto režimu co nejdéle. Není vyloučené, že se takto budete stravovat třeba rok nebo i několik let. A když to nevydržíte? Nic se neděje, po čase se k přerušovanému půstu můžete zase bez obav vrátit.

Proč to vůbec dělat

Když jíte, ve slinivce břišní se tvoří hormon inzulin, který převádí cukr ze stravy do buněk, zde se spaluje na energii nebo se přeměňuje na tuk. Pokud však baštíte často, třeba od rána až do pozdního večera, inzulin se vytváří více, než je zdrávo. A může se stát, že buňky na něj přestanou být citlivé, inzulin se pak začne hromadit v krvi a vznikne inzulinová rezistence. Bohužel nedostatečnou funkci inzulinu dlouhodobě necítíte. Nevnímáte, že zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy.

Na ně se časem můžou nabalovat tukové pláty a hrozí jejich ucpání.

Kdežto ve fázi půstu se snižuje hladina inzulinu v krvi, obnovuje se tak citlivost vůči němu, zefektivňuje se jeho působení. A není důvod, aby ho slinivka uvolňovala v nadměrném množství,“ vysvětluje odbornice Margit Slimáková.

Navíc přerušovaný půst může přinést příjemný bonus v podobě několika shozených kilogramů, protože enzymy, které tuky rozkládají, začínají fungovat až po snížení hladiny inzulinu v krvi. Ale rozhodně si půst nepleťte s redukční dietou. Pokud stále tápete, jak to funguje a co kdy vložit do úst, doporučujeme webovky Cojist.cz.