Kolagen je nejrozšířenější bílkovina v lidském těle a tvoří základní „stavební materiál“ pro kůži, kosti, svaly i šlachy. S přibývajícím věkem však jeho produkce přirozeně klesá, což se může projevit vráskami a ztrátou pružnosti pokožky, ale také bolestmi kloubů nebo horší regenerací svalů.
Dobrá zpráva je, že tělo si kolagen dokáže vytvářet samo, potřebuje k tomu ovšem správné živiny. A právě ty lze doplnit i docela všedním jídelníčkem. Magazín Healthline dal dohromady seznam třinácti potravin, které tvorbu kolagenu přirozeně povzbuzují. Nejde přitom o žádnou exotiku – aspoň některé z nich máte určitě v lednici.
Deset faktů o kolagenu. Nabuďte tělo, aby obnovilo jeho výrobu
1 Kuřecí maso
Kuřecí maso je jedním z nejběžnějších zdrojů kolagenu v jídelníčku – hlavně pokud jíte i kůži nebo části s chrupavkami. Právě tyto části jsou na kolagen nejbohatší, i když se často při vaření spíš vyhazují.
Kromě toho kuřecí maso obsahuje i kvalitní bílkoviny a aminokyseliny, které lidský organismus využívá pro tvorbu vlastního kolagenu. Jinými slovy: i když nesníte kolagen přímo, dáte tělu přesně to, co k jeho výrobě potřebuje.