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Pozor na nakrájené ovoce. Lékaři radí, kdy ho raději vyhodit

Petra Burgrová
  4:00

Ovoce | foto: Canva

Nakrájené ovoce v plastových kelímcích je rychlá svačina do práce, školy i na cesty. Vypadá zdravě a je připravené k okamžité konzumaci. Jenže právě to, že už je oloupané a nakrájené, může představovat určité riziko. Neznamená to, že byste se měli předkrájenému ovoci úplně vyhýbat. Důležité je vědět, kdy je bezpečné a kdy už raději sáhnout po celém plodu.

Obsah

Co se s ovocem děje po rozkrojení

Slupka chrání ovoce nejen před vysycháním, ale také před mikroorganismy. Jakmile se rozřízne, dužina se dostane do kontaktu se vzduchem a případnými bakteriemi z nože, prkénka nebo samotné slupky.

Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) patří čerstvě krájené ovoce mezi potraviny, které vyžadují nepřerušené chlazení. Pokud je ovoce několik hodin mimo lednici, bakterie se mohou začít rychle množit.

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Nejčastěji jde například o bakterie Salmonella, Listeria monocytogenes nebo některé kmeny Escherichia coli, které mohou způsobit průjem, zvracení, horečku nebo vážnější zdravotní komplikace.

Šťavnatá dužina bez přirozené ochranné slupky představuje ideální prostředí pro rychlé množení nebezpečných bakterií.

Kdy lékaři doporučují předkrájené ovoce raději nekupovat nebo nejíst

  • Když není uložené v chladu: To je vůbec nejdůležitější pravidlo. Předkrájené ovoce musí být po celou dobu skladováno v lednici nebo na ledu. Pokud leží několik hodin při pokojové teplotě, riziko množení bakterií výrazně roste. Nakrájeným ananasům zabaleným v plastu, které v trafikách nebo večerkách leží u pokladny mimo chlazený prostor, se proto raději vyhněte.
  • Pokud je obal nafouknutý nebo plný tekutiny: Varovnými signály jsou zakalená šťáva na dně obalu, slizký povrch, zkvašený nebo kyselý zápach, změna barvy a plíseň. Takové ovoce už nekonzumujte. Nejde jen o horší chuť, ale může být zdravotně závadné.

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  • Obal je poškozený: Prasklé víčko nebo netěsnící obal mohou znamenat, že se dovnitř dostaly nečistoty nebo bakterie.
  • Pozor zejména na některé druhy ovoce: Největší pozornost odborníci věnují především melounům, zejména cukrovému melounu. Důvodů je několik: hrubá síťovaná slupka zachytává bakterie, při krájení se mohou přenést do dužiny, dužina má vyšší pH než většina ostatního ovoce, takže se v ní bakterie množí snáze. Naopak kyselejší ovoce, například citrusy nebo ananas, představuje obecně nižší riziko množení bakterií, pokud je správně skladováno.
  • Pokud patříte do rizikové skupiny: Zvýšenou opatrnost by měli mít těhotné ženy, senioři, malé děti nebo lidé s oslabenou imunitou. U těchto skupin může i běžná infekce probíhat mnohem závažněji.

Svačina uchovávaná v chladu, bez nahromaděné šťávy a znečištění, která nepředstavuje zdravotní riziko.

Jak poznat bezpečně předkrájené ovoce

Při nákupu vybírejte pouze ovoce, které:

  • je uložené v chladicím boxu,
  • má neporušený obal,
  • nevykazuje známky kažení,
  • není po datu spotřeby.

Po příchodu domů ho dejte ihned do lednice a zbytečně ho nenechávejte na kuchyňské lince.

Nákup celých plodů je nejspolehlivější způsob, jak předejít kontaminaci a zachovat v ovoci maximum živin i vitamínů.

Kupujte celé plody

Celé ovoce chrání vlastní slupka. Doma jej můžete těsně před konzumací omýt pod tekoucí vodou, čistým nožem nakrájet a ihned sníst nebo uložit do lednice. Tím minimalizujete riziko kontaminace.

Lékaři z americké Cleveland Clinic doporučují omývat i ovoce, které se běžně loupe, například meloun. Bakterie ze slupky se totiž mohou při krájení přenést na dužinu. Zároveň radí nakrájené ovoce co nejdříve uložit do lednice a nekonzumovat ho, pokud zůstalo delší dobu při pokojové teplotě.

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4 tipy, jak správně skladovat nakrájené ovoce doma

Pokud si ovoce připravujete dopředu, dodržujte několik jednoduchých pravidel:

  1. uchovávejte ho v čisté uzavíratelné nádobě,
  2. vložte ho co nejdříve do lednice,
  3. nenechávejte ho dlouho na kuchyňské lince,
  4. spotřebujte je ideálně do 2 až 3 dnů podle druhu ovoce.
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