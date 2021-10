Návaly horka, deprese i nechuť k sexu. Andropauza dokáže muže potrápit

S příchodem padesátky dochází k hormonálním změnám nejen u žen, ale také u mužů. Zatímco ženská menopauza je dána ztrátou menstruačního cyklu a s tím spojeným poklesem pohlavních hormonů, andropauza takto přesně danou hranici nemá.



Ztráta libida

Pokles pohlavních hormonů se u mužů obvykle začne projevovat okolo 50. až 55. roku roku života, často se změny označují také pojmem syndrom stárnutí muže, tzv. aging men. V tomto období u pánů plíživě přicházejí příznaky různého charakteru i intenzity. Týkat se mohou nejen tělesných funkcí, ale také psychiky.

„Muž pozná andropauzu podle prořídnutí tělového ochlupení, zvětšení prsou, může pociťovat zvýšenou únavu, změny nálad, ale také deprese, obezitu, návaly horka, nechuť k pohlavnímu životu,“ vyjmenovává typické projevy uroložka Monika Purmová z pražské urologické kliniky UroKlinikum.

Časté močení

Často se přidávají i problémy související se zvětšenou prostatou. Takzvaná benigní hyperplazie prostaty vzniká rovněž jako důsledek změn hladiny testosteronu a postihuje přibližně 40 % mužů.

Zvětšená prostata utlačuje močovou trubici a vede k častému močení, nočním návštěvám toalety, muži mají slábnoucí či přerušovaný proud moči anebo se objevuje náhlé nutkání na močení.

Vyhledejte lékaře

Pánové by se neměli obávat návštěvy urologa. Po padesátém roce by měli preventivní prohlídky zařadit do kalendáře se stejně železnou pravidelností jako ženy docházejí ke gynekologovi. Odborníci doporučují návštěvy urologa každý rok, v případě, že se u muže vyskytuje v rodině rakovina prostaty, je namístě začít s prevencí již po čtyřicátém roce.

„K rutinní prohlídce patří jistě vyšetření prostaty, testosteronu a PSA (prostatický specifický antigen, test používaný k detekci karcinomu prostaty, pozn. red.),“ popisuje lékařka Purmová, co muže v ordinaci čeká.

„Cílem vyšetření je zhodnotit hormonální a lipidový profil muže, vliv hladiny testosteronu na potíže nemocného. V rámci vyšetření dále provádíme preventivní vyšetření za účelem vyloučení možného karcinomu prostaty, infekce a onemocnění ledvin,“ doplňuje lékař Josef Stolz z kliniky UroKlinikum.

Cvičení může pomoci

Takzvaný mužský přechod je sice biologickým procesem, který patří k přirozenému stárnutí, přesto mohou muži do určité míry průběh své andropauzy ovlivnit a držet ve svých rukou otěže.

„Cvičit, zkusit zhubnout, být na čerstvém vzduchu a následně navštívit lékaře,“ vyjmenovává lékařka Purmová možnosti, jak lze s andropauzou bojovat.

Pánové „v letech“ by měli držet na uzdě tělesnou hmotnost nejen kvůli rostoucímu bříšku, které k andropauze často patří. Se zvyšujícím se věkem stoupá i riziko rozvoje dalších onemocnění, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak či vysoký cholesterol. Změna stravovacích návyků je způsobem, jak se vyhnout i dalším nemocem nebo je zmírnit.