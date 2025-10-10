Pomůcka, která změní váš podzim: proč ji chce mít doma každý

Každý z nás to zná. Napjatá ramena, ztuhlá šíje a pocit, že by tělo nejraději vypnulo. Jenže místo odpočinku přichází další den, další termíny a další napětí. Není divu, že čím dál víc lidí hledá způsob, jak se uvolnit i doma – bez nutnosti chodit na masáž. Jedním z řešení, které si získalo popularitu po celém světě, je masážní set Pranamat.
Pranamat je navržený tak, aby podporoval přirozenou regeneraci těla – prostřednictvím aktivace nervových zakončení a stimulace krevního oběhu. Během dvaceti minut tak tělo reaguje uvolněním napětí a pocitem klidu.
Lehněte si a nechte tělo odpočívat
Na první pohled vypadá jako nástroj z jógy nebo část středověkého mučidla – ale jen do chvíle, než ho vyzkoušíte. Po pár minutách se původní pichlavý pocit mění v příjemné brnění a teplo, které přináší pocit uvolnění. Uživatelé prý často popisují, že po masáži usínají rychleji, méně se v noci budí a díky tomu spí celou noc klidněji.
Ideální čas pořídit si vlastní rituál
Právě nyní, během října, probíhá akce „Lepší než Black Friday“, během níž pořídíte set Pranamat za zvýhodněnou cenu (více zde). Není divu, že si ho do českých domácností pořizují tisíce lidí – po pár minutách na podložce zjistíte, že tohle není jen masáž, ale způsob, jak se znovu cítit dobře ve vlastním těle.
První masáž může být intenzivní, proto se doporučuje začít s tenkým tričkem a postupně přejít na kontakt s kůží. Pranamat nabízí 30denní testovací lhůtu, takže si vše můžete vyzkoušet bez rizika. Statistiky mluví jasně – vrací se méně než 2 % objednávek.
Ověřená kvalita a přírodní materiály
Pranamat není jen obyčejný akupresurní masážní set. Je vyroben v Evropě, má certifikaci OEKO-TEX® a používá pouze přírodní lokální materiály – povrch z lnu barveného přírodními pigmenty, výplň z kokosového vlákna a polštář plněný pohankovými slupkami. Patentované lotosové akupresurní květy z odolného a zdravotně nezávadného HIPS plastu zajišťují rovnoměrnou stimulaci celých zad.
Kvalitu potvrzuje i pětiletá záruka – na trhu naprosto ojedinělá. „Naším cílem bylo vytvořit produkt, který přináší komfort a dlouhodobou spolehlivost, ale zároveň je šetrný k přírodě,“ doplňuje David Ondruch, marketingový manažer Pranamat.
Malá změna, velký rozdíl
Pravidelné používání Pranamatu může přispět k lepšímu uvolnění těla, větší pohodě i kvalitnějšímu spánku. Uživatelé často uvádějí, že se cítí svěžeji, klidněji a mají více energie. Místo léků nebo čekání na maséra si tak můžete dopřát přirozený rituál, který tělu prospívá. Objevte 5 důvodů, proč musíte mít Pranamatku doma.