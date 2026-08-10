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Co se s ovocem děje po rozkrojení
Slupka chrání ovoce nejen před vysycháním, ale také před mikroorganismy. Jakmile se rozřízne, dužina se dostane do kontaktu se vzduchem a případnými bakteriemi z nože, prkénka nebo samotné slupky.
Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) patří čerstvě krájené ovoce mezi potraviny, které vyžadují nepřerušené chlazení. Pokud je ovoce několik hodin mimo lednici, bakterie se mohou začít rychle množit.
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Nejčastěji jde například o bakterie Salmonella, Listeria monocytogenes nebo některé kmeny Escherichia coli, které mohou způsobit průjem, zvracení, horečku nebo vážnější zdravotní komplikace.
Kdy lékaři doporučují předkrájené ovoce raději nekupovat nebo nejíst
- Když není uložené v chladu: To je vůbec nejdůležitější pravidlo. Předkrájené ovoce musí být po celou dobu skladováno v lednici nebo na ledu. Pokud leží několik hodin při pokojové teplotě, riziko množení bakterií výrazně roste. Nakrájeným ananasům zabaleným v plastu, které v trafikách nebo večerkách leží u pokladny mimo chlazený prostor, se proto raději vyhněte.
- Pokud je obal nafouknutý nebo plný tekutiny: Varovnými signály jsou zakalená šťáva na dně obalu, slizký povrch, zkvašený nebo kyselý zápach, změna barvy a plíseň. Takové ovoce už nekonzumujte. Nejde jen o horší chuť, ale může být zdravotně závadné.
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- Obal je poškozený: Prasklé víčko nebo netěsnící obal mohou znamenat, že se dovnitř dostaly nečistoty nebo bakterie.
- Pozor zejména na některé druhy ovoce: Největší pozornost odborníci věnují především melounům, zejména cukrovému melounu. Důvodů je několik: hrubá síťovaná slupka zachytává bakterie, při krájení se mohou přenést do dužiny, dužina má vyšší pH než většina ostatního ovoce, takže se v ní bakterie množí snáze. Naopak kyselejší ovoce, například citrusy nebo ananas, představuje obecně nižší riziko množení bakterií, pokud je správně skladováno.
- Pokud patříte do rizikové skupiny: Zvýšenou opatrnost by měli mít těhotné ženy, senioři, malé děti nebo lidé s oslabenou imunitou. U těchto skupin může i běžná infekce probíhat mnohem závažněji.
Jak poznat bezpečně předkrájené ovoce
Při nákupu vybírejte pouze ovoce, které:
- je uložené v chladicím boxu,
- má neporušený obal,
- nevykazuje známky kažení,
- není po datu spotřeby.
Po příchodu domů ho dejte ihned do lednice a zbytečně ho nenechávejte na kuchyňské lince.
Kupujte celé plody
Celé ovoce chrání vlastní slupka. Doma jej můžete těsně před konzumací omýt pod tekoucí vodou, čistým nožem nakrájet a ihned sníst nebo uložit do lednice. Tím minimalizujete riziko kontaminace.
Lékaři z americké Cleveland Clinic doporučují omývat i ovoce, které se běžně loupe, například meloun. Bakterie ze slupky se totiž mohou při krájení přenést na dužinu. Zároveň radí nakrájené ovoce co nejdříve uložit do lednice a nekonzumovat ho, pokud zůstalo delší dobu při pokojové teplotě.
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4 tipy, jak správně skladovat nakrájené ovoce doma
Pokud si ovoce připravujete dopředu, dodržujte několik jednoduchých pravidel:
- uchovávejte ho v čisté uzavíratelné nádobě,
- vložte ho co nejdříve do lednice,
- nenechávejte ho dlouho na kuchyňské lince,
- spotřebujte je ideálně do 2 až 3 dnů podle druhu ovoce.