Pomůcka, která změní váš podzim: proč ji chce mít doma každý

Podzim je obdobím, kdy si tělo žádá více péče a klidu. Po dlouhém dni u počítače, náročné práci nebo tréninku si zasloužíte regeneraci, která vašemu tělu skutečně prospívá – a právě teď přichází na řadu ideální spojenec a must-have této sezony: masážní set Pranamat. Promění pár minut večer v příjemný rituál, který uvolní záda, zlepší regeneraci a pomůže klidně usnout. Navíc je právě teď k dostání v největší akci roku.
Každý z nás to zná. Napjatá ramena, ztuhlá šíje a pocit, že by tělo nejraději vypnulo. Jenže místo odpočinku přichází další den, další termíny a další napětí. Není divu, že čím dál víc lidí hledá způsob, jak se uvolnit i doma – bez nutnosti chodit na masáž. Jedním z řešení, které si získalo popularitu po celém světě, je masážní set Pranamat.

Pranamat je navržený tak, aby podporoval přirozenou regeneraci těla – prostřednictvím aktivace nervových zakončení a stimulace krevního oběhu. Během dvaceti minut tak tělo reaguje uvolněním napětí a pocitem klidu.

Lehněte si a nechte tělo odpočívat

Na první pohled vypadá jako nástroj z jógy nebo část středověkého mučidla – ale jen do chvíle, než ho vyzkoušíte. Po pár minutách se původní pichlavý pocit mění v příjemné brnění a teplo, které přináší pocit uvolnění. Uživatelé prý často popisují, že po masáži usínají rychleji, méně se v noci budí a díky tomu spí celou noc klidněji.

Ideální čas pořídit si vlastní rituál

Právě nyní, během října, probíhá akce „Lepší než Black Friday“, během níž pořídíte set Pranamat za zvýhodněnou cenu (více zde). Není divu, že si ho do českých domácností pořizují tisíce lidí – po pár minutách na podložce zjistíte, že tohle není jen masáž, ale způsob, jak se znovu cítit dobře ve vlastním těle.

První masáž může být intenzivní, proto se doporučuje začít s tenkým tričkem a postupně přejít na kontakt s kůží. Pranamat nabízí 30denní testovací lhůtu, takže si vše můžete vyzkoušet bez rizika. Statistiky mluví jasně – vrací se méně než 2 % objednávek.

Ověřená kvalita a přírodní materiály

Pranamat není jen obyčejný akupresurní masážní set. Je vyroben v Evropě, má certifikaci OEKO-TEX® a používá pouze přírodní lokální materiály – povrch z lnu barveného přírodními pigmenty, výplň z kokosového vlákna a polštář plněný pohankovými slupkami. Patentované lotosové akupresurní květy z odolného a zdravotně nezávadného HIPS plastu zajišťují rovnoměrnou stimulaci celých zad.

Kvalitu potvrzuje i pětiletá záruka – na trhu naprosto ojedinělá. „Naším cílem bylo vytvořit produkt, který přináší komfort a dlouhodobou spolehlivost, ale zároveň je šetrný k přírodě,“ doplňuje David Ondruch, marketingový manažer Pranamat.

Malá změna, velký rozdíl

Pravidelné používání Pranamatu může přispět k lepšímu uvolnění těla, větší pohodě i kvalitnějšímu spánku. Uživatelé často uvádějí, že se cítí svěžeji, klidněji a mají více energie. Místo léků nebo čekání na maséra si tak můžete dopřát přirozený rituál, který tělu prospívá. Objevte 5 důvodů, proč musíte mít Pranamatku doma.

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...

Když hvězdy potkají obyčejné lásky. Slavní, co randí mimo svět showbyznysu

Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nacházejí partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu

Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

Uzavřenost, sklony vést nebo nízká sebedůvěra. Co o vás prozradí pyžamo?

Noční úbor patří mezi intimnější druhy oblečení. Možná právě proto o nás dokáže říct víc, než si myslíme. Spíte ve flanelu, krajce nebo saténu? Přečtěte si, co o vás noční úbor prozradí.

Obličejová jóga naducané rty nenahradí, ale omladí vás přirozeně

Je trendem, který pulsuje sociálními sítěmi. Když ji ale cvičíte špatně, dokonale vyhlazeného a mladistvého obličeje bez drahých a nepříjemných aplikací botoxu stejně nedosáhnete. Proč nestačí jen...

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč
Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Řada žen nemá po rakovině své tělo ráda, hůř se pak hojí, říká fyzioterapeutka

Premium

Petra Holubová pracuje jako onkologická fyzioterapeutka. Zaměřuje se na ženy, které prodělaly rakovinu prsu nebo stále procházejí léčbou. „Učím je pečovat o jizvy a zlepšujeme hybnost. Fyzioterapie...

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

Touha po kráse málem stála Britku život. Operaci by si prý nyní rozmyslela

Zaplatila v přepočtu bez mála dvě stě tisíc, aby se dočkala těla, které lidem roky záviděla. Místo toho však Leah Mattsonová z Velké Británie málem přišla o život. Vysněná plastika nedopadla podle...

Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy

Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku...

Alkohol mi ničil mámu, onemocněla i rakovinou. Teď 9 let abstinuje, říká Aneta

Vždycky jsem nade vše milovala svoje rodiče, kteří pro mě dělali vše, co mohli. Měli jsme se dobře, cítila jsem lásku i emoční bezpečí. Pak mi však máma občas připadala divná. Později jsem zjistila,...

