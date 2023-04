Žen s předčasnou menopauzou přibývá. Hrozí jim nemoci srdce i deprese

Hodně žen dnes z různých důvodů odkládá mateřství na pozdější dobu. V takovém případě je ale dobré ujistit se, že jim nehrozí předčasná menopauza, protože pak už by děti mít nemohly. „Doporučoval bych jim podstoupit vyšetření AMH (antimülleriánský hormon) a FSH (folikuly stimulující hormon),“ uvádí lékař Pavel Turčan. „Tyto testy sledují funkci vaječníků a hladinu estrogenu v těle. Výsledky tak alespoň přibližně ukážou, zda ženě v nejbližší době menopauza hrozí, nebo ne. Pacientka pak může zvážit, jestli je v jejím případě možné těhotenství o pár let odložit, nebo by je, pokud opravdu někdy v životě chce vlastní děti mít, neměla odkládat už raději vůbec.“