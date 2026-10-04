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Před dary od pacientů varuji. Profesor Pafko o eutanasii i přidělené ochrance

Ivana Karásková
  20:00

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Pavel Pafko, břišní a hrudní chirurg, který patří mezi nejvýznamnější české lékaře. | foto: Jan ZátorskýMAFRA

Co se dělo po operaci prezidenta Václava Havla? Jak v Česku fungují transplantace? Proč je zastáncem eutanazie? „Je úsměvná, protože zneužít jde v podstatě všechno,“ říká profesor Pavel Pafko v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.
Lékaři Česka

Pane profesore, svého času se hodně citovala vaše věta, že byste stejně operoval prezidenta jako bezdomovce. To jste během operace Václava Havla neměl ani trochu trému?
Emoce na sál nepatří. Je pravda, že kdyby se ten zákrok nepovedl, nebo nedej Bůh pacient zemřel, byl bych zatracen. Po té operaci mi přišel i dopis, zřejmě od nějakého staršího lékaře, který mi osvíceně připomněl, že v tom horším případě by se nikdo neptal, zda jsem vinen, nebo nevinen. Bylo by zkrátka po reputaci. Za tu větu o bezdomovci jsem to tenkrát pořádně schytal. Známí mi dokonce poslali noviny z Austrálie, kde mě za ni odsuzovali. Mně ale přijde naprosto neetické přistupovat k operaci pacienta podle toho, kolik má funkcí nebo peněz. Totiž včera jste nebyl prezidentem, dnes jím jste a zítra už zase nebudete.

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